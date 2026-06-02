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Adhe Makayasa

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Últimas notícias sobre a lesão de William Saliba: a dor do zagueiro do Arsenal e da seleção francesa "piora", em meio a receios de uma cirurgia

W. Saliba
França
Copa do Mundo
Arsenal
Premier League

O zagueiro do Arsenal, William Saliba, pode ser obrigado a se submeter a uma cirurgia nas costas logo após a próxima Copa do Mundo, já que o desconforto físico que vem sentindo continua a se intensificar. Apesar de ter conseguido controlar o problema para desempenhar um papel de destaque nos Gunners, exames médicos recentes indicam que o zagueiro central necessita de uma intervenção cirúrgica de longo prazo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Estrela do Arsenal lida com o desconforto

    De acordo com informações do L’Equipe, o zagueiro central do Arsenal, Saliba, pode ter que se submeter a uma cirurgia nas costas após os compromissos com a seleção neste verão. O zagueiro de 25 anos vem lidando com um problema persistente nas costas há várias semanas. Embora a lesão não o tenha impedido de jogar os 120 minutos completos na final da Liga dos Campeões da UEFA, no sábado, contra o Paris Saint-Germain, as dores teriam se agravado desde aquele grande jogo.

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  • Vaga na Copa do Mundo garantida

    As primeiras avaliações do Foot Mercato suscitaram receios de que o zagueiro enfrentasse um longo período de afastamento, o que teria comprometido seriamente seu lugar nos planos de Didier Deschamps. Embora os representantes de Saliba tenham manifestado grande preocupação com o contratempo, a equipe médica da seleção francesa manteve-se muito mais otimista. Fundamentalmente, uma nova série de exames médicos realizados na segunda-feira apresentou resultados positivos, liberando o zagueiro central para participar do próximo torneio.


  • O clube está ciente da demissão

    Os dirigentes do Arsenal já sabiam que provavelmente não poderiam contar com o zagueiro logo após o torneio. Os campeões da Premier League estão cientes de que a cirurgia necessária está provisoriamente marcada para o final do verão. Embora se espere que Saliba represente a seleção francesa, há agora uma grande preocupação interna no Emirates Stadium de que ele possa perder o início da próxima temporada nacional.

  • Ibrahima Konate William Saliba France 2024Getty

    O desafio do torneio mundial se aproxima

    Saliba, que disputou 50 partidas durante a campanha do Arsenal que resultou no título, passará agora a se concentrar em seu segundo torneio internacional com a França, após ter participado do Catar 2022. Ele se junta a Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté e Maxence Lacroix como opções de zagueiros centrais escolhidas por Deschamps. Os Bleus estreiam no Grupo I contra o Senegal em 16 de junho, um confronto que traz à tona lembranças da infame derrota por 1 a 0 em 2002.

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