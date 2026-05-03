"Lamento que ele não vá ficar no FC Bayern. Fico triste por ele ter que sair. Acho isso uma pena”, disse Basler no programa “Doppelpass” da Sport1. Na opinião do jogador de 57 anos, Goretzka continuaria sendo um reforço importante para o time campeão alemão, razão pela qual ele sugeriu ao técnico Vincent Kompany que escalasse o jogador de 31 anos como titular na próxima partida contra o Paris Saint-Germain.
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"Um absurdo"! Mario Basler critica a saída do FC Bayern de Munique - e pede uma escalação diferente contra o PSG
Basler não consegue entender por que, já na partida de ida contra os franceses, Aleksandar Pavlovic, companheiro de equipe de Goretzka, tenha sido preferido na dupla de volantes. Para ele, Goretzka é "o mais sólido" e, por isso, deve ser titular na partida de volta. Além disso, seria “um absurdo” que o time de Munique deixasse o meio-campista sair sem custo, em vez de renovar seu contrato que está chegando ao fim: “Acho isso incompreensível. Ele tem todas as qualidades, tanto defensivas quanto ofensivas. Por isso, não consigo entender por que o deixariam ir”, reclamou o jogador de 57 anos sobre seu ex-clube.
No entanto, a opinião de Basler sobre Goretzka nem sempre foi tão positiva. Em 2018, ele ainda havia expressado grandes reservas em relação à transferência do jogador do FC Schalke 04 para o Bayern em um programa do “Doppelpass” e levantado dúvidas se o atual jogador da seleção nacional conseguiria se firmar na Säbener Straße. Goretzka lembrou recentemente, em uma entrevista à revista do clube 51, de uma aposta feita com o lendário técnico Peter Neururer.
Basler comentou: “Não me lembro mais disso, mas também posso estar errado uma vez a cada dez anos. Fiz essa afirmação na época e acreditava que a mudança do Schalke para o Bayern era grande demais. É ótimo que ele tenha se desenvolvido assim no final das contas.” Entretanto, sua opinião mudou, razão pela qual ele acabou se decidindo a pedir desculpas diretamente a Goretzka.
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Kimmich: A despedida de Goretzka? “Muito emocionante”
Além de Basler, Joshua Kimmich, companheiro de equipe de longa data de Goretzka, também encarou com um certo pesar a despedida que se aproxima cada vez mais. “É claro que dá para perceber que ele também está ciente de que o tempo está chegando ao fim. É muito emocionante para todos — inclusive para mim. Jogamos juntos por muito tempo. É mesmo muito tempo quando você tem uma carreira profissional de dez a 15 anos e passa oito anos no Bayern de Munique. É bem intenso”, explicou Kimmich após o empate em 3 a 3 (1 a 2) contra o 1. FC Heidenheim, partida em que Goretzka se destacou com dois gols.
O diretor esportivo Max Eberl também elogiou: “Leon? Ótimo. Quando dissemos a ele, há um ano e meio, que seria difícil, ele jogou muito bem naquela temporada. No verão passado, quando dissemos que poderia ser difícil, ele lutou para se recuperar.” E também no inverno, quando o FC Bayern informou que não renovaria seu contrato que estava chegando ao fim, Goretzka decidiu ficar em Munique. “Ele teve um bom faro”, disse Eberl.
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Goretzka deixa o FC Bayern de Munique sem custo de transferência
O Bayern anunciou no final de janeiro que não renovaria o contrato do jogador, que disputou 69 partidas pela seleção alemã e tinha validade até o final de junho de 2026. Goretzka deixa assim o clube mais titulado da Alemanha no final da temporada, após oito anos juntos, sem custo de transferência. O AC Milan e o Atlético de Madrid são citados como possíveis novos destinos.
Em 2018, o jogador de 31 anos trocou o Schalke 04 pela Säbener Straße e, desde então, disputou 309 partidas pelo time de Munique em todas as competições. Sob o comando de Kompany, Goretzka foi, na atual temporada, muitas vezes apenas a terceira opção no meio-campo central, atrás de Kimmich e Pavlovic; mesmo assim, ele soma 45 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu quatro assistências.