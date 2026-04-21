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Berkant GöktanIMAGO / Bernd Müller
Oliver Maywurm

Traduzido por

Uli Hoeneß declarou que ele era intransferível após 400 gols: como um talento único no FC Bayern sofreu uma queda dramática

Bundesliga
Especiais e Opinião
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Manchester United

Beckenbauer e Hoeneß o elogiaram; aos 17 anos, ele estreou pelo FC Bayern; o mundo estava aos seus pés. Mas Berkant Göktan fracassou — com tudo o que isso implica.

Munique. Jardim Inglês. Verão de 2006. A Alemanha está em plena euforia pela Copa do Mundo em casa. O conto de fadas de verão da seleção alemã é manchete em todos os jornais, o tempo está maravilhoso, e o Jardim Inglês, o pulmão verde de Munique, está repleto de gente. As pessoas relaxam no gramado, dão um mergulho no refrescante Eisbach, aproveitam a vida. No meio disso tudo, alguns garotos jogam futebol. Turcos, árabes, albaneses, africanos, alemães, italianos — um grupo multicultural. De vez em quando, algum espectador apaixonado por futebol para para assistir por alguns minutos. Depois segue em frente.

Ninguém deles tem consciência de que, entre aqueles que correm atrás de uma velha bola de couro sob o sol radiante, jogando com gols tirados de seus coletes ou mochilas, há alguém que, na verdade, já poderia ter sido uma estrela mundial há muito tempo, que deveria ter sido. Alguém que o grande Franz Beckenbauer chamou certa vez de “o maior talento do futebol alemão”, que o ícone do Bayern, Uli Hoeneß, declarou como inalienável. Aquele que estreou aos 17 anos pelo clube mais titulado da Alemanha na Liga dos Campeões, a quem se previa um futuro tão promissor.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em 3 de fevereiro de 2023 e foi revisado.

  • Tudo isso aconteceu no Jardim Inglês há menos de dez anos. E, no entanto, Berkant Göktan, apesar de ter apenas 25 anos, está a anos-luz de distância disso no verão de 2006. E, por enquanto, chegou ao fundo do poço. “Costumávamos jogar futebol no Jardim Inglês com outros jogadores de diversas origens”, disse o alemão-turco certa vez em entrevista à 11Freunde sobre essa época. Há algumas semanas, ele nem joga mais no clube, tentando de alguma forma manter a forma. Ele havia encerrado prematuramente seu contrato com o 1. FC Kaiserslautern, a próxima etapa sem sucesso.

    Salto no tempo. De volta às raízes, onde para o pequeno “Berki” tudo ainda estava bem. No Helios München, um pequeno clube na zona leste da metrópole bávara, ele começa a jogar futebol. Na categoria juvenil E, o grande FC Bayern o descobre e, após um treino de teste, leva o Göktan de oito anos imediatamente para a Säbener Straße. Rapidamente, ele passa a ser considerado um prodígio, uma futura estrela. Dizer que ele marcava gols em série seria um eufemismo.

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  • Berkant Göktan marca 400 gols pelo FC Bayern em uma temporada

    “Foram cerca de 400 gols em uma temporada da categoria juvenil D. Naquela época, eu costumava marcar 10, 12 gols por jogo”, relembra Göktan. No Bayern, o jovem atacante é, portanto, muito valorizado; aos 13 anos, ele assina um pré-contrato. Ele negligenciou a escola, mal aparecia por lá, apostou tudo no futebol desde cedo. E, inicialmente, seu caminho seguiu por muito tempo em uma única direção: em ascensão vertiginosa.

    O potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que mais tarde jogou em Kaiserslautern ao lado do jovem prodígio, que já havia caído bastante na carreira, disse certa vez sobre ele: “O que ele fazia com a bola era realmente incrível. Provavelmente nunca mais vi um jogador tão habilidoso tecnicamente.” Mas o talento excepcional não foi suficiente. A personalidade de Göktan, seu caráter e sua atitude em relação ao esporte eram muito imaturos.

    Já na adolescência, Göktan causava atritos. Segundo pessoas do seu círculo, aos 16 anos ele já se envolvia de vez em quando em travessuras relacionadas ao álcool, saía da linha e tinha ares de superioridade. “Ele tinha certeza, desde muito cedo, de que era uma estrela”, lembrou Herbert Harbich, que por anos foi orientador voluntário das equipes de base do Bayern, no jornal tz. “Isso não é suficiente.”

    Harbich ainda não esqueceu a final do Campeonato Alemão Sub-19 de 1998. Principalmente por causa de Göktan. Ou melhor, por causa de sua atuação egocêntrica na época, que privou o time de Munique de seu primeiro título juvenil alemão. O time sub-19 do Bayern, no qual Göktan jogava na época ao lado de Owen Hargreaves e Daniel Bierofka, entre outros, estava vencendo o Borussia Dortmund por 2 a 1. A uns bons 20 minutos do fim, houve um pênalti – e Göktan, apesar de ser um dos mais jovens da equipe e não ter sido designado como cobrador, agarrou a bola e chutou para fora, desperdiçando a chance de decidir o jogo.

