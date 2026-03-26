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Uli Hoeness descarta venda de Michael Olise por € 200 milhões ao Liverpool, enquanto o dirigente do Bayern de Munique critica a política de transferências dos Reds
O Bayern mantém-se firme quanto ao futuro de Olise
No entanto, Hoeness deixou claro que o lucro financeiro não determinará as decisões esportivas do clube. Em discurso no Festival KI “data:unplugged”, em Münster, o veterano dirigente do clube insistiu que manter o ala de 24 anos é essencial para o sucesso da equipe em campo e para a satisfação de sua enorme torcida mundial.
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Hoeness zomba dos gastos do Liverpool
Com a franqueza que o caracteriza, Hoeness não mediu palavras ao avaliar o desempenho recente do Liverpool e seus pesados investimentos no mercado de transferências. Os Reds têm enfrentado uma temporada difícil, apesar dos gastos significativos, e o dirigente do Bayern não hesitou em salientar que mais dinheiro nem sempre significa melhores resultados.
“O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem”, disse Hoeness aos repórteres.
Priorizar os torcedores em detrimento das finanças
Hoeness acredita que a responsabilidade do clube recai sobre seus torcedores, e não sobre seu saldo bancário. Ele enfatizou que a identidade do clube se baseia em ser competitivo e entreter os milhões de pessoas que acompanham o time bávaro em todo o mundo.
“Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso”, acrescentou o presidente do Bayern.
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O compromisso de longo prazo da Olise
Olise tornou-se uma figura fundamental em Munique desde que deixou a Premier League, justificando todo o entusiasmo que cercou sua transferência inicial. Com seu contrato atual na Allianz Arena válido até 2029, o Bayern está em posição de total vantagem quando se trata de negociar ou rejeitar o interesse de clubes como o Liverpool.
A menos que haja uma mudança drástica de opinião por parte da diretoria do Bayern, o Liverpool terá que voltar sua atenção para outras opções na busca por novos talentos ofensivos para a temporada 2026-27.