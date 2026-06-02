De acordo com informações do L’Equipe, o zagueiro central do Arsenal, Saliba, pode ter que se submeter a uma cirurgia nas costas após os compromissos com a seleção neste verão. O zagueiro de 25 anos vem lidando com um problema persistente nas costas há várias semanas. Embora a lesão não o tenha impedido de jogar os 120 minutos completos na final da Liga dos Campeões da UEFA, no sábado, contra o Paris Saint-Germain, as dores teriam se agravado desde aquele grande jogo.