Questionado sobre a tentativa de Robertson de abrir novos caminhos, o ex-zagueiro da seleção da Escócia Hendry, falando em associação com Mr Luck, disse à GOAL: “Realmente notável. Mas acho que, quando você ouve todo mundo falar sobre Andy Robertson, ele é o profissional consumado.

“Eu dei meu sangue tantas vezes por todos os clubes pelos quais joguei e todo o resto, e acabei no time do ano da Premiership, acho que duas vezes. Acho que foi em 94-95 e 96-97. E quando os seus pares escolhem você e colocam você acima de outra pessoa, isso significa mais para você do que qualquer coisa.

“Mas o fato de Andy estar a cinco jogos de King Kenny, e Kenny era o meu ídolo. Joguei por ele quando era técnico do Blackburn, ele era meu ídolo ali. E Kenny ainda é meu ídolo.

“Mas, se Andy passasse disso, seria uma conquista notável, porque ele teve uma carreira absolutamente brilhante. Realmente teve. E ele ainda vai confiar no próprio potencial. Acho que qualquer jogador com esse hall de conquistas e títulos no currículo, mesmo que esteja só meio em forma, seria titular da Escócia, porque é esse o ponto em que estamos no momento.”