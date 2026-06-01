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Uli Hoeneß estava certo - mas ainda há esperança: a jogada histórica de Julian Nagelsmann precisa ser adotada também na Copa do Mundo
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Uli Hoeneß está certo: a seleção alemã ainda precisa se entrosar
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o capitão Joshua Kimmich e o artilheiro Deniz Undav: todos ficaram satisfeitos com a vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. E com toda a razão. “Conseguimos colocar em prática o que havíamos planejado”, revelou Kimmich à ZDF e explicou: “Queríamos fazer uma pressão alta o máximo possível, e isso resultou em dois gols hoje (o 2 a 0 e o 4 a 0, nota do redator). Depois, marcamos um gol saindo da defesa, quando Lenny passou para Deniz (o 3 a 0, nota do redator), e um gol em uma jogada de bola parada (o 1 a 0, veja abaixo). Marcamos gols em várias fases do jogo”, disse Kimmich, e Nagelsmann acrescentou: “Hoje também marcamos um gol de contra-ataque, o que nos faz bem de vez em quando; demonstramos capacidade de resistência. O resultado foi bom, não levamos nenhum gol. Podemos continuar assim.”
Mas, apesar de todos os elogios justificados à variedade das jogadas ofensivas e dos gols, Nagelsmann não esqueceu a fase do primeiro tempo em que seus jogadores da seleção nacional, assim como nos últimos jogos internacionais, perderam a paciência, avançaram de forma um tanto descontrolada e quase não tinham mais controle sobre a partida.
O técnico da seleção alemã ainda conseguiu avaliar positivamente esse desvio da tática e do plano de jogo após o 4 a 0, “porque os rapazes querem mostrar o que valem”, mas, em princípio, não pode ser do interesse de um técnico que seus jogadores falhem regularmente na disciplina tática. “Precisamos ter ainda mais confiança em nossa força”, disse o técnico. A equipe continua carecendo de entrosamento, automatismos e disciplina tática.
Isso não é algo que não possa ser resolvido na preparação para um torneio, mas parece realmente importante que Nagelsmann finalmente encontre seu time titular; isso não foi apenas o que o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, havia exigido nas últimas semanas. Atualmente, duas, talvez três posições parecem ainda em aberto: David Raum ou Nathaniel Brown na lateral esquerda e Leroy Sané, Lennart Karl ou possivelmente até Maximilian Beier na ponta direita. Além disso: diante de dois gols, uma assistência e, no geral, um desempenho “com o qual você nunca fica de fora do time” (Nagelsmann), talvez até mesmo o técnico da seleção alemã volte a se perguntar, pelo menos por um breve momento, sobre a questão de Havertz ou Undav, que para ele já está esclarecida há muito tempo.
Seleção Alemã: O estilo jovem deve se tornar um hábito
Nunca antes Julian Nagelsmann havia escalado uma seleção tão jovem quanto na partida contra a Finlândia. A média de idade dos onze jogadores era de 26,29 anos — ou seja, 0,58 anos a menos, em média, do que na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na Liga das Nações, em outubro de 2024. O rejuvenescimento da equipe não se deveu apenas à estreia de Lennart Karl no time titular. O jovem astro do Bayern, que jogou com ousadia e despreocupação, tornou-se, aos 18 anos e 98 dias, o terceiro jogador mais jovem da história da seleção alemã a integrar o time titular, atrás apenas de Youssoufa Moukoko e Uwe Seeler. Os dois jogadores de 22 anos, Nathaniel Brown e Aleksandar Pavlovic, e os mais velhos por um ano, Jamal Musiala e Florian Wirtz, também baixaram a média de idade.
Ainda mais importante do que os muitos números gratificantes: sem exceção, todos os jovens convenceram contra a Finlândia. Karl se destacou no domingo, mesmo quando a seleção alemã, diante dos finlandeses inofensivos e sobrecarregados, perdeu a paciência em alguns momentos e, consequentemente, sua linha de jogo.
Aleksandar Pavlovic, que já estava acima de qualquer dúvida quanto à titularidade, jogou no modo “chefe”; Wirtz, assim como Musiala, marcou um gol para reforçar a autoconfiança, talvez ainda um pouco abalada após uma temporada difícil na Inglaterra e o longo caminho de volta ao topo mundial após uma longa lesão. E Nathaniel Brown provou mais uma vez que pode ser mais criativo do que David Raum e, assim como Joshua Kimmich, também gosta de avançar para o centro. Ele poderia dar à equipe mais versatilidade na Copa do Mundo nos EUA do que Raum, que é um jogador de faixas e especialista em jogadas de bola parada. Nesta forma, todos os jovens, sem exceção, deveriam estar no time titular na Copa do Mundo.
Um efeito colateral positivo: assim que Manuel Neuer (40) voltar, a média de idade da seleção alemã nem aumentaria tanto assim.
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O plano de Nagelsmann e seu assistente técnico dá certo: Mads Butgereit e os jogadores cumprem sua parte
A vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia foi a oitava consecutiva da seleção alemã. A equipe marcou 26 gols (sofreu seis). Oito dos gols da equipe de Nagelsmann foram resultantes de jogadas de bola parada, sendo quatro deles apenas nos últimos quatro jogos.
Nagelsmann havia trazido em março seu antigo assistente técnico da época do Hoffenheim, Alfred Schreuder, para a DFB, com o argumento de que queria dar ao treinador de jogadas ensaiadas, Mads Butgereit, tempo para se concentrar exclusivamente em sua especialidade. E Butgereit – e os jogadores por ele treinados – estão cumprindo!
Agora, a jogada de escanteio no 1 a 0 contra a Finlândia não pareceu necessariamente ensaiada — Lennart Karl puniu a desorganização dos finlandeses com uma bola rápida e curta para Joshua Kimmich, que acertou a cabeça de Deniz Undav com um cruzamento com efeito —, mas reconhecer situações e aproveitá-las com inteligência não tem a ver apenas com classe individual e inteligência de jogo, mas também com o treinamento.
Desde 2021, Butgereit é o treinador de jogadas ensaiadas da DFB, e a seleção nacional realmente marcou alguns gols em jogadas ensaiadas nos últimos anos, incluindo alguns bem incomuns. Mas o histórico de Butgereit em torneios até agora é desastroso — nos dois últimos torneios, a Alemanha marcou exatamente zero gols em jogadas ensaiadas. É hora de melhorar esse histórico.
DFB: Os mais jovens estreantes na equipe titular
Posição
Nome
Data da estreia como titular
Idade na estreia como titular
1
Youssoufa Moukoko
16/11/2022
17 anos, 361 dias
2
Uwe Seeler
02/04/1956
18 anos, 26 dias
3
Lennart Karl
31/05/2026
18 anos, 98 dias