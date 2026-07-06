“Ultrapassou o limite” – A UEFA critica a FIFA pela “decisão sem precedentes, incompreensível e injustificável” de suspender a proibição de receber cartão vermelho imposta ao astro da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun

O órgão europeu argumentou que a suspensão automática é um pilar fundamental do esporte que nunca deve estar sujeito a caprichos ou pressões políticas. A UEFA declarou em comunicado oficial: “A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de uma partida após o cartão vermelho aplicado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite.

“O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras estão abertas a interpretações. Neste caso, não.

“A suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada. Trata-se de um princípio consagrado nos regulamentos, que não pode estar sujeito a exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores já passaram pela mesma situação e cumpriram regularmente suas suspensões.

“Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é prejudicada. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes agora exigirão tratamento igualitário, em detrimento da competição.

“O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um jogo bonito e inspira confiança por ser praticado em todos os lugares com as mesmas regras. Um torneio nunca é um evento isolado e, se o torneio em questão for a Copa do Mundo, ele tem o poder de gerar consequências positivas ou negativas para o esporte como um todo.

“Manifestamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável.”