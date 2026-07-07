Conforme Hoeneß confirmou ao jornal *Bild*, ele gostaria que Per Mertesacker assumisse um cargo na federação. “Tudo o que Per Mertesacker diz na televisão faz sentido. Ele nunca é ofensivo, mas mesmo assim é crítico. Quem fica oito anos no Arsenal precisa saber o que faz – e é exatamente disso que precisamos agora”, afirmou o presidente do Bayern.
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Uli Hoeneß fica entusiasmado! O presidente do Bayern tem um candidato preferido para um importante cargo na DFB
Mertesacker dirigiu e desenvolveu a base de jovens talentos dos Gunners por oito anos, antes de deixar voluntariamente o cargo. Atualmente, ele atua na ZDF como comentarista nas transmissões televisivas da Copa do Mundo. O próprio Mertesacker já havia sinalizado sua disponibilidade, caso a DFB o procurasse.
“Trabalhar algum dia na DFB e retribuir ao futebol alemão, ao qual devo tanto, é algo que me atrai. É claro que estou à disposição para isso”, disse o jogador de 41 anos. Hoeneß também enfatizou agora que isso deve acontecer mais cedo do que tarde.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Uli Hoeneß: Mertesacker? “É exatamente dessas pessoas que precisamos agora”
"Como ex-jogador profissional, ele tem grande experiência internacional. Sempre demonstrou saber lidar muito bem com as pessoas. E mais: ele nunca faria isso por dinheiro, mas porque o atrai a ideia de construir e impulsionar algo com sua paixão. São exatamente essas pessoas, que chegaram ao topo por mérito próprio e estão dispostas a trabalhar duro, que precisamos agora", afirmou o homem de 74 anos, visivelmente entusiasmado.
Mertesacker poderia suceder Andreas Rettig como diretor esportivo da DFB no final do ano. Rettig era responsável, no âmbito de suas funções, pelas seleções nacionais e pela academia, e deixará o cargo no final do ano. Graças à sua experiência no Arsenal, Mertesacker traz consigo grande competência justamente nessa área.
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