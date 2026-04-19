Segundo uma reportagem do jornal Bild, cerca de duas horas antes do início da partida (17h30), ocorreram confrontos físicos entre diferentes grupos de torcedores em frente ao estádio do clube mais título da Alemanha.
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Ultras do VfB atacam torcedores do FCB! Briga entre torcidas antes do clássico do sul entre Stuttgart e Bayern – dois policiais ficam feridos
Aparentemente, torcedores do Stuttgart teriam emboscado os ultras do Bayern de Munique no ponto de encontro deles na Südkurvenplatz e, em seguida, os atacaram. Os torcedores do FCB, por sua vez, reagiram, e várias centenas de torcedores se posicionaram contra eles, alguns também com o rosto coberto. Em seguida, ocorreram violentos distúrbios.
A polícia, que estava em ação com várias centenas de agentes, também se viu envolvida na escalada da violência. Durante a tentativa de cercar os ultras do VfB, dois policiais ficaram feridos. A situação acabou sendo controlada, e cerca de 150 torcedores de Stuttgart foram detidos. Segundo informações dojornal Bild, alguns deles teriam viajado especialmente para Munique com o objetivo de participar dos confrontos.
O grupo de ultras “Commando Cannstatt 1997” informou que a torcida organizada provavelmente perderá o jogo devido a uma “medida policial”. Portanto, não haverá apoio organizado.
“Pelo que se sabe até o momento, houve um confronto físico entre ultras do VfB Stuttgart e do FC Bayern de Munique. A polícia conseguiu conter a situação. Atualmente, cerca de 100 pessoas estão sob medida policial. Os próximos passos serão agora coordenados com o Ministério Público”, explicou o porta-voz da polícia Thomas Schelshorn ao jornal Bild.
O Bayern pode garantir o título do campeonato alemão
No jogo da tarde de domingo, o Bayern pode garantir antecipadamente o título do campeonato alemão. Para isso, basta um ponto contra o VfB para ampliar a vantagem sobre o BVB para 13 pontos, uma diferença insuperável, faltando quatro partidas para o fim da temporada.
O Stuttgart, por sua vez, está em plena disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Atualmente, os suábios ocupam a quarta posição na tabela, mas podem ultrapassar o RB Leipzig e subir para o terceiro lugar com uma vitória.