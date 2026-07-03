Uli Hoeneß estava certo! Julian Nagelsmann caminhou, de olhos abertos, rumo à sua própria ruína - e agora precisa mudar

Na Copa do Mundo, não era preciso um técnico milagroso com ideias criativas na escalação ou no esquema tático, mas sim um time para que a Alemanha pudesse ter sucesso. Isso não aconteceu – e foi por isso que deu errado. “Era simplesmente muito cedo para assumir esse cargo”, disse Matthäus, em retrospecto, sobre Nagelsmann. “Talvez ele consiga fazer isso daqui a 10, 15 anos, quando tiver acumulado mais experiência”, acrescentou, embora o próprio Matthäus provavelmente não esteja convencido, neste momento, de que se deva dar outra chance a Nagelsmann em um futuro distante.

O que muitos já esqueceram: até mesmo o FC Bayern queria dar uma segunda chance a Nagelsmann. Quando o FCB precisou de um sucessor para Thomas Tuchel em 2024, o clube negociou com o técnico da seleção alemã, que, porém, preferiu cumprir seu contrato com a DFB. Em vez disso, o Bayern contratou Vincent Kompany, o que até agora tem se mostrado uma escolha acertada. O belga se apresenta publicamente como uma espécie de “anti-Nagelsmann”, que não explica artimanhas táticas, não grita com repórteres nem critica individualmente seus próprios jogadores.

No entanto, Hansi Flick provou que um fracasso retumbante na Copa do Mundo não precisa significar o fim de uma carreira de sucesso como técnico. No torneio de 2022, ele fracassou com sua equipe de maneira tão embaraçosa quanto a atual seleção alemã. Um ano e meio depois, surpreendentemente, ele conseguiu o cargo no FC Barcelona, fez com que os catalães jogassem de forma ofensiva e atraente e conquistou títulos nacionais em série com seu time. Nagelsmann tem apenas 38 anos e ainda pode levar um grande clube a grandes conquistas – mas somente se aprender com os erros que cometeu como técnico da seleção alemã.