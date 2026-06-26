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Netherlands vs Morocco
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

“Um adversário difícil em nível mundial”... A imprensa holandesa soa o alarme antes do confronto contra o Marrocos

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O desempenho da seleção holandesa suscita dúvidas na mídia local, apesar de ter se classificado na liderança

Após a seleção holandesa se classificar como líder do Grupo 6, com 7 pontos, ficou confirmado seu confronto com a seleção marroquina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Monterrey, na noite da próxima segunda-feira, horário do México.

O Marrocos ficou em segundo lugar no Grupo 3, também com 7 pontos, atrás do Brasil, líder por diferença de gols.

Esse confronto tão aguardado despertou grande interesse na mídia holandesa, que o descreveu como um teste difícil e perigoso para os “Moinhos”, apesar da vantagem teórica da seleção europeia.

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    "Vamos ser eliminados do campeonato!"

    No jornal “De Telegraaf”, o renomado analista Valentin Drissen alertou para o perigo representado pela seleção marroquina, afirmando que a seleção holandesa ainda não mostrou seu verdadeiro nível.

    Dresen afirmou: “Ainda não está claro em que nível a seleção holandesa realmente se encontra. Se jogarmos da mesma forma que jogamos no primeiro quarto de hora contra a Tunísia, seremos eliminados do torneio”.

    Ele acrescentou que o Marrocos é “forte fisicamente, bem organizado taticamente e possui grande experiência nas fases eliminatórias”, alertando para a fragilidade da defesa holandesa diante dos contra-ataques rápidos dos Leões do Atlântico.

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    "Um estilo difícil de ser desvendado"

    Além disso, os sites “Voetbal Primeur” e “Voetbal International” descreveram a partida como “perigosa e difícil”, destacando que a seleção marroquina se tornou “uma das grandes seleções do mundo” após sua conquista histórica na Copa do Mundo de 2022.

    E acrescentaram que a seleção dos Leões do Atlas conta com um grande número de jogadores profissionais na Europa e possui um estilo de jogo difícil de ser desmontado pela Holanda, especialmente no clima quente da cidade de Monterrey.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Marrocos está entre a elite mundial"

    Já a emissora holandesa “NOS” afirmou que “o Marrocos faz parte da elite mundial”, relembrando sua histórica chegada às semifinais da Copa do Mundo de 2022.

    Ela observou que a seleção holandesa preferia evitar um confronto precoce contra uma equipe que possui esse nível de organização, força física e resistência mental.

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