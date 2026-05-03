Basler não consegue entender por que, já na partida de ida contra os franceses, Aleksandar Pavlovic, companheiro de equipe de Goretzka, tenha sido preferido na dupla de volantes. Para ele, Goretzka é "o mais sólido" e, por isso, deve ser titular na partida de volta. Além disso, seria “um absurdo” que o time de Munique deixasse o meio-campista sair sem custo, em vez de renovar seu contrato que está chegando ao fim: “Acho isso incompreensível. Ele tem todas as qualidades, tanto defensivas quanto ofensivas. Por isso, não consigo entender por que o deixariam ir”, reclamou o jogador de 57 anos sobre seu ex-clube.

No entanto, a opinião de Basler sobre Goretzka nem sempre foi tão positiva. Em 2018, ele ainda havia expressado grandes reservas em relação à transferência do jogador do FC Schalke 04 para o Bayern em um programa do “Doppelpass” e levantado dúvidas se o atual jogador da seleção nacional conseguiria se firmar na Säbener Straße. Goretzka lembrou recentemente, em uma entrevista à revista do clube 51, de uma aposta feita com o lendário técnico Peter Neururer.

Basler comentou: “Não me lembro mais disso, mas também posso estar errado uma vez a cada dez anos. Fiz essa afirmação na época e acreditava que a mudança do Schalke para o Bayern era grande demais. É ótimo que ele tenha se desenvolvido assim no final das contas.” Entretanto, sua opinião mudou, razão pela qual ele acabou se decidindo a pedir desculpas diretamente a Goretzka.