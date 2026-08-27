A entidade que governa o futebol europeu iniciou processos criminais na Suíça contra a Fifa e seu presidente, Infantino, após uma proposta controversa, e agora abandonada, de vender participações comerciais em grandes torneios a investidores privados. Documentos obtidos pela BBC Sport revelam que a Uefa busca acesso imediato a provas cruciais na Suíça para apresentar acusações contra o pressionado chefe da Fifa e a própria organização.

A disputa tem origem em uma estratégia secreta para transferir os direitos comerciais das Copas do Mundo masculina e feminina, além da Copa do Mundo de Clubes, para uma nova entidade conhecida como FIFA Forward Enterprise (FFE). De acordo com os documentos jurídicos da Uefa, Infantino arquitetou essa estrutura para encher os próprios bolsos e beneficiar um grupo seleto de financiadores privados às custas da comunidade mais ampla do futebol mundial.