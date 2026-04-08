Um ângulo enganador... Comissão de Árbitros aponta o responsável pela crise entre Al-Ahly e Ceramica

A partida entre Al-Ahly e Ceramica Cleopatra gerou ampla polêmica em relação à arbitragem, após uma jogada controversa na qual os jogadores do “Vermelho” reclamaram um pênalti, em um confronto que terminou empatado e reacendeu o debate sobre as decisões do VAR em partidas decisivas da fase final do campeonato.

O empate (1 a 1) definiu o resultado da partida entre Al-Ahly e Ceramica, no Estádio Osman Ahmed Osman, no início da trajetória das duas equipes na fase de decisão da Primeira Divisão Egípcia.

Nos acréscimos, os jogadores do Al-Ahly reclamaram um pênalti, alegando uma mão de Ahmed Hani, jogador do Ceramica, mas o árbitro Mahmoud Wafa ordenou que o jogo continuasse, após revisar as imagens por meio da tecnologia de vídeo.

O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset revelou, em sua conta oficial no Facebook, novos detalhes sobre essa situação polêmica.

Leia também: O maior da história... Diab: Campeonato Egípcio à beira de uma grande mudança