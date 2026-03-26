Uli Hoeness descarta venda de Michael Olise por € 200 milhões ao Liverpool, enquanto o dirigente do Bayern de Munique critica a política de transferências dos Reds

Com a franqueza que o caracteriza, Hoeness não mediu palavras ao avaliar o desempenho recente do Liverpool e seus pesados investimentos no mercado de transferências. Os Reds têm enfrentado uma temporada difícil, apesar dos gastos significativos, e o dirigente do Bayern não hesitou em salientar que mais dinheiro nem sempre significa melhores resultados.

“O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem”, disse Hoeness aos repórteres.