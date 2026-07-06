AFP
Traduzido por
Última dança? Cristiano Ronaldo rebate perguntas sobre a aposentadoria, mas o “GOAT” português de 41 anos faz uma confissão sobre a Copa do Mundo
O futuro está nas mãos do capitão
Ronaldo não se esquivou das perguntas sobre o fim de sua carreira na seleção. Em uma coletiva de imprensa marcada por sua franqueza, o capitão de Portugal deixou claro que a decisão de pendurar as chuteiras cabe exclusivamente a ele, ignorando as especulações externas que pedem sua saída da escalação titular de Roberto Martínez.
Questionado sobre como lida com a possibilidade de ser substituído ou perder sua vaga, Ronaldo foi enfático: “Tem sido assim desde que entrei para a seleção aos 18 anos. Sempre foi assim, e isso não vai mudar. Estou sempre dando o meu melhor para ajudar a seleção a alcançar seus objetivos. Esteja eu jogando ou não, sempre terei um papel importante nesta seleção. Vou encerrar a carreira quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É perda de tempo vocês ficarem sempre fazendo a mesma pergunta. Não quero chamar atenção para isso porque é a coisa menos importante. O mais importante é jogarmos bem e termos fé de que vamos avançar.”
- Getty Images Sport
A despedida definitiva das Copas do Mundo
Apesar de relutar em falar sobre a aposentadoria definitiva, o atacante do Al-Nassr confirmou que o torneio atual representa sua despedida definitiva da principal competição da FIFA. O veterano, que vem aproveitando a experiência na América do Norte, admitiu que o lado emocional desta edição tem sido incomparável.
“Será minha última Copa do Mundo, sim. Vou aproveitar ao máximo. Espero que amanhã não seja minha última partida na Copa do Mundo”, confessou o astro. Refletindo sobre o impacto do torneio, Ronaldo acrescentou: “Sinceramente, de todas as Copas do Mundo em que joguei, esta será a que mais vou lembrar pela paixão do público. Nesse aspecto emocional, para mim, foi a melhor. Eu realmente aproveitei muito esse lado.”
A busca pelo troféu da Copa do Mundo
Ronaldo veio para a América do Norte com o objetivo de realizar sua ambição de levantar o troféu da Copa do Mundo pela primeira vez. Independentemente do resultado do torneio, o experiente atacante enfatizou que sua permanência em campo é motivada exclusivamente pelo prazer de competir e representar seu país.
“Não me falta nada na vida. Deus tem sido muito generoso comigo e me deu tudo o que eu nunca imaginei conquistar, tanto na seleção quanto no âmbito pessoal. Por isso, o importante é aproveitar cada momento. Não serei mais Cristiano por ganhar a Copa do Mundo, e não serei menos Cristiano se não a ganhar. Obviamente, estamos todos aqui com esperança. Mas sabemos que só um vai ganhar; não pode haver dois ou três. Então, o importante é aproveitar a vida e não pensar no amanhã, aproveitar cada dia. É isso que aprendi”, explicou o atacante.
“Uma das coisas que a idade traz é maturidade e experiência, o que ajuda a colocar as coisas em perspectiva e amenizar muitas situações. Porque, obviamente, não sou cego; tenho visto os constantes ataques contra mim. Mas isso não é novidade. Por isso, sou até grato, pois estou vivendo um capítulo diferente da minha vida.”
- Getty Images Sport
Ronaldo reflete sobre seu legado e sua paixão
Por quase duas décadas, Ronaldo tem sido uma figura constante no cenário mundial, mas nas fases eliminatórias, a possibilidade de esta ser sua “última” participação na Copa do Mundo tornou-se um tema recorrente nas salas de imprensa. Quando questionado se encarava a próxima partida contra a Espanha com apreensão, Ronaldo descartou a ideia de medo, concentrando-se, em vez disso, na satisfação que sua carreira lhe proporcionou.
“Vou ser sincero: independentemente do que acontecer amanhã, Cristiano vai embora com a consciência tranquila. Eu me dediquei 100%. Na vida e no futebol, dei tudo de mim. A paixão, a vontade de jogar por tantos anos não vieram da necessidade — sou muito feliz na vida —, mas sim da paixão. Porque adoro jogar futebol”, concluiu Ronaldo.
“Aconteça o que acontecer, estarei feliz. Não posso me pressionar achando que preciso vencer. Vai ser o que tiver que ser. Vou aproveitar cada dia, cada jogo. E acho que, ao contrário do que muitos de vocês pensam, não estou indo tão mal assim. Marquei três gols; outros marcaram mais porque estão indo muito bem, mas não estou indo tão mal assim. Vou seguir em frente e ver se consigo marcar um gol.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.