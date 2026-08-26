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UEFA deve encerrar ameaça de boicote à Fifa após garantias sobre plano descartado de Infantino
Garantias levam a um cessar-fogo
A entidade que rege o futebol europeu deve recuar oficialmente de uma ruptura histórica com a FIFA durante uma reunião das federações filiadas em Mônaco nesta quinta-feira. O encontro, realizado antes do sorteio da Champions League, provavelmente fará com que os membros da UEFA votem para encerrar a ameaça de boicote que paira sobre o futebol internacional há semanas, de acordo com uma pessoa familiarizada com a proposta que falou à The Associated Press na quarta-feira.
A resolução desse conflito representa um alívio significativo para o futebol mundial, já que abre caminho para que várias seleções de destaque possam disputar os próximos torneios sem a sombra de uma retirada política. Especificamente, isso garante que seis equipes europeias possam dar sequência aos preparativos finais para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA, que está programada para começar em 5 de setembro, na Polônia.
- AFP
O colapso do plano de US$ 20 bilhões
A tensão atingiu o ponto de ebulição no mês passado, quando surgiram detalhes do plano ambicioso de Infantino para criar uma subsidiária de US$ 20 bilhões para controlar os direitos comerciais da Fifa, incluindo a Copa do Mundo. A entidade proposta, supostamente chamada FIFA Forward Enterprise, deveria ter 20% de participação de um consórcio de investidores privados liderado por um fundo sediado em Nova York.
Sob imensa pressão, o presidente da Fifa foi forçado a abandonar a proposta apenas quatro dias após sua divulgação pública. No entanto, a Uefa permaneceu cética e exigiu garantias formais de que a cisão não seria rebatizada nem apresentada de forma ligeiramente alterada no futuro. “A Uefa então disse que queria garantias de que a cisão, a ser chamada de FIFA Forward Enterprise, não seria apresentada de uma forma diferente. Essa garantia foi recebida agora”, disse a pessoa à AP.
Infantino enfrenta desafios de liderança
Apesar do arrefecimento das hostilidades imediatas, a relação entre Infantino e os dirigentes europeus continua tensa. Em 1º de agosto, a Uefa declarou publicamente que não tinha confiança na liderança de Infantino, um movimento amplamente interpretado como a primeira investida em uma tentativa de barrar sua reeleição no próximo ano. Reforçando essa crescente ruptