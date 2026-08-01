Getty Images Sport
Traduzido por
'Últimos dias empolgantes' - Ajax fecha contratação surpreendente de ex-estrela do Borussia Dortmund
Ajax garante surpreendente contratação de Brandt
O Ajax surpreendeu muita gente na noite de sexta-feira ao oficialmente anunciar a contratação do meio-campista ofensivo alemão Brandt. O ex-astro do Borussia Dortmund se junta ao clube holandês em uma transferência sem custos, após ficar livre no mercado. O internacional alemão assinou contrato de três anos em Amsterdã. O acordo entra em vigor imediatamente e manterá o meia, muito bem avaliado, no clube até 30 de junho de 2029.
Meses de trabalho dão resultado para Cruijff
Embora o anúncio tenha surgido do nada para torcedores e jornalistas, o Ajax vinha trabalhando diligentemente no acordo em segredo havia um período considerável. O clube conseguiu convencer o meia alemão a se transferir para Amsterdã, apesar da concorrência de outros interessados.
Ao falar sobre a transferência concluída com sucesso, Jordi Cruyff disse: "Julian escolheu o Ajax, e estamos absolutamente encantados com isso. Estamos em conversas há vários meses, e ele também teve a oportunidade de assinar com outros clubes.
"Com Julian, estamos trazendo um grande jogador internacional, com vasta experiência e uma mentalidade fantástica. Estou convencido de que ele acrescentará qualidade real ao nosso elenco."
Experiência comprovada no mais alto nível do futebol europeu
Nascido em Bremen em 2 de maio de 1996, Brandt chega a Amsterdã ostentando uma vasta carreira profissional. O jogador, 48 vezes internacional pela Alemanha, passou as últimas sete temporadas no Borussia Dortmund, onde se firmou no mais alto nível. Antes de sua passagem pelo Borussia Dortmund, o meio-campista atuou por mais de cinco anos no Bayer Leverkusen
Ao refletir sobre a rapidez de sua chegada, Brandt admitiu: "A surpresa pode ter sido maior para vocês do que para mim, mas os últimos dias foram emocionantes. Estou feliz por estar aqui agora."
- Sven Simon
Olhando para um novo capítulo
Com o contrato de três anos entrando em vigor imediatamente, Brandt agora começará sua integração ao elenco do Ajax. Sua chegada dá ao time de Amsterdã um enorme reforço em liderança e qualidade técnica. Agora, o meio-campista tentará retribuir a confiança de longa data do clube enquanto se prepara para este empolgante novo capítulo na Eredivisie.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.