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“Última chance” – Por que Dele Alli fracassou na Série A após a surpreendente transferência para o Como, enquanto o ex-jogador do Manchester United Scott McTominay brilha no Napoli
Ele se tornou jogador sem contrato após uma partida pelo Como
Dele vem se debatendo nessa situação há 10 meses, sem que nenhum clube se dispusesse a fazer uma aposta calculada em seus serviços. O jogador de 30 anos tem se empenhado em manter a forma física por meio de programas de treinamento individual.
Com o início de mais uma nova temporada se aproximando rapidamente, é possível que um jogador com 51 gols na Premier League e 37 partidas pela seleção principal dos Três Leões consiga encontrar um novo clube antes do reinício das competições.
Parece haver poucas chances — já que ele também não teve sucesso no Everton e durante um período de empréstimo na Turquia, pelo Besiktas — de que surjam oportunidades na primeira divisão de algum dos principais campeonatos europeus. Talvez seja necessário dar um passo para trás a fim de recuperar o ímpeto para seguir em frente.
Já havia sido cogitado interesse por parte de clubes da EFL — em meio a rumores envolvendo o Wrexham e o Birmingham, que contam com Ryan Reynolds e Tom Brady em suas respectivas diretorias — e um novo começo é claramente necessário para que a chama perdida seja reacendida.
A intenção era concluir esse processo nos cenários pitorescos do Lago de Como, mas Dele jogou menos de 10 minutos em uma única partida, saindo do banco contra o AC Milan, jogo em que recebeu um cartão vermelho antes que seu contrato fosse rescindido.
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Por que Dele teve dificuldades na Série A?
O ex-zagueiro do Nottingham Forest e da seleção inglesa Walker conhece bem os desafios da vida na Itália, tendo se transferido para a Sampdoria em 1992. Ele — em parceria com a Betinia — disse ao GOAL, quando questionado sobre por que Dele não se deu bem na Série A, enquanto o ex-meio-campista do Manchester United Scott McTominay tem se destacado no Napoli: “Na carreira, acho que para ele era tipo uma última chance.
“Não acho que tenha sido o caso de McTominay. Ele foi para um time de ponta por lá, que, na minha opinião, realmente o queria. Já Dele, provavelmente, estava em uma fase da carreira em que esperavam que tudo desse certo.
“E ir para lá, se adaptar nos primeiros quatro ou cinco meses, é a parte mais difícil. Além disso, há a questão do temperamento. Dele, talvez estivesse acostumado a estar na Inglaterra, e isso é complicado. Portanto, a adaptação é realmente difícil.
“É fácil dizer que não deu certo para ele, mas a adaptação é realmente difícil. E eu mesmo posso atestar isso. A adaptação é realmente difícil. Então, não dá certo para todo mundo. E na Itália, eles não te dão tempo. Quanto maior a estrela que você é, menos tempo você tem também. Então, você tem que começar com o pé direito lá, e isso é algo realmente difícil de se fazer.”
Será que o ex-jogador da seleção inglesa Dele conseguirá retomar sua carreira?
Outro homem que conhece bem as exigências da Série A, Roberto Di Matteo, já havia falado ao GOAL sobre Dele — que era um jovem promissor e cheio de sonhos na base do MK Dons quando o ex-jogador da seleção italiana comandava o time principal em Milton Keynes: “Visto de fora, é difícil fazer uma avaliação.
“Não sei o que está acontecendo com ele pessoalmente. Ele estava em um momento tão bom e, de alguma forma, algo mudou na vida pessoal dele. É difícil. É uma pena que tenhamos perdido um dos jovens e brilhantes talentos ingleses.
“Não sei do que ele precisa para voltar a subir na carreira. É difícil. Só espero que ele descubra isso o mais rápido possível, para que possa voltar a aproveitar o futebol, a vida e se divertir.”
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Dele espera encontrar um novo clube para a temporada 2026-27
Dele se recusou a jogar a toalha, já que ainda há tempo suficiente para que uma carreira que se desviou de forma alarmante do rumo certo seja colocada de volta nos trilhos. Ele só precisa de alguém que se arrisque a apostar nele.
Resta saber se essas oportunidades surgirão na temporada 2026-27, já que os rumores sobre o interesse do Real Madrid por um jogador que já atuou ao lado de Harry Kane no norte de Londres começam a parecer algo que aconteceu há uma eternidade.
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