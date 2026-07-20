Uli Hoeneß teria exercido influência decisiva: o FC Bayern fecha importante renovação de contrato com jogador-chave

O austríaco teria exigido um salário em torno de 15 milhões de euros por ano. Quando os valores divulgados — que o próprio jogador mais tarde classificou como lendas — vieram a público, Hoeneß fez um discurso veemente diante de todos antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG.

“Quando se lê o que supostamente é divulgado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse Hoeneß na época à DAZN: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa são capazes de oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) lhe ofereceram concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”

Laimer chegou a Munique em 2023, vindo do RB Leipzig sem custo de transferência. Lá, ele era visto como uma alternativa para o meio-campo central, mas, desde então, conquistou a vaga de titular como lateral-direito, podendo também atuar na lateral esquerda quando necessário. Com sua dedicação e resistência física, ele sempre foi indispensável para o técnico do Bayern, Vincent Kompany.

No entanto, para Hoeneß, uma coisa estava clara: “Isso não tem nada a ver com nossa política geral, mas é uma avaliação realista de seu valor esportivo e econômico. Esse valor é alto — mas ele não é um Harry Kane.” Laimer, por sua vez, buscava “reconhecimento” nas negociações, como ele enfatizou no início de abril.

No final de maio, segundo o Sport1, Hoeneß teria voltado a se envolver pessoalmente nas negociações do contrato — com sucesso. Nas conversas com os assessores de Laimer, o presidente do clube teria apresentado à equipe do austríaco os limites financeiros claros do campeão recordista em relação a um novo contrato.

Agora, as negociações chegaram a um desfecho bem-sucedido e Laimer permanece em Munique por enquanto. Segundo a revista “kicker”, ele receberá um aumento salarial moderado.