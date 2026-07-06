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“Ultrapassou o limite” – A UEFA critica a FIFA pela “decisão sem precedentes, incompreensível e injustificável” de suspender a proibição de receber cartão vermelho imposta ao astro da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun
A UEFA quebra o silêncio sobre decisão “injustificável”
Em uma declaração formal que causou comoção na Copa do Mundo de 2026, a UEFA condenou a decisão da FIFA de suspender a punição de um jogo imposta a Balogun. O atacante recebeu um cartão vermelho direto durante a vitória dos EUA sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, o que normalmente acarreta uma ausência automática de um jogo. No entanto, a FIFA interveio para adiar a suspensão por um período probatório de um ano, o que desencadeou uma guerra interna entre os poderosos do futebol.
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Integridade da Copa do Mundo em questão
O órgão europeu argumentou que a suspensão automática é um pilar fundamental do esporte que nunca deve estar sujeito a caprichos ou pressões políticas. A UEFA declarou em comunicado oficial: “A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de uma partida após o cartão vermelho aplicado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite.
“O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras estão abertas a interpretações. Neste caso, não.
“A suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada. Trata-se de um princípio consagrado nos regulamentos, que não pode estar sujeito a exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores já passaram pela mesma situação e cumpriram regularmente suas suspensões.
“Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é prejudicada. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes agora exigirão tratamento igualitário, em detrimento da competição.
“O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um jogo bonito e inspira confiança por ser praticado em todos os lugares com as mesmas regras. Um torneio nunca é um evento isolado e, se o torneio em questão for a Copa do Mundo, ele tem o poder de gerar consequências positivas ou negativas para o esporte como um todo.
“Manifestamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável.”
Rooney e Tuchel se juntam ao coro de críticas
A UEFA não é a única a ficar furiosa com a decisão. O ex-capitão da Inglaterra, Wayne Rooney, fez um discurso furioso na BBC, chamando a situação de “uma vergonha absoluta” e sugerindo que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deveria ter vergonha. Ele disse: “Acho que é uma vergonha absoluta, acho mesmo.
“Para que a suspensão seja revogada, ou retiram o cartão vermelho — o que provavelmente seria a decisão certa — e, assim, ele pode jogar. Mas suspendê-lo por um ano? Acho que é uma vergonha absoluta. Infantino deveria ter vergonha disso.
“O espírito esportivo deste jogo está em questão aqui. Se eu fosse adversário dos EUA, ficaria absolutamente furioso. É errado em todos os sentidos. Se você fosse um jogador da Inglaterra hoje à noite ou um jogador mexicano e recebesse um cartão vermelho, esperaria jogar a próxima partida? Até onde isso vai?”
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, também entrou no debate com um tom sarcástico após a vitória de sua equipe sobre o México. O técnico alemão expressou sua frustração com a falta de coerência, questionando quem tem o poder de reverter essas decisões e com base em que fundamentos. Ele chegou a brincar que Harry Kane talvez precisasse ligar para o presidente dos EUA, Donald Trump, para ajudar Jarell Quansah depois que o zagueiro foi expulso contra o El Tri.
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A seleção masculina dos EUA se prepara para o confronto contra a Bélgica
Apesar da tempestade de polêmicas, Balogun estará apto a jogar na partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle. Reportagens sugeriram que a intervenção da FIFA ocorreu após um telefonema pessoal de Trump para Infantino, uma alegação que só serviu para jogar mais lenha na fogueira no que diz respeito à integridade esportiva do torneio.
A Federação Real Belga de Futebol já expressou seu espanto, observando que a natureza automática das suspensões por cartão vermelho é reiterada em todas as reuniões de coordenação das partidas. Enquanto os co-anfitriões se preparam para escalar seu atacante estrela, a pressão sobre os árbitros e a entidade reguladora atingiu o ponto de ebulição, com o mundo inteiro de olho para ver se a FIFA conseguirá recuperar sua reputação de imparcialidade.
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