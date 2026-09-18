Getty Images Sport
Traduzido por
Uefa e Concacaf exigem US$ 2,1 bilhões das reservas da Fifa! Gianni Infantino é pressionado a dar pelo menos US$ 10 milhões a cada associação membro
Pressão aumenta sobre Infantino
Os órgãos dirigentes do futebol chegaram a um novo ponto de ebulição após o colapso da controversa proposta de private equity de Infantino. Em um desafio direto à liderança do presidente da Fifa, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e seu homólogo da Concacaf, Victor Montagliani, assinaram conjuntamente uma carta pedindo uma redistribuição maciça de riqueza.
A exigência se concentra na saúde financeira projetada da Fifa, com as confederações apontando que a entidade global atualmente está sentada sobre uma montanha de dinheiro que excede em muito suas necessidades operacionais para os próximos anos.
- Getty
Uefa e Concacaf exigem pagamento de US$ 2,11 bilhões
De acordo com a correspondência, "a Fifa está a caminho de encerrar 2023-26 com reservas de aproximadamente US$ 6 bilhões (£ 4,5 bilhões)", o que é "consideravelmente mais do que o necessário" até a Copa do Mundo masculina de 2030.
A carta argumenta que essa "liberação pontual de reservas" deveria ser disponibilizada a todas as 211 associações-membro durante o ciclo de 2027-30, especificamente para ser usada "em investimento em infraestrutura e no desenvolvimento do futebol".
Essa medida custaria à Fifa aproximadamente US$ 2,11 bilhões, um valor que as confederações acreditam estar plenamente ao alcance da organização, dada sua atual trajetória financeira.
Exigências por transparência e revisão independente
A rebelião contra a atual administração vai além da simples distribuição de recursos, com os pedidos por maior transparência chegando ao auge. A carta conjunta de Uefa e Concacaf sugere que seja encomendada uma "revisão independente" das finanças da Fifa, concedendo "acesso total aos números e premissas subjacentes".
Esse movimento por supervisão foi pensado para garantir que a entidade global esteja agindo no melhor interesse de seus membros, em vez de exercer controle unilateral sobre a vasta riqueza do futebol. As confederações chegaram até a procurar suas contrapartes na Ásia, África, América do Sul e Oceania para formar uma frente unificada contra a atual hierarquia.
- Getty
Uma lista crescente de queixas
Infantino também está sob escrutínio de outras figuras de alto perfil dentro do Conselho da Fifa. A presidente da Football Association, Debbie Hewitt, que também atua como vice-presidente da Fifa, enviou recentemente sua própria carta a Infantino e ao secretário-geral Mattias Grafstrom.
Hewitt exigiu que todos os documentos relacionados ao fracassado plano da FFE sejam divulgados ao conselho imediatamente. Além disso, pediu uma explicação por escrito sobre o curioso caso de Folarin Balogun, especificamente por que a suspensão do atacante dos Estados Unidos na Copa do Mundo foi cancelada.
Com a próxima reunião do Conselho da Fifa marcada para 15 de outubro, a pressão sobre o presidente de 56 anos está se intensificando. Infantino deve se candidatar à eleição pela quarta vez em março, mas a posição unificada de Uefa e Concacaf sugere que ele pode enfrentar mais resistência do que em anos anteriores. Os possíveis adversários têm até 18 de novembro para se apresentar e desafiar sua liderança. Ao exigir US$ 2.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.