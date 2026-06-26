Apesar das especulações contínuas sobre o futuro do astro, uma transferência nesta janela de transferências está descartada. “No momento, o Real Madrid sabe que não há chance alguma, mesmo que oferecessem 300 milhões de euros. Além disso, o clube espanhol está disposto a se conter caso o FC Bayern de Munique simplesmente não esteja disposto a vender Michael Olise”, esclareceu Falk.

Portanto, deve-se presumir que a situação em torno do jogador ficará “um pouco mais tranquila” nos próximos tempos, já que o francês não possui nenhum recurso para forçar uma saída antecipada: “Ele tem um contrato de longo prazo em Munique. Portanto, não há chance de Olise pressionar por nada, mesmo que quisesse. Mas nem sequer sabemos se ele realmente deseja uma transferência.”

O contrato de Olise em Munique vai até 2029. O jogador de 24 anos chegou do Crystal Palace no verão de 2024, por meio de uma cláusula de rescisão de apenas 53 milhões de euros, e desde então tem se destacado em Munique. Em 107 partidas oficiais, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências até o momento.