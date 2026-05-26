Uli Hoeneß lança uma crítica contundente! Lothar Matthäus arruinou a contratação de Nick Woltemade pelo FC Bayern de Munique

Aparentemente, o time de Munique estava bem mais perto de contratar o versátil atacante — que acabou sendo transferido do VfB Stuttgart para o Newcastle United por 75 milhões de euros — do que o público em geral imaginava até então. Do ponto de vista de Hoeneß, o negócio já estava praticamente fechado. Naquela altura, o jogador da seleção alemã já havia dado ao Bayern uma resposta definitiva de que iria se transferir para o clube da região do Isar.

No entanto, devido à intervenção pública de Matthäus, o VfB, clube de origem do jogador, ficou em uma situação delicada nas negociações. Os suábios, como descreve Hoeneß em termos claros, viram-se repentinamente confrontados com expectativas totalmente alteradas.

Devido aos valores exigidos, o Stuttgart não estava mais em condições de “vendê-lo por 55, porque ficariam sob tanta pressão que seriam considerados idiotas por não cumprir o que Matthäus, como suposto especialista, alardeava para o mundo”, disse Hoeneß.