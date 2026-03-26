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Michael OliseGetty
Ahmed Refaat

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Uli Hoeness descarta venda de Michael Olise por € 200 milhões ao Liverpool, enquanto o dirigente do Bayern de Munique critica a política de transferências dos Reds

M. Olise
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A busca do Liverpool por uma contratação de peso para o ataque sofreu um grande revés depois que o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, rejeitou publicamente qualquer possibilidade de Michael Olise se transferir para Merseyside. Especulações recentes sugeriam que o clube da Premier League estaria disposto a apresentar uma oferta astronômica de 200 milhões de euros para trazer o ex-jogador do Crystal Palace de volta à Inglaterra.

  • O Bayern mantém-se firme quanto ao futuro de Olise

    No entanto, Hoeness deixou claro que o lucro financeiro não determinará as decisões esportivas do clube. Em discurso no Festival KI “data:unplugged”, em Münster, o veterano dirigente do clube insistiu que manter o ala de 24 anos é essencial para o sucesso da equipe em campo e para a satisfação de sua enorme torcida mundial.



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    Hoeness zomba dos gastos do Liverpool

    Com a franqueza que o caracteriza, Hoeness não mediu palavras ao avaliar o desempenho recente do Liverpool e seus pesados investimentos no mercado de transferências. Os Reds têm enfrentado uma temporada difícil, apesar dos gastos significativos, e o dirigente do Bayern não hesitou em salientar que mais dinheiro nem sempre significa melhores resultados.

    “O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem”, disse Hoeness aos repórteres.

  • Priorizar os torcedores em detrimento das finanças

    Hoeness acredita que a responsabilidade do clube recai sobre seus torcedores, e não sobre seu saldo bancário. Ele enfatizou que a identidade do clube se baseia em ser competitivo e entreter os milhões de pessoas que acompanham o time bávaro em todo o mundo.

    “Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso”, acrescentou o presidente do Bayern.



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    O compromisso de longo prazo da Olise

    Olise tornou-se uma figura fundamental em Munique desde que deixou a Premier League, justificando todo o entusiasmo que cercou sua transferência inicial. Com seu contrato atual na Allianz Arena válido até 2029, o Bayern está em posição de total vantagem quando se trata de negociar ou rejeitar o interesse de clubes como o Liverpool.

    A menos que haja uma mudança drástica de opinião por parte da diretoria do Bayern, o Liverpool terá que voltar sua atenção para outras opções na busca por novos talentos ofensivos para a temporada 2026-27.

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