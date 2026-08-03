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Uefa faz ameaça legal ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e alerta para que não destrua provas após venda fracassada da Copa do Mundo
A fracassada trama de venda da Copa do Mundo
A grande visão de Infantino para uma subsidiária comercial de US$ 20 bilhões, conhecida como FFE, fracassou de forma espetacular no início desta semana. O plano envolvia a venda de uma participação de 20% nos ativos mais valiosos da Fifa para um grupo de investidores privados, supostamente liderado por uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, a proposta desencadeou uma onda de condenação, com a Uefa liderando suas 55 associações-membro na ameaça de boicotar todas as competições da Fifa caso o projeto fosse adiante.
Diante de uma rebelião interna e externa sem precedentes, Infantino foi forçado a dar uma humilhante marcha a ré. Em comunicado confirmando o cancelamento do projeto, o presidente da Fifa admitiu: "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem mais ao interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar."
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Uefa emite notificação jurídica formal
Após o colapso do projeto FFE, a Uefa advertiu explicitamente Infantino e a Fifa de que qualquer tentativa de apagar ou alterar documentos relacionados ao plano fracassado poderá ser vista como um ato criminoso. Segundo uma carta vista pelo Telegraph, a entidade europeia escreveu: "A Uefa, por meio deste, notifica formalmente que está considerando ativamente ação judicial, arbitragem e/ou reclamações regulatórias (em conjunto, os "procedimentos") decorrentes e em conexão com o plano FFE proposto pela Fifa e todos os assuntos relacionados, conforme descrito abaixo.
"Você e a Fifa são obrigados a tomar medidas imediatas para identificar, localizar e preservar todos os documentos e as informações armazenadas eletronicamente descritos nesta notificação que estejam em sua posse, guarda ou controle, ou na posse, guarda ou controle da Fifa.
"Essas obrigações surgem independentemente de qualquer política interna de retenção que você ou sua organização mantenham e se sobrepõem a quaisquer políticas rotineiras de destruição ou exclusão de documentos que, de outra forma, seriam aplicáveis.
"Considerando que procedimentos são razoavelmente esperados, você é obrigado a preservar todos os materiais relevantes (conforme definido abaixo) com efeito imediato."
Um esquema "fundamentalmente incompatível" com o futebol
Além de exigir a suspensão da exclusão de documentos, a entidade que rege o futebol europeu criticou duramente a integridade da própria proposta, ressaltando o dever legal imediato da Fifa de preservar todos os registros relevantes.
Além dos alertas jurídicos rigorosos, a entidade fez questão de reiterar a indignação generalizada provocada pelas negociações secretas. Enfatizando o consenso global mais amplo contra a subsidiária comercial, a carta prosseguiu: "A Uefa, assim como outras confederações, associações-membro da Fifa e partes interessadas do futebol, condenou fortemente o plano da FFE nos termos mais duros, por ser fundamentalmente incompatível com a governança adequada do futebol."
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Presidência de Infantino à beira do colapso
As consequências do desastre da FFE deixaram Infantino lutando por sua sobrevivência política antes das próximas eleições. Embora antes se esperasse que ele concorresse sem oposição, o nível de desconfiança agora é tão alto que um voto de desconfiança está sendo discutido abertamente. O sentimento em todo o continente é amplamente crítico, com demissões internas de integrantes seniores da equipe, como o conselheiro sênior Carlos Cordeiro, isolando ainda mais o presidente.
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