    O drama seguiu seu curso: o BVB empatou nos acréscimos, e a partida foi para os pênaltis. “Göktan voltou a cobrar – e falhou novamente”, lembra Harbich. Os juniores do FCB acabaram sendo derrotados, e o Dortmund conquistou o título. E a Göktan coube o papel trágico.

    No entanto: por muito tempo, a falta de profissionalismo não incomodou muito Göktan. Ele jogava despreocupadamente, ficava cada vez melhor, aos 16 anos treinava com os profissionais sob o comando de Giovanni Trapattoni e, de repente, passava por estrelas mundiais como Lothar Matthäus. Aos 17 anos, Göktan assinou seu primeiro contrato profissional, largou a escola de vez e estava pronto para decolar de vez.

  • Göktan StamIMAGO / Camera 4

    A estreia de Göktan no FC Bayern contra Beckham e companhia

    Ele estreou pelo Bayern na Liga dos Campeões aos 17 anos e 9 meses. Era a fase de grupos, e o grande Manchester United visitava o Estádio Olímpico de Munique. Göktan ficou em campo por pouco menos de meia hora, entrando no lugar de Hasan Salihamidzic, e de repente se viu frente a frente com David Beckham ou Paul Scholes. “Fiquei como em transe”, disse Göktan.

    Ele quase consegue marcar um gol em sua estreia na Liga dos Campeões. É essa jogada que ele mesmo diz que poderia ter mudado tudo, se tivesse terminado de outra forma. “Aquele chute de esquerda que passou raspando à direita do gol. Às vezes penso: se tivesse entrado, talvez tudo tivesse sido diferente.” Talvez tivesse havido alguém que o mantivesse firmemente com os pés no chão, que não o deixasse se empolgar. Mas, infelizmente, essa figura nunca existiu na triste história de Berkant Göktan.

    Em vez disso, aquela partida contra o United permaneceu como o maior palco que Göktan experimentou como jogador do Bayern. Ele se deixou distrair, fez de tudo, menos do futebol, sua prioridade, disputou apenas mais duas partidas oficiais pelo FCB — e o técnico Ottmar Hitzfeld, de repente, deixou de contar com ele. No início de 1999, ainda com apenas 18 anos, ele foi emprestado ao Borussia Mönchengladbach e, seis meses depois, enviado para Bielefeld, para se juntar ao seu antigo mentor, Hermann Gerland.

    Mas o jogador supertalentoso de repente ficou para trás. Pelo Gladbach, ele disputou apenas cinco partidas; pelo Bielefeld, chegou a jogar 16, mas marcou apenas um gol. Ele ficou desesperado, queria demais, muito rápido. No verão de 2000, ele voltou ao Bayern, mas jogou quase exclusivamente na segunda equipe, na Regionalliga. “O grande problema no Bayern foi que eu treinava tanto quanto sempre, mas o aumento de desempenho não acontecia”, disse ele certa vez à revista kicker. Ele estagnou, não avançava, mas ganhava relativamente bem. “Fui perdendo a motivação aos poucos. Acabei fingindo que estava tudo bem e me concentrei no dinheiro. O futebol passou a ser apenas uma coisa secundária.”

  • Berkant Göktan GalatasarayIMAGO / KAY

    Göktan vive sua primeira fase realmente boa no Galatasaray: "Foi uma loucura!"

    O capítulo Bayern chegou finalmente ao fim em 2001. E, para surpresa de muitos, Göktan, que aos 20 anos ainda era um grande talento, foi contratado pelo Galatasaray, um dos principais clubes da Turquia. “Foi uma loucura! Na assinatura do contrato, havia vinte câmeras e vários jornalistas, algo que eu nunca tinha visto antes”, contou Göktan, entusiasmado, à revista 11Freunde. E também no aspecto esportivo as coisas correram bem após um período de adaptação de seis meses. Göktan contribuiu com cinco gols para a conquista do campeonato turco e atuou na Liga dos Campeões contra o Liverpool e o Barcelona.

    Mas, como tantas vezes na carreira de Göktan, esse momento de glória não passou de um pequeno lampejo de nova esperança. No segundo e terceiro anos no Gala, ele quase não jogou, foi para o Besiktas em 2004 e lá ficou completamente de fora. Atitude relaxada, azar com as mudanças de treinador – para Göktan, a situação só piorou. “Isso me destruiu psicologicamente. Eu pensava: ‘Rapaz, você nunca mais vai jogar, você é um reserva.’ A cada passo, eu me aproximava mais do chão”, explica ele.

