O clube francês acompanha com apreensão a condição física de duas de suas principais estrelas antes da final da Liga dos Campeões deste sábado contra o Arsenal.

O time parisiense, que recentemente conquistou mais um título da Ligue 1, espera defender seu título europeu na Puskas Arena, mas seus preparativos têm sido prejudicados por grandes preocupações com a escalação.

Os atuais campeões enfrentam um Arsenal em grande fase, depois que os jogadores de Mikel Arteta encerraram uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Enquanto os Gunners estão no auge da confiança, o PSG enfrenta a perspectiva de estar longe de contar com o time completo para o maior jogo da temporada europeia na Hungria.