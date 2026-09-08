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Uefa prestará homenagem às vítimas das enchentes no Nepal com um minuto de silêncio antes dos jogos da Liga dos Campeões
O futebol europeu se une
A entidade que rege o futebol europeu confirmou que todas as partidas da fase de liga da Champions League nesta semana começarão com uma homenagem especial. Jogadores, oficiais e torcedores em todos os estádios-sede observarão um minuto de silêncio antes do pontapé inicial. Além disso, uma faixa com a mensagem "Você não está sozinho, Nepal" será exibida no gramado como uma profunda demonstração de solidariedade às vítimas.
- AFP
Ceferin oferece condolências sinceras
As enchentes repentinas catastróficas e os enormes fluxos de detritos, desencadeados por um colapso glacial em Langtang Lirung em 26 de agosto, causaram uma ampla perda de vidas em toda a região de fronteira entre Nepal e Tibete. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, enfatizou o apoio coletivo do futebol europeu aos afetados: "Toda a família do futebol europeu estará unida antes das partidas desta semana para expressar nossas mais profundas condolências e nosso apoio ao povo do Nepal. Desejamos a eles força e resiliência enquanto continuam a se recuperar desta tragédia e de suas consequências."
Desastre catastrófico atinge a região
O evento trágico gerou um tremor sísmico equivalente a um terremoto de magnitude 5,2 e devastou os distritos de Rasuwa e Nuwakot, no Nepal. Com pelo menos 1.355 mortes confirmadas e quase 5.000 pessoas ainda dadas como desaparecidas no Nepal, o gesto representa uma poderosa demonstração de empatia global no maior palco do futebol de clubes. A entidade espera que essa posição visível ajude a manter a conscientização internacional enquanto as operações de resgate e recuperação continuam em toda a região.
- Getty Images Sport
Começam as emoções da Champions League
As homenagens começarão na noite de terça-feira, quando a fase de liga começar com partidas antecipadas entre Club Brugge e Aston Villa e AEK recebendo o LASK. Uma noite de abertura de peso também terá o Manchester City visitando o Porto, enquanto Real Madrid e Inter de Milão medem forças. Em outro jogo, o Borussia Dortmund recebe o Villarreal no Signal Iduna Park, e o Lille enfrenta outro time espanhol, o Real Betis.
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