    Michael Henke, seu ex-assistente técnico no Bayern, na época em que Göktan ainda era o tão elogiado talento do século, trouxe-o de volta para a Alemanha, para Kaiserslautern. Mas Henke foi demitido rapidamente; sob o comando de seu sucessor, Wolfgang Wolf, Göktan mais uma vez não teve qualquer papel. Em abril de 2006, ele rescindiu seu contrato com o FCK e fugiu de volta para Munique, para sua terra natal. Para o Jardim Inglês.

  • Berkant Göktan 1860IMAGO / MIS

    Göktan se torna uma estrela no 1860 Munique — e foge após um escândalo envolvendo cocaína

    Göktan faz de tudo para se manter em forma, parece ter mudado, de repente se mostra humilde. “No campo de grama sintética do meu primeiro clube, coloquei meu irmão no gol e treinei. Fiz de tudo naquela época: joguei futebol, andei de bicicleta, nadei, corri.” Sua sorte: no 1860 München, soube-se que o antigo prodígio do grande rival da Säbener Straße queria voltar a jogar. Ele foi contratado inicialmente para a equipe amadora – antes de Göktan viver, no Löwen, seus dois melhores anos como profissional.

    Ele se torna a estrela do time, o garoto-propaganda do 1860. “Finalmente tive a sorte na vida de encontrar em Munique um técnico que apostou em mim, que sabia lidar comigo da maneira certa e que também pôde trabalhar comigo por muito tempo.” Marco Kurz o trouxe para a equipe amadora – e quando Kurz foi promovido a técnico da equipe profissional, a carreira de Göktan no 1860 decolou de vez. Dez gols em apenas 13 partidas da segunda divisão em sua primeira temporada pelo 1860; na segunda temporada, apesar de uma pausa de três meses por lesão, ele conseguiu marcar mais dez gols.

    “Não repeti os erros do passado. Voltei a ter sucesso, mas desta vez mantive os pés no chão”, diz Göktan em 2007. Ele se mostra arrependido pelo fracasso no Bayern e admite: “Eu era um caótico. Foi um grande problema o fato de eu ser muito impaciente, muito impulsivo. O sucesso subiu à minha cabeça.” E agora, de volta à ascensão, ele quer fazer tudo melhor, quer voltar à Bundesliga. Mas, desde aquele estrondo em outubro de 2008, ficou claro que Göktan fracassou novamente.

    O 1860, devido ao comportamento estranho e suspeito de Göktan — e a algumas dicas da vida noturna de Munique —, mandou fazer um teste de cocaína, que deu positivo. A fama passageira parecia não ter lhe feito bem mais uma vez; uma lesão misteriosa no pé o incomodava. Além disso, falava-se de problemas familiares, principalmente com o pai Fahrettin. Após o teste positivo para drogas, os Löwen ofereceram ajuda a ele, pretendendo inicialmente apenas suspender o contrato. Mas Göktan não quis saber disso, desistiu de tudo. E, com menos de 28 anos, desapareceu para sempre do futebol profissional alemão.

  • Göktan HeimstettenIMAGO / Lackovic

    Göktan disputa seu último jogo justamente contra o FC Bayern

    "Fiquei feliz por tudo ter vindo à tona, pois assim não tinha mais para onde fugir", disse ele anos mais tarde sobre seu abuso de cocaína. “No aeroporto, havia duas opções: México ou Tailândia.” Göktan escolheu a Tailândia, deixou o futebol para trás, interessou-se pelos ensinamentos budistas e conheceu seu novo e grande amor. Pouco menos de um ano e meio depois de sua saída do 1860, ele tentou mais uma vez recomeçar no Muangthong United, um dos principais clubes tailandeses. No entanto, foi apenas um breve interlúdio.

    No final de 2012, aos 31 anos, ele de repente quis voltar a se estabelecer no futebol alemão. Mas quase nenhum clube o queria mais; só conseguiu uma vaga na Liga Regional da Baviera, no SV Heimstetten. Mesmo pelo clube de vila da província da Alta Baviera, Göktan disputou apenas mais seis minutos em partidas oficiais. Justamente contra a segunda equipe do FC Bayern, em uma derrota por 0 a 5 no final de outubro de 2013.

    Desde então, Göktan não apareceu mais em nenhuma reportagem de jogo. E, entretanto, seu perfil no Instagram também ficou silencioso. Lá, até 2021, ele se mostrava em muitas postagens como um pai de família feliz, sorrindo para a câmera com seus filhos.

    E talvez ele ainda jogue de vez em quando no Jardim Inglês. Diante de poucos curiosos que param de vez em quando. Que não sabem que estão assistindo a um ex-talento do século. E então, depois de alguns minutos, simplesmente seguem em frente.

  • Berkan Göktan: Estatísticas da carreira

    ClubeJogosGolsAssistências
    Galatasaray5784
    FC Bayern de Munique3--
    FC Bayern de Munique II4222-
    1860 Munique39213
    1860 Munique II145-
    Arminia Bielefeld1611
    Kaiserslautern71-
    Beşiktaş72-
    Borussia Mönchengladbach5--