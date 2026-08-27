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Uefa vai atrás de Infantino! Processo criminal é movido por plano de US$ 4,2 bilhões da Fifa que foi descartado
Uefa inicia ofensiva jurídica contra Infantino e a Fifa
A entidade que governa o futebol europeu iniciou processos criminais na Suíça contra a Fifa e seu presidente, Infantino, após uma proposta controversa, e agora abandonada, de vender participações comerciais em grandes torneios a investidores privados. Documentos obtidos pela BBC Sport revelam que a Uefa busca acesso imediato a provas cruciais na Suíça para apresentar acusações contra o pressionado chefe da Fifa e a própria organização.
A disputa tem origem em uma estratégia secreta para transferir os direitos comerciais das Copas do Mundo masculina e feminina, além da Copa do Mundo de Clubes, para uma nova entidade conhecida como FIFA Forward Enterprise (FFE). De acordo com os documentos jurídicos da Uefa, Infantino arquitetou essa estrutura para encher os próprios bolsos e beneficiar um grupo seleto de financiadores privados às custas da comunidade mais ampla do futebol mundial.
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Acusações de ganho pessoal e aprovações apressadas
As alegações da Uefa apresentadas à Justiça afirmam que o empreendimento proposto servia como um veículo privado concebido para gerar retornos financeiros permanentes para o círculo mais próximo de Infantino. O documento afirma que o presidente da Fifa contornou os procedimentos padrão de governança, forçando o esquema multibilionário em uma reunião de emergência na qual executivos-chave tiveram apenas algumas horas para autorizar um plano com o qual nunca haviam se deparado anteriormente.
Além disso, a entidade europeia sustenta que os termos financeiros do acordo subavaliavam severamente os principais ativos da Fifa. O sindicato privado estava prestes a comprar uma participação permanente no braço comercial da Fifa por US$ 4,2 bilhões, o que, na prática, avaliava toda a operação em uma fração de seu verdadeiro valor de mercado, sem qualquer avaliação independente ou processo competitivo de licitação.
Petição à Justiça dos EUA para apoiar acusação na Suíça
Para reforçar seu próximo processo criminal na Suíça, a Uefa apresentou um pedido em um tribunal da Flórida solicitando acesso a arquivos mantidos por empresas operadas pela Fifa e criadas para viabilizar a Copa do Mundo de 2026. A entidade máxima do futebol europeu busca esses documentos para reunir provas cruciais para seus procedimentos legais contra Infantino e a Fifa.
Representantes legais afirmam que a formulação e a comercialização encobertas da iniciativa FFE causaram danos substanciais à integridade institucional e à estabilidade comercial da Fifa. A Uefa argumenta que todas as 211 associações-membro, incluindo suas próprias 55 federações nacionais, sofreram danos financeiros e reputacionais diretos devido à tentativa não transparente de privatizar torneios internacionais de destaque.
- AFP
Alegações de uma conspiração secreta de longa data
Os documentos legais enfatizam que a proposta foi desenvolvida em total sigilo ao longo de mais de um ano antes de seu anúncio público inesperado em julho de 2026. Nem o Conselho da Fifa, nem as confederações continentais, nem as nações membros foram consultados ou informados antes da declaração unilateral de Infantino sobre a criação da FFE.
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