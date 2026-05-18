Ultras do Nantes invadem o campo com sinalizadores, e partida da Ligue 1 contra o Toulouse é suspensa devido a um protesto perigoso contra o rebaixamento

O confronto da Ligue 1 entre Nantes e Toulouse foi interrompido prematuramente após uma invasão em massa do campo por torcedores da equipe da casa. Com o rebaixamento para a Ligue 2 já confirmado antes do início da partida, o clima no Stade de la Beaujoire tornou-se tenso logo nos primeiros minutos do jogo. Aos 22 minutos de jogo, centenas de ultras do Nantes romperam os cordões de segurança e invadiram o gramado — conforme relata a talkSPORT.

A situação se agravou rapidamente depois que sinalizadores foram acesos atrás do gol enquanto a partida ainda estava em andamento. À medida que os ultras forçavam a passagem pelos seguranças e invadiam o gramado, jogadores de ambos os times imediatamente abandonaram o campo e correram para o túnel em busca de segurança. A polícia de choque foi rapidamente enviada ao campo, formando um escudo humano para impedir que os manifestantes seguissem os jogadores em direção aos vestiários.











