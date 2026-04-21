Uli Hoeneß declarou que ele era intransferível após 400 gols: como um talento único no FC Bayern sofreu uma queda dramática

“Foram cerca de 400 gols em uma temporada da categoria juvenil D. Naquela época, eu costumava marcar 10, 12 gols por jogo”, relembra Göktan. No Bayern, o jovem atacante é, portanto, muito valorizado; aos 13 anos, ele assina um pré-contrato. Ele negligenciou a escola, mal aparecia por lá, apostou tudo no futebol desde cedo. E, inicialmente, seu caminho seguiu por muito tempo em uma única direção: em ascensão vertiginosa.

O potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que mais tarde jogou em Kaiserslautern ao lado do jovem prodígio, que já havia caído bastante na carreira, disse certa vez sobre ele: “O que ele fazia com a bola era realmente incrível. Provavelmente nunca mais vi um jogador tão habilidoso tecnicamente.” Mas o talento excepcional não foi suficiente. A personalidade de Göktan, seu caráter e sua atitude em relação ao esporte eram muito imaturos.

Já na adolescência, Göktan causava atritos. Segundo pessoas do seu círculo, aos 16 anos ele já se envolvia de vez em quando em travessuras relacionadas ao álcool, saía da linha e tinha ares de superioridade. “Ele tinha certeza, desde muito cedo, de que era uma estrela”, lembrou Herbert Harbich, que por anos foi orientador voluntário das equipes de base do Bayern, no jornal tz. “Isso não é suficiente.”

Harbich ainda não esqueceu a final do Campeonato Alemão Sub-19 de 1998. Principalmente por causa de Göktan. Ou melhor, por causa de sua atuação egocêntrica na época, que privou o time de Munique de seu primeiro título juvenil alemão. O time sub-19 do Bayern, no qual Göktan jogava na época ao lado de Owen Hargreaves e Daniel Bierofka, entre outros, estava vencendo o Borussia Dortmund por 2 a 1. A uns bons 20 minutos do fim, houve um pênalti – e Göktan, apesar de ser um dos mais jovens da equipe e não ter sido designado como cobrador, agarrou a bola e chutou para fora, desperdiçando a chance de decidir o jogo.

O drama seguiu seu curso: o BVB empatou nos acréscimos, e a partida foi para os pênaltis. “Göktan voltou a cobrar – e falhou novamente”, lembra Harbich. Os juniores do FCB acabaram sendo derrotados, e o Dortmund conquistou o título. E a Göktan coube o papel trágico.

No entanto: por muito tempo, a falta de profissionalismo não incomodou muito Göktan. Ele jogava despreocupadamente, ficava cada vez melhor, aos 16 anos treinava com os profissionais sob o comando de Giovanni Trapattoni e, de repente, passava por estrelas mundiais como Lothar Matthäus. Aos 17 anos, Göktan assinou seu primeiro contrato profissional, largou a escola de vez e estava pronto para decolar de vez.