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Última chance de Cristiano Ronaldo pela glória? Al-Nassr lidera ofensiva saudita pelo domínio da Liga dos Campeões da Ásia
Gigantes sauditas miram a hegemonia
A edição mais recente da Liga dos Campeões da AFC Elite começa na próxima semana, com cinco clubes da Arábia Saudita na linha de frente após gastarem mais de US$ 2 bilhões desde 2023. O Al-Nassr, reforçado por Ronaldo e Joao Felix sob o comando do novo técnico Ange Postecoglou, mira o título continental após terminar como vice-campeão da AFC Champions League Two, competição secundária, na temporada passada. Enquanto isso, o atual campeão Al-Ahli busca um terceiro título consecutivo com o início da ação da zona oeste.
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Félix mira varrida de títulos
O atacante do Al-Nassr, Felix, destacou sua determinação de conquistar todos os principais títulos possíveis nesta temporada ao lado de seu lendário compatriota.
Destacando a mentalidade vencedora dentro do elenco de Riad, o internacional português disse à The Associated Press: "Temos um elenco muito bom, um elenco profundo, nosso objetivo é vencer todas as competições que pudermos. Queremos vencer a liga, a copa e a Champions League, tudo. Não jogamos para sonhar, jogamos para vencer."
Essa ambição incansável foi ecoada pelo capitão do Al-Ahli, Edouard Mendy, que segue ansioso para ampliar o reinado continental de sua equipe: "Este é o maior clube da Arábia Saudita e da Ásia e faremos de tudo para vencer. No ano passado, vencemos a Champions League e teremos de usar todas as coisas que fizemos então para sermos bem-sucedidos desta vez também. Estamos construindo ano após ano."
Rivais de Riad investem pesado
A concorrência na zona oeste se intensificou ainda mais depois que o rival local Al-Hilal gastou mais de US$ 200 milhões nas estrelas da Premier League Ollie Watkins, Gabriel Martinelli e Crysencio Summerville. Ao lado do Al-Ittihad e do Al-Qadsiah, estreante de Brendan Rodgers, as tensões geopolíticas regionais forçaram os dois representantes iranianos a mandar seus jogos em campo neutro. Já na zona leste, potências tradicionais de Japão e Coreia do Sul preparam forte resistência para desmontar o domínio dos clubes do Golfo.
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Começam as batalhas da Zona Oeste
O Al-Nassr enfrenta um duro teste na estreia quando viaja para encarar o time dos Emirados Árabes Unidos Al Ain na primeira rodada da zona oeste na terça-feira. Em outro jogo, o Al-Ahli se prepara para receber o Pakhtakor, enquanto Esteghlal e Tractor disputam suas partidas de estreia em campos neutros em meio ao aumento da instabilidade regional. As oito melhores equipes de cada zona avançarão às oitavas de final para lutar pela supremacia absoluta na Ásia.
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