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Uefa mantém ameaça de boicote à Copa do Mundo apesar do pedido de desculpas do presidente da Fifa, Gianni Infantino
Pedido de desculpas de Infantino não sensibiliza a Uefa
Essa postura desafiadora vem apesar de um pedido público de desculpas da FIFA e de Infantino pela proposta controversa de vender participações no torneio a investidores privados. A FIFA e o secretário-geral Mattias Grafstrom divulgaram um comunicado conjunto na noite de quarta-feira admitindo que o processo por trás do projeto FIFA Forward Enterprise (FFE) foi falho. "Reconhecemos que foram cometidos erros no processo de proposta de criação da FFE", afirmou a carta. "Certamente não era a intenção que o Conselho da FIFA e as associações-membro da FIFA se sentissem excluídos do processo, e isso deveria ter sido conduzido de maneira diferente."
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Europa mantém posição firme sobre as condições para boicote
Apesar da tentativa de fazer as pazes, membros da Uefa disseram na quinta-feira que suas condições para retornar ao grupo não foram atendidas. "As associações da Uefa foram muito claras sobre as condições ligadas à não participação em competições da Fifa", disse a Uefa em comunicado, segundo a BBC. "Primeiro, as propostas de vender as principais competições teriam de ser retiradas e, em segundo lugar, garantias teriam de ser dadas de que tais tentativas de desfigurar o jogo dessa forma nunca mais serão feitas."
O comunicado prosseguiu destacando uma ruptura total nas relações diplomáticas: "Essas condições não foram atendidas. Além disso, a Uefa deixou absolutamente claro em seu comunicado de sábado que perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino. Essa posição está mantida."
Apoio interno permanece
Enquanto a Uefa mantém sua ameaça de boicote, Infantino conseguiu, por enquanto, manter o controle sobre seu cargo. Durante as conversas em Rabat, a Diretoria de Gestão da Fifa reafirmou seu total apoio ao presidente, com o objetivo de apresentar uma frente unida. O comunicado oficial destacou: "Para evitar qualquer dúvida, o secretário-geral da Fifa e a Diretoria de Gestão presentes reafirmam seu total apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, como o único dirigente eleito pelas 211 associações-membro da Fifa."
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Pressão global aumenta sobre o presidente da Fifa
As consequências do projeto da FFE foram além dos corredores do poder, com figuras lendárias como Luis Figo pedindo a renúncia do presidente. Se o boicote for mantido, a Copa do Mundo Feminina de 2027 poderá ser lançada em total desordem. A Uefa já argumentou anteriormente que o futuro do futebol não pode ser ditado pelas expectativas de quem busca retorno financeiro.
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