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Um alívio para o Arsenal? Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi ficam de fora do amistoso interno do PSG, enquanto aumentam os receios de lesão antes da final da Liga dos Campeões
Aumentam as preocupações com lesões em torno de Luis Enrique
O clube francês acompanha com apreensão a condição física de duas de suas principais estrelas antes da final da Liga dos Campeões deste sábado contra o Arsenal.
O time parisiense, que recentemente conquistou mais um título da Ligue 1, espera defender seu título europeu na Puskas Arena, mas seus preparativos têm sido prejudicados por grandes preocupações com a escalação.
Os atuais campeões enfrentam um Arsenal em grande fase, depois que os jogadores de Mikel Arteta encerraram uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Enquanto os Gunners estão no auge da confiança, o PSG enfrenta a perspectiva de estar longe de contar com o time completo para o maior jogo da temporada europeia na Hungria.
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A participação de Hakimi continua sendo uma grande dúvida
De acordo com o L'Equipe, não se espera que o lateral-direito Hakimi esteja em condições de começar a final. Esta notícia representa um grande revés para os planos táticos de Enrique, já que o jogador da seleção marroquina oferece uma ameaça ofensiva única pelo lado direito da defesa.
Hakimi está afastado dos gramados desde que sofreu uma lesão na coxa durante a partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, há quase um mês. Ele não deve retornar aos treinos completos até quarta-feira, o que lhe deixa apenas três dias para provar que está em condições físicas ideais antes de a equipe viajar para Budapeste para a final.
Dembélé fica de fora de partida decisiva de preparação
Os problemas físicos não se limitam à defesa dos parisienses. O PSG organizou recentemente um amistoso interno com dois tempos de 20 minutos para manter a forma, mas Ousmane Dembélé foi uma ausência notável. O ponta vem enfrentando uma contusão desde que foi substituído no primeiro tempo da recente derrota em casa para o Paris FC.
Apesar da crescente preocupação entre a torcida, Dembélé parece confiante de que vai superar qualquer incômodo para ser titular na final. No entanto, a ausência no amistoso interno sugere que a comissão médica está adotando uma abordagem cautelosa com o ex-jogador do Barcelona, à medida que o relógio avança em direção à noite de sábado.
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Arteta e o Arsenal conquistaram vantagem tática
A possível ausência de Hakimi e Dembélé alteraria drasticamente o panorama da partida. A comissão técnica do Arsenal verá isso como um grande incentivo, especialmente porque pretende explorar qualquer falta de ritmo ou coesão nas fileiras do PSG após essas baixas por lesão. Todos os olhos estão agora voltados para a sessão de treino marcada para terça-feira em Paris.
Esta será a primeira oportunidade para o elenco ser testado em um ambiente de alta intensidade após o fim de semana. Para Enrique, a sessão será um teste decisivo para verificar se suas duas estrelas poderão participar do que promete ser um confronto histórico contra os recém-coroados campeões ingleses.