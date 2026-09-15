O Comitê Executivo da UEFA se reuniu hoje em Tessalônica, na Grécia, e designou as cidades que sediarão diversas finais da UEFA nos próximos anos. A Itália também estará presente com Turim: o Stadium receberá a final da Conference League de 2028.
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Uefa: Munique e Barcelona receberão as finais da Champions League de 2028 e 2029. Turim terá a final da Conference League de 2028
TODAS AS FINAIS PROGRAMADAS
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Munique
2029: Camp Nou, Barcelona
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines
2029: National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
2028: National Arena, Bucareste
2029: National Stadium Serbia, Belgrado
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Turim
2029: Puskás Aréna, Budapeste
Supercopa da UEFA
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdã
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne, Suíça
Muda a Nations League
O Comitê Executivo da Uefa também aprovou algumas mudanças no sistema de promoção e rebaixamento da UEFA Nations League 2026/27, a fim de permitir uma transição gradual para o novo modelo aprovado em maio de 2026, segundo o qual, a partir da edição 2028/29, a UEFA Nations League será composta por três ligas em vez de quatro.
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