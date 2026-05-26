Hoeneß disse à revista *Der Spiegel*: “Sobre o que Matthäus disse a Woltemade: vou lhe dizer uma coisa. Nós o teríamos comprado por 50 milhões. Tenho quase certeza de que teríamos conseguido, mas aí Matthäus diz no jornal que ele certamente vale entre 60 e 80 milhões.”
Traduzido por
Uli Hoeneß lança uma crítica contundente! Lothar Matthäus arruinou a contratação de Nick Woltemade pelo FC Bayern de Munique
Aparentemente, o time de Munique estava bem mais perto de contratar o versátil atacante — que acabou sendo transferido do VfB Stuttgart para o Newcastle United por 75 milhões de euros — do que o público em geral imaginava até então. Do ponto de vista de Hoeneß, o negócio já estava praticamente fechado. Naquela altura, o jogador da seleção alemã já havia dado ao Bayern uma resposta definitiva de que iria se transferir para o clube da região do Isar.
No entanto, devido à intervenção pública de Matthäus, o VfB, clube de origem do jogador, ficou em uma situação delicada nas negociações. Os suábios, como descreve Hoeneß em termos claros, viram-se repentinamente confrontados com expectativas totalmente alteradas.
Devido aos valores exigidos, o Stuttgart não estava mais em condições de “vendê-lo por 55, porque ficariam sob tanta pressão que seriam considerados idiotas por não cumprir o que Matthäus, como suposto especialista, alardeava para o mundo”, disse Hoeneß.
- Getty
FC Bayern: Hoeneß critica Matthäus
O presidente do Bayern voltou a insistir com veemência no decorrer da conversa. Hoeneß deixou claro que não se tratava, de forma alguma, de restringir a liberdade de expressão.
Pelo contrário, o que o incomodava profundamente era a dinâmica devastadora e o impacto direto nas negociações em andamento no mercado de transferências. “Ele também não precisa se aproveitar da sua posição para prejudicar constantemente o FC Bayern”, criticou Hoeneß, dirigindo-se ao seu ex-jogador.
Após um início de temporada promissor e forte na Ilha, Woltemade acabou tendo uma temporada bastante irregular no Newcastle. Recentemente, surgiram cada vez mais relatos sobre a crescente insatisfação do jogador, além de especulações sobre tensões entre o profissional e o técnico do Newcastle, Eddie Howe. Ao longo da temporada, Howe designou a Woltemade uma posição significativamente mais recuada, de modo que o jogador da seleção nacional quase não conseguia mais chegar a situações de finalização. No final da temporada, o tempo de jogo de Woltemade diminuiu cada vez mais.
- Getty Images Sport
O FC Bayern tentará novamente contratar Woltemade?
Já se vislumbra no horizonte uma saída antecipada de Woltemade da Premier League. “Se o tempo de jogo dele não mudar, não se pode descartar uma transferência no verão”, afirmou recentemente a Sky.
Para o FC Bayern, isso poderia significar uma segunda chance mais cedo do que se imaginava. A busca do time de Munique por uma solução ofensiva versátil para atuar atrás do artilheiro Harry Kane continua a todo vapor.
Na Säbener Straße, procura-se um jogador que possa atuar tanto como um clássico “nove” no centro do ataque quanto se inserir com inteligência de jogo entre as linhas adversárias. Um perfil de exigências que Woltemade encarna de forma quase ideal. No entanto, a prioridade de transferência neste momento parece recair sobre o companheiro de equipe de Woltemade, Anthony Gordon, que pode atuar não apenas como reserva de Kane no centro, mas também como concorrente de Luis Diaz na ala esquerda.
- Getty Images Sport
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição 25 de julho Wehen Wiesbaden x FC Bayern Amistoso 4 de agosto Jeju SK FC x FC Bayern Amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Amistoso 15 de agosto FC Bayern x RB Leipzig Amistoso