Uefa mantém ameaça de boicote à Copa do Mundo apesar do pedido de desculpas do presidente da Fifa, Gianni Infantino

Apesar da tentativa de fazer as pazes, membros da Uefa disseram na quinta-feira que suas condições para retornar ao grupo não foram atendidas. "As associações da Uefa foram muito claras sobre as condições ligadas à não participação em competições da Fifa", disse a Uefa em comunicado, segundo a BBC. "Primeiro, as propostas de vender as principais competições teriam de ser retiradas e, em segundo lugar, garantias teriam de ser dadas de que tais tentativas de desfigurar o jogo dessa forma nunca mais serão feitas."

O comunicado prosseguiu destacando uma ruptura total nas relações diplomáticas: "Essas condições não foram atendidas. Além disso, a Uefa deixou absolutamente claro em seu comunicado de sábado que perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino. Essa posição está mantida."