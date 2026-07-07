Mertesacker dirigiu e desenvolveu a base de jovens talentos dos Gunners por oito anos, antes de deixar voluntariamente o cargo. Atualmente, ele atua na ZDF como comentarista nas transmissões televisivas da Copa do Mundo. O próprio Mertesacker já havia sinalizado sua disponibilidade, caso a DFB o procurasse.

“Trabalhar algum dia na DFB e retribuir ao futebol alemão, ao qual devo tanto, é algo que me atrai. É claro que estou à disposição para isso”, disse o jogador de 41 anos. Hoeneß também enfatizou agora que isso deve acontecer mais cedo do que tarde.