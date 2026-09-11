O atacante do Al-Nassr, Felix, destacou sua determinação de conquistar todos os principais títulos possíveis nesta temporada ao lado de seu lendário compatriota.

Destacando a mentalidade vencedora dentro do elenco de Riad, o internacional português disse à The Associated Press: "Temos um elenco muito bom, um elenco profundo, nosso objetivo é vencer todas as competições que pudermos. Queremos vencer a liga, a copa e a Champions League, tudo. Não jogamos para sonhar, jogamos para vencer."

Essa ambição incansável foi ecoada pelo capitão do Al-Ahli, Edouard Mendy, que segue ansioso para ampliar o reinado continental de sua equipe: "Este é o maior clube da Arábia Saudita e da Ásia e faremos de tudo para vencer. No ano passado, vencemos a Champions League e teremos de usar todas as coisas que fizemos então para sermos bem-sucedidos desta vez também. Estamos construindo ano após ano."