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Ultras do Nantes invadem o campo com sinalizadores, e partida da Ligue 1 contra o Toulouse é suspensa devido a um protesto perigoso contra o rebaixamento
O caos se instala no Stade de la Beaujoire
O confronto da Ligue 1 entre Nantes e Toulouse foi interrompido prematuramente após uma invasão em massa do campo por torcedores da equipe da casa. Com o rebaixamento para a Ligue 2 já confirmado antes do início da partida, o clima no Stade de la Beaujoire tornou-se tenso logo nos primeiros minutos do jogo. Aos 22 minutos de jogo, centenas de ultras do Nantes romperam os cordões de segurança e invadiram o gramado — conforme relata a talkSPORT.
A situação se agravou rapidamente depois que sinalizadores foram acesos atrás do gol enquanto a partida ainda estava em andamento. À medida que os ultras forçavam a passagem pelos seguranças e invadiam o gramado, jogadores de ambos os times imediatamente abandonaram o campo e correram para o túnel em busca de segurança. A polícia de choque foi rapidamente enviada ao campo, formando um escudo humano para impedir que os manifestantes seguissem os jogadores em direção aos vestiários.
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Vahid Halilhodzic em lágrimas em meio aos protestos
Em meio ao caos, o técnico do Nantes, Vahid Halilhodzic, esteve no centro de um confronto emocionante. O experiente técnico precisou ser contido fisicamente ao tentar repreender os torcedores que invadiram a área técnica. Mais tarde, as câmeras de TV capturaram o técnico de 73 anos à beira das lágrimas, à medida que a gravidade dos distúrbios se tornava evidente. Isso marca um final devastador para sua segunda passagem como técnico pelo clube, pelo qual também atuou como jogador por cinco anos.
Halilhodzic, que voltou ao Nantes em março de 2026 em uma tentativa desesperada de salvar o clube do rebaixamento, deve deixar o cargo no final da temporada. Apesar de seu status de lenda no clube, ele não conseguiu impedir a queda para a segunda divisão. Embora o campo tenha sido finalmente liberado dos torcedores, o árbitro considerou a situação instável demais para continuar, e o clube confirmou o abandono da partida às 21h05, horário do Reino Unido.
Um final doloroso na primeira divisão
O rebaixamento marca um final triste para os 13 anos do Nantes na primeira divisão francesa. O destino do clube ficou matematicamente selado no dia 8 de maio, após a derrota por 1 a 0 fora de casa para o Lens. Esse resultado garantiu que os Canários se juntassem ao Metz na descida para a Ligue 2, provocando a onda de indignação que explodiu durante a partida de encerramento da temporada, marcada para o domingo.
O rebaixamento é particularmente difícil de engolir para uma torcida que havia desfrutado de sucesso significativo nas últimas temporadas. Desde sua promoção em 2013, o Nantes se estabeleceu como uma força competitiva, chegando a duas finais consecutivas da Coupe de France. O time conquistou o troféu em 2022 ao derrotar o Nice, o que deu início a uma campanha memorável na Liga Europa, onde acabou enfrentando o gigante italiano Juventus nas fases eliminatórias.
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Dos títulos à segunda divisão
A queda foi rápida para o clube oito vezes campeão da França. Há três anos, disputava sua segunda final consecutiva da Coupe de France, embora tenha sido derrotado de forma contundente pelo mesmo Toulouse que deveria enfrentar neste domingo. Essa derrota parece ter sido um ponto de inflexão, com o clube enfrentando dificuldades para manter a regularidade ao longo de uma temporada 2025-26 difícil, que acabou terminando em desastre. Espera-se que as autoridades do futebol francês iniciem uma investigação completa sobre as falhas de segurança ocorridas durante o protesto.