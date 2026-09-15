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Allianz ArenaGetty

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Uefa: Munique e Barcelona receberão as finais da Champions League de 2028 e 2029. Turim terá a final da Conference League de 2028

Liga dos Campeões
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Conference League
Liga dos Campeões Feminino

O Comitê Executivo da UEFA se reuniu hoje em Tessalônica, na Grécia, e designou as cidades que sediarão diversas finais da UEFA nos próximos anos. A Itália também estará presente com Turim: o Stadium receberá a final da Conference League de 2028.


  • TODAS AS FINAIS PROGRAMADAS

    UEFA Champions League

    2028: Munich Football Arena, Munique

    2029: Camp Nou, Barcelona


    UEFA Women’s Champions League

    2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

    2029: National Stadium of Wales, Cardiff


    UEFA Europa League

    2028: National Arena, Bucareste

    2029: National Stadium Serbia, Belgrado


    UEFA Conference League

    2028: Juventus Stadium, Turim

    2029: Puskás Aréna, Budapeste


    Supercopa da UEFA

    2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdã

    2028: Astana Arena, Astana


    UEFA Futsal Champions League

    2027: Biel/Bienne, Suíça


    • Publicidade

  • Muda a Nations League

    O Comitê Executivo da Uefa também aprovou algumas mudanças no sistema de promoção e rebaixamento da UEFA Nations League 2026/27, a fim de permitir uma transição gradual para o novo modelo aprovado em maio de 2026, segundo o qual, a partir da edição 2028/29, a UEFA Nations League será composta por três ligas em vez de quatro.

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