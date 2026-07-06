Última dança? Cristiano Ronaldo rebate perguntas sobre a aposentadoria, mas o “GOAT” português de 41 anos faz uma confissão sobre a Copa do Mundo

Ronaldo veio para a América do Norte com o objetivo de realizar sua ambição de levantar o troféu da Copa do Mundo pela primeira vez. Independentemente do resultado do torneio, o experiente atacante enfatizou que sua permanência em campo é motivada exclusivamente pelo prazer de competir e representar seu país.

“Não me falta nada na vida. Deus tem sido muito generoso comigo e me deu tudo o que eu nunca imaginei conquistar, tanto na seleção quanto no âmbito pessoal. Por isso, o importante é aproveitar cada momento. Não serei mais Cristiano por ganhar a Copa do Mundo, e não serei menos Cristiano se não a ganhar. Obviamente, estamos todos aqui com esperança. Mas sabemos que só um vai ganhar; não pode haver dois ou três. Então, o importante é aproveitar a vida e não pensar no amanhã, aproveitar cada dia. É isso que aprendi”, explicou o atacante.

“Uma das coisas que a idade traz é maturidade e experiência, o que ajuda a colocar as coisas em perspectiva e amenizar muitas situações. Porque, obviamente, não sou cego; tenho visto os constantes ataques contra mim. Mas isso não é novidade. Por isso, sou até grato, pois estou vivendo um capítulo diferente da minha vida.”