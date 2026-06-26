Após a seleção holandesa se classificar como líder do Grupo 6, com 7 pontos, ficou confirmado seu confronto com a seleção marroquina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Monterrey, na noite da próxima segunda-feira, horário do México.

O Marrocos ficou em segundo lugar no Grupo 3, também com 7 pontos, atrás do Brasil, líder por diferença de gols.

Esse confronto tão aguardado despertou grande interesse na mídia holandesa, que o descreveu como um teste difícil e perigoso para os “Moinhos”, apesar da vantagem teórica da seleção europeia.

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