Segundo essas informações, o salário do craque do ataque deve ser duplicado para a quantia astronômica de 25 milhões de euros, a fim de convencer Olise a prorrogar antecipadamente seu contrato — que atualmente vai até 2029 — por mais dois anos, até o verão de 2031.
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"Um acordo não é problema": um determinado ponto supostamente aponta para uma renovação de contrato de Michael Olise com o FC Bayern de Munique
O suposto interesse dos grandes clubes europeus — Paris Saint-Germain, Manchester City e, principalmente, Real Madrid — levou a uma mudança imediata de estratégia na Säbener Straße. Com o aumento salarial anunciado, o francês de 24 anos passaria, de uma só vez, a integrar a categoria dos jogadores mais bem pagos do clube.
“Michael Olise receberá uma oferta excelente assim que voltar da Copa do Mundo. Certamente mais dinheiro, para colocá-lo no grupo dos que mais ganham no FC Bayern de Munique”, anunciou Christian Falk, chefe da seção de futebol do jornal Bild. “A menos que se chame Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland, há poucos jogadores no futebol mundial que ganham mais do que os que mais ganham no FC Bayern.”
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Acordo com o Olise no Bayern? “Do ponto de vista financeiro, não há problema”
O ponto crucial nas próximas semanas, no entanto, está nos planos futuros do ponta-direita. “Do ponto de vista financeiro, acredito que chegar a um acordo não seja problema”, disse Falk.
Trata-se, antes de tudo, da perspectiva emocional e esportiva do jogador em relação aos próximos anos de sua carreira. Falk explicou: “A grande questão é se Olise se vê vestindo a atraente camisa branca do Real Madrid ou se olha para a camisa vermelha do FC Bayern de Munique e pensa: ‘Essa é a melhor camisa que consigo imaginar’.”
O Real Madrid não tem chance de contratar Michael Olise?
Apesar das especulações contínuas sobre o futuro do astro, uma transferência nesta janela de transferências está descartada. “No momento, o Real Madrid sabe que não há chance alguma, mesmo que oferecessem 300 milhões de euros. Além disso, o clube espanhol está disposto a se conter caso o FC Bayern de Munique simplesmente não esteja disposto a vender Michael Olise”, esclareceu Falk.
Portanto, deve-se presumir que a situação em torno do jogador ficará “um pouco mais tranquila” nos próximos tempos, já que o francês não possui nenhum recurso para forçar uma saída antecipada: “Ele tem um contrato de longo prazo em Munique. Portanto, não há chance de Olise pressionar por nada, mesmo que quisesse. Mas nem sequer sabemos se ele realmente deseja uma transferência.”
O contrato de Olise em Munique vai até 2029. O jogador de 24 anos chegou do Crystal Palace no verão de 2024, por meio de uma cláusula de rescisão de apenas 53 milhões de euros, e desde então tem se destacado em Munique. Em 107 partidas oficiais, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências até o momento.
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Michael Olise: Estatísticas de desempenho no FC Bayern na temporada 2025/26
Jogos: 52 Minutos em campo: 4.015 Gols: 22 Assistências: 31