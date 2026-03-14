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UEFA: proposta dos clubes de médio e pequeno porte para redistribuir os recursos: redução drástica para os clubes italianos na Liga dos Campeões

A revolução apresentada pela União dos Clubes Europeus (UEC): eis a análise do novo modelo

A União dos Clubes Europeus (UEC), associação que representa principalmente clubes de pequeno e médio porte, apresentou uma proposta para reformar a distribuição das receitas das competições da UEFA.

Atualmente, cerca de 74% dos recursos totais são destinados aos clubes que participam da Liga dos Campeões, enquanto 17% vão para a Liga Europa e apenas 9% para a Liga Conferência.

Segundo a UEC, esse sistema favorece fortemente os clubes que se classificam continuamente para as competições europeias, permitindo-lhes acumular receitas significativamente superiores em relação aos demais. O resultado, argumenta a associação, é um crescente desequilíbrio econômico nos campeonatos nacionais, o que torna menos competitivas tanto a disputa pelo título quanto a luta pela classificação para as competições europeias.

  • A IDÉIA: MAIS EQUILÍBRIO ENTRE AS TRÊS COMPETIÇÕES EUROPEIAS

    A proposta da UEC, conforme a análise detalhada da Calcio e Finanza que aqui reproduzimos, visa reequilibrar o sistema, mantendo uma parcela vinculada aos resultados esportivos, mas redistribuindo de maneira diferente os recursos não diretamente ligados ao desempenho.

    Um dos pontos centrais é a eliminação do chamado “value pillar”, o mecanismo que atribui prêmios com base no valor dos mercados televisivos e nos rankings históricos dos clubes.

    De acordo com o novo modelo:

    62,5% das receitas seriam destinadas à participação nas competições;

    37,5% seriam distribuídos com base nos resultados esportivos.

    A divisão entre as três competições da UEFA também mudaria:

    50% para a Liga dos Campeões

    30% para a Liga Europa

    20% para a Conference League

    Partindo de um prêmio total superior a 3,5 bilhões de euros, a simulação indica esta nova repartição:

    Liga dos Campeões: 1,763 bilhão (hoje cerca de 2,467 bilhões)

    Liga Europa: 1,058 bilhão (hoje 565 milhões)

    Conference League: 705 milhões (hoje 285 milhões)

    O novo mecanismo de redistribuição nacional.

    Outra novidade relevante diz respeito à distribuição da parcela vinculada à participação.

    De acordo com o modelo proposto, esses recursos não iriam diretamente para os clubes classificados para as competições europeias, mas seriam transferidos para as ligas nacionais, que teriam a tarefa de redistribuí-los entre todos os clubes do campeonato.

    No caso da Itália, tomando como referência os prêmios da temporada 2024/25, a cota de participação seria de cerca de 202 milhões de euros:

    85% destinados aos clubes da Série A

    15% para os clubes da Série B

    O objetivo é reduzir as distorções econômicas entre as equipes que participam das copas e aquelas que ficam de fora.

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  • O IMPACTO NOS CLUBES ITALIANOS

    A simulação baseada nos resultados da temporada 2024/25 mostra que o novo sistema reduziria drasticamente a diferença entre os clubes que mais arrecadam e aqueles que menos arrecadam nas competições da UEFA.

    No entanto, os efeitos seriam muito diferentes de equipe para equipe.

    Entre os clubes participantes das competições europeias, as perdas mais significativas afetariam:

    Inter: cerca de -68 milhões de euros

    Juventus: cerca de -47 milhões

    Atalanta: cerca de -43 milhões

    Quem mais se beneficiaria com o novo sistema seria a Fiorentina, com mais de 12 milhões de euros adicionais.

    Ainda mais significativo seria o ganho para os clubes da Série A que não participam das copas: suas receitas passariam dos atuais 800 mil euros de solidariedade da UEFA para cerca de 8,6 milhões de euros cada.

  • OS MOTIVOS

    Segundo a UEC, o futebol europeu enfrenta um problema estrutural de equilíbrio competitivo. Enquanto as receitas da UEFA crescem, as receitas dos direitos televisivos nacionais tendem a diminuir, ampliando ainda mais a diferença entre clubes ricos e clubes menores.

    Para a associação, intervir nas receitas das competições europeias é a única maneira realista de reequilibrar o sistema, mesmo que isso implique retirar uma parte dos recursos dos clubes maiores.

    A proposta foi apresentada à UEFA, às Ligas Europeias e à Comissão Europeia com o objetivo de abrir um debate sobre o ciclo de direitos televisivos 2027-2031.

    Segundo a UEC, sem intervenções, o risco é que os grandes clubes continuem a se distanciar economicamente do resto do sistema futebolístico europeu. Mesmo que apenas se desacelere essa dinâmica, conclui a associação, isso já representaria um primeiro passo em direção a uma maior sustentabilidade do futebol europeu.

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