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Ultrapassar King Kenny! Andy Robertson é totalmente merecedor da "conquista notável" enquanto o ex-jogador do Liverpool, agora no Tottenham, se aproxima do recorde da Escócia mantido por Dalglish
Dalglish, o único centenário da Escócia
Dalglish, que é carinhosamente conhecido como “King Kenny”, é o único escocês a ter se tornado centenário. Ele chegou aos três dígitos antes de encerrar sua icônica carreira internacional de 15 anos como jogador em 1986.
A marca que ele estabeleceu não foi alcançada nas quatro décadas מאז então, mas Robertson está no caminho certo para reescrever os livros de história. O lateral de 32 anos estreou em 2014 e agora usa a braçadeira de capitão.
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A história pode ser feita antes do fim de 2026
Ele levou sua seleção à Copa do Mundo de 2026, onde foi eliminada mais uma vez de forma decepcionante ainda na fase de grupos. O experiente lateral-esquerdo não deu nenhum sinal de que esteja pronto para se retirar da disputa por uma convocação.
Isso significa que ele pode estabelecer um novo recorde, ultrapassando Dalglish no caminho, antes do fim do ano civil, já que a Escócia tem seis partidas da Liga das Nações da Uefa para disputar entre setembro, outubro e novembro. A equipe enfrentará Eslovênia, Suíça e Macedônia do Norte.
Se Robertson tiver um início promissor em sua passagem pelo Tottenham, após encerrar uma trajetória de nove anos no Liverpool, então deve ter papel de destaque sob o comando de um novo técnico da seleção, com um sucessor para o já saído Steve Clarke sendo procurado.
O profissional exemplar Robertson merece uma homenagem
Questionado sobre a tentativa de Robertson de abrir novos caminhos, o ex-zagueiro da seleção da Escócia Hendry, falando em associação com Mr Luck, disse à GOAL: “Realmente notável. Mas acho que, quando você ouve todo mundo falar sobre Andy Robertson, ele é o profissional consumado.
“Eu dei meu sangue tantas vezes por todos os clubes pelos quais joguei e todo o resto, e acabei no time do ano da Premiership, acho que duas vezes. Acho que foi em 94-95 e 96-97. E quando os seus pares escolhem você e colocam você acima de outra pessoa, isso significa mais para você do que qualquer coisa.
“Mas o fato de Andy estar a cinco jogos de King Kenny, e Kenny era o meu ídolo. Joguei por ele quando era técnico do Blackburn, ele era meu ídolo ali. E Kenny ainda é meu ídolo.
“Mas, se Andy passasse disso, seria uma conquista notável, porque ele teve uma carreira absolutamente brilhante. Realmente teve. E ele ainda vai confiar no próprio potencial. Acho que qualquer jogador com esse hall de conquistas e títulos no currículo, mesmo que esteja só meio em forma, seria titular da Escócia, porque é esse o ponto em que estamos no momento.”
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Robertson no Spurs após passagem repleta de títulos pelo Liverpool
Robertson conquistou nove títulos durante sua passagem pelo Liverpool, com essa impressionante coleção incluindo dois títulos da Premier League e uma taça da Liga dos Campeões. Agora, ele espera recolocar o Tottenham no caminho certo após uma queda alarmante de rendimento do gigante do norte de Londres.
O Tottenham tem pelo menos seis partidas pela frente, entre a elite do futebol inglês e a Copa da Liga, antes da primeira pausa para jogos internacionais de 2026-27. Dalglish estará entre aqueles que observarão de perto o desempenho de todos, incluindo seus compatriotas escoceses, na próxima temporada.
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