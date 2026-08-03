Após o colapso do projeto FFE, a Uefa advertiu explicitamente Infantino e a Fifa de que qualquer tentativa de apagar ou alterar documentos relacionados ao plano fracassado poderá ser vista como um ato criminoso. Segundo uma carta vista pelo Telegraph, a entidade europeia escreveu: "A Uefa, por meio deste, notifica formalmente que está considerando ativamente ação judicial, arbitragem e/ou reclamações regulatórias (em conjunto, os "procedimentos") decorrentes e em conexão com o plano FFE proposto pela Fifa e todos os assuntos relacionados, conforme descrito abaixo.

"Você e a Fifa são obrigados a tomar medidas imediatas para identificar, localizar e preservar todos os documentos e as informações armazenadas eletronicamente descritos nesta notificação que estejam em sua posse, guarda ou controle, ou na posse, guarda ou controle da Fifa.

"Essas obrigações surgem independentemente de qualquer política interna de retenção que você ou sua organização mantenham e se sobrepõem a quaisquer políticas rotineiras de destruição ou exclusão de documentos que, de outra forma, seriam aplicáveis.

"Considerando que procedimentos são razoavelmente esperados, você é obrigado a preservar todos os materiais relevantes (conforme definido abaixo) com efeito imediato."