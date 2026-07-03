Há dez anos, Julian Nagelsmann assumiu pela primeira vez o cargo de técnico no TSG 1899 Hoffenheim. O clube da Bundesliga nomeou o então jovem de 28 anos como técnico principal, catapultando o até então desconhecido responsável pela equipe juvenil para o centro das atenções. A ascensão que se seguiu foi vertiginosa e ocorreu em um ritmo alucinante: após uma passagem bem-sucedida pelo RB Leipzig, Nagelsmann foi para o FC Bayern de Munique em 2021, mas lá conquistou apenas os títulos esperados e nada mais. Em março de 2023, o Bayern demitiu Nagelsmann – e sua saída da DFB tornou-se inevitável após a vergonhosa atuação na Copa do Mundo. Aquela que já foi a maior promessa do mercado de treinadores alemão perdeu muito valor no cenário internacional – e Nagelsmann é, em grande parte, o próprio responsável por isso.
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Uli Hoeneß estava certo! Julian Nagelsmann caminhou, de olhos abertos, rumo à sua própria ruína - e agora precisa mudar
“Tudo deu errado nesta Copa do Mundo”, foi o veredicto de Lothar Matthäus no jornal *Bild*. O jogador com mais partidas pela seleção alemã está entre os muitos ex-jogadores que, de forma surpreendentemente unânime, defenderam a demissão imediata de Nagelsmann do cargo de técnico da seleção. “Ele não melhorou a equipe, causou muitos problemas”, foram os argumentos que Matthäus apresentou para se manifestar contra o técnico. A equipe tem muito mais qualidade do que demonstrou na América do Norte nos jogos contra a Costa do Marfim, o Equador e o Paraguai. Embora não seja necessariamente a qualidade necessária para se tornar campeã mundial – mas é qualidade suficiente para, por exemplo, dar conta de um país sul-americano com sete milhões de habitantes. O fato de isso não ter acontecido é responsabilidade de Nagelsmann.
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Para Uli Hoeneß, a vergonha na Copa do Mundo não é nenhuma surpresa
No entanto, a vergonha na Copa do Mundo não foi uma surpresa total para todos – e muito menos para Uli Hoeneß. O ex-presidente do Bayern, que ainda tem grande influência no clube campeão alemão, já havia dado o alarme quase seis semanas antes do torneio: “Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, apesar de o técnico não ter conseguido escalar o mesmo time titular duas vezes seguidas – então temos uma chance”, disse ele ao jornal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “Tornar-se uma equipe” – foi exatamente isso que, no fim das contas, a seleção alemã não conseguiu. E a culpa disso é de Julian Nagelsmann.
Na primavera, segundo ele mesmo afirmou, ele manteve “conversas sobre funções” com seus jogadores com vistas à Copa do Mundo. Nessa ocasião, por exemplo, Oliver Baumann foi definido como goleiro titular, Deniz Undav como reserva e Joshua Kimmich, mais uma vez, como lateral-direito. Na partida em que a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, Manuel Neuer era o goleiro titular, Deniz Undav estava no time titular e Joshua Kimmich tentou, em vão, dar impulsos decisivos no meio-campo. Dá para imaginar que tais decisões do técnico da seleção nacional gerem discussões, reações de descrença e decepções no elenco. Não é assim que se forma um time coeso, capaz de disputar o título.
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Julian Nagelsmann é parecido com seu grande ídolo, Pep Guardiola
A escolha dos jogadores para cada posição na equipe foi um ponto controverso; a orientação tática da equipe, outro, que gerou grandes dúvidas durante a Copa do Mundo. Contra adversários que se posicionavam defensivamente, a bola circulava pelas laterais sem grande pressão nem momentos de surpresa, onde Florian Wirtz e Leroy Sané quase sempre precisavam driblar contra dois adversários – e falhavam em massa nessa tarefa. Uma intervenção externa, uma mudança de plano? Não. “Nosso ritmo de jogo foi muito lento”, disse Nagelsmann após a eliminação da Copa do Mundo, acrescentando: “Faltou ritmo”.
Na insistência em sua própria ideia, mesmo quando ela não dá certo, e na complexidade até mesmo linguística de sua abordagem tática, Julian Nagelsmann se assemelha muito ao seu grande ídolo, Pep Guardiola. O espanhol conquistou uma série de títulos no Manchester City, mas também sempre se destacou por tentar surpreender o adversário com uma abordagem incomum em jogos especiais, como a final da Liga dos Campeões de 2021, que o City perdeu por 0 a 1 para o Chelsea – e isso deu terrivelmente errado. Nagelsmann já havia chamado a atenção de forma negativa em novembro de 2023, quando escalou Kai Havertz — o atacante titular na Copa do Mundo, que marcou três gols — como lateral-esquerdo. E, durante o torneio, a Alemanha mudou repentinamente para um esquema 5-4-1 no confronto contra o Equador, no qual Leroy Sané teve que ajudar na lateral direita. “Nosso técnico da seleção acredita que é ele quem ganha o jogo. Não, é a equipe que ganha o jogo”, profetizou Hoeneß já antes do torneio – e acabou tendo razão. “Ele não é quem inventou o futebol”, acrescentou Matthäus, na mesma linha.
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Julian Nagelsmann precisa aprender com seus erros
Na Copa do Mundo, não era preciso um técnico milagroso com ideias criativas na escalação ou no esquema tático, mas sim um time para que a Alemanha pudesse ter sucesso. Isso não aconteceu – e foi por isso que deu errado. “Era simplesmente muito cedo para assumir esse cargo”, disse Matthäus, em retrospecto, sobre Nagelsmann. “Talvez ele consiga fazer isso daqui a 10, 15 anos, quando tiver acumulado mais experiência”, acrescentou, embora o próprio Matthäus provavelmente não esteja convencido, neste momento, de que se deva dar outra chance a Nagelsmann em um futuro distante.
O que muitos já esqueceram: até mesmo o FC Bayern queria dar uma segunda chance a Nagelsmann. Quando o FCB precisou de um sucessor para Thomas Tuchel em 2024, o clube negociou com o técnico da seleção alemã, que, porém, preferiu cumprir seu contrato com a DFB. Em vez disso, o Bayern contratou Vincent Kompany, o que até agora tem se mostrado uma escolha acertada. O belga se apresenta publicamente como uma espécie de “anti-Nagelsmann”, que não explica artimanhas táticas, não grita com repórteres nem critica individualmente seus próprios jogadores.
No entanto, Hansi Flick provou que um fracasso retumbante na Copa do Mundo não precisa significar o fim de uma carreira de sucesso como técnico. No torneio de 2022, ele fracassou com sua equipe de maneira tão embaraçosa quanto a atual seleção alemã. Um ano e meio depois, surpreendentemente, ele conseguiu o cargo no FC Barcelona, fez com que os catalães jogassem de forma ofensiva e atraente e conquistou títulos nacionais em série com seu time. Nagelsmann tem apenas 38 anos e ainda pode levar um grande clube a grandes conquistas – mas somente se aprender com os erros que cometeu como técnico da seleção alemã.
A carreira de Julian Nagelsmann como técnico:
2013 - 2016 TSG 1899 Hoffenheim Sub-19 2016 - 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 Bayern de Munique desde 2023 Alemanha
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