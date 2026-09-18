Uefa e Concacaf exigem US$ 2,1 bilhões das reservas da Fifa! Gianni Infantino é pressionado a dar pelo menos US$ 10 milhões a cada associação membro

Os órgãos dirigentes do futebol chegaram a um novo ponto de ebulição após o colapso da controversa proposta de private equity de Infantino. Em um desafio direto à liderança do presidente da Fifa, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e seu homólogo da Concacaf, Victor Montagliani, assinaram conjuntamente uma carta pedindo uma redistribuição maciça de riqueza.

A exigência se concentra na saúde financeira projetada da Fifa, com as confederações apontando que a entidade global atualmente está sentada sobre uma montanha de dinheiro que excede em muito suas necessidades operacionais para os próximos anos.