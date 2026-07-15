“Última chance” – Por que Dele Alli fracassou na Série A após a surpreendente transferência para o Como, enquanto o ex-jogador do Manchester United Scott McTominay brilha no Napoli

Dele vem se debatendo nessa situação há 10 meses, sem que nenhum clube se dispusesse a fazer uma aposta calculada em seus serviços. O jogador de 30 anos tem se empenhado em manter a forma física por meio de programas de treinamento individual.

Com o início de mais uma nova temporada se aproximando rapidamente, é possível que um jogador com 51 gols na Premier League e 37 partidas pela seleção principal dos Três Leões consiga encontrar um novo clube antes do reinício das competições.

Parece haver poucas chances — já que ele também não teve sucesso no Everton e durante um período de empréstimo na Turquia, pelo Besiktas — de que surjam oportunidades na primeira divisão de algum dos principais campeonatos europeus. Talvez seja necessário dar um passo para trás a fim de recuperar o ímpeto para seguir em frente.

Já havia sido cogitado interesse por parte de clubes da EFL — em meio a rumores envolvendo o Wrexham e o Birmingham, que contam com Ryan Reynolds e Tom Brady em suas respectivas diretorias — e um novo começo é claramente necessário para que a chama perdida seja reacendida.

A intenção era concluir esse processo nos cenários pitorescos do Lago de Como, mas Dele jogou menos de 10 minutos em uma única partida, saindo do banco contra o AC Milan, jogo em que recebeu um cartão vermelho antes que seu contrato fosse rescindido.