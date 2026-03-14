UEFA: proposta dos clubes de médio e pequeno porte para redistribuir os recursos: redução drástica para os clubes italianos na Liga dos Campeões

A proposta da UEC, conforme a análise detalhada da Calcio e Finanza que aqui reproduzimos, visa reequilibrar o sistema, mantendo uma parcela vinculada aos resultados esportivos, mas redistribuindo de maneira diferente os recursos não diretamente ligados ao desempenho.

Um dos pontos centrais é a eliminação do chamado “value pillar”, o mecanismo que atribui prêmios com base no valor dos mercados televisivos e nos rankings históricos dos clubes.

De acordo com o novo modelo:

62,5% das receitas seriam destinadas à participação nas competições;

37,5% seriam distribuídos com base nos resultados esportivos.

A divisão entre as três competições da UEFA também mudaria:

50% para a Liga dos Campeões

30% para a Liga Europa

20% para a Conference League

Partindo de um prêmio total superior a 3,5 bilhões de euros, a simulação indica esta nova repartição:

Liga dos Campeões: 1,763 bilhão (hoje cerca de 2,467 bilhões)

Liga Europa: 1,058 bilhão (hoje 565 milhões)

Conference League: 705 milhões (hoje 285 milhões)

O novo mecanismo de redistribuição nacional.

Outra novidade relevante diz respeito à distribuição da parcela vinculada à participação.

De acordo com o modelo proposto, esses recursos não iriam diretamente para os clubes classificados para as competições europeias, mas seriam transferidos para as ligas nacionais, que teriam a tarefa de redistribuí-los entre todos os clubes do campeonato.

No caso da Itália, tomando como referência os prêmios da temporada 2024/25, a cota de participação seria de cerca de 202 milhões de euros:

85% destinados aos clubes da Série A

15% para os clubes da Série B

O objetivo é reduzir as distorções econômicas entre as equipes que participam das copas e aquelas que ficam de fora.