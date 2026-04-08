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Um ângulo enganador... Comissão de Árbitros aponta o responsável pela crise entre Al-Ahly e Ceramica

Ceramica Cleopatra x Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Al Ahly
Premier League
M. Ashour
A. Hany
Egito

A partida entre Al-Ahly e Ceramica Cleopatra gerou ampla polêmica em relação à arbitragem, após uma jogada controversa na qual os jogadores do “Vermelho” reclamaram um pênalti, em um confronto que terminou empatado e reacendeu o debate sobre as decisões do VAR em partidas decisivas da fase final do campeonato.

O empate (1 a 1) definiu o resultado da partida entre Al-Ahly e Ceramica, no Estádio Osman Ahmed Osman, no início da trajetória das duas equipes na fase de decisão da Primeira Divisão Egípcia.

Nos acréscimos, os jogadores do Al-Ahly reclamaram um pênalti, alegando uma mão de Ahmed Hani, jogador do Ceramica, mas o árbitro Mahmoud Wafa ordenou que o jogo continuasse, após revisar as imagens por meio da tecnologia de vídeo.

O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset revelou, em sua conta oficial no Facebook, novos detalhes sobre essa situação polêmica.

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  • A decisão decisiva da comissão de árbitros... Um ângulo enganador

    Abdul Basit disse: “Minhas informações vêm diretamente do seio da Comissão de Árbitros”, acrescentando: “O que estou relatando é exatamente o que aconteceu, conforme consta no grupo do WhatsApp da Comissão de Árbitros Principal, liderada por Oscar Ruidiz”.

    Ele continuou: “Decisão e análise da comissão de árbitros por unanimidade de seus nove membros no caso da partida entre Al-Ahly e Ceramica: a comissão concordou que o árbitro Mahmoud Ashour apresentou a situação pela câmera traseira, o que faz com que qualquer torcedor comum a veja como um pênalti”.

    E acrescentou: “O árbitro Mahmoud Wafa solicitou a ângulo de ‘offside’, onde a câmera está fixada atrás do árbitro assistente, no alto da arquibancada, e pediu a Ashour para dar um zoom na jogada”.

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    • Publicidade

  • Identificar o culpado

    Abdul Basit continuou: “Quando o árbitro viu esse ângulo, concluiu que a distância entre o corpo do jogador e sua mão justificava a continuação da jogada e que não havia pênalti”.

    E acrescentou: “A comissão apresentou muitos casos semelhantes em que a FIFA optou por dar continuidade à jogada (play on), sendo que o caso mais destacado foi em uma partida de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris entre França e Colômbia”.

    E concluiu: “A comissão considerou que a decisão de Mahmoud Wafa foi 100% correta e que Mahmoud Ashour está errado”.

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