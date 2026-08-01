Embora o anúncio tenha surgido do nada para torcedores e jornalistas, o Ajax vinha trabalhando diligentemente no acordo em segredo havia um período considerável. O clube conseguiu convencer o meia alemão a se transferir para Amsterdã, apesar da concorrência de outros interessados.

Ao falar sobre a transferência concluída com sucesso, Jordi Cruyff disse: "Julian escolheu o Ajax, e estamos absolutamente encantados com isso. Estamos em conversas há vários meses, e ele também teve a oportunidade de assinar com outros clubes.

"Com Julian, estamos trazendo um grande jogador internacional, com vasta experiência e uma mentalidade fantástica. Estou convencido de que ele acrescentará qualidade real ao nosso elenco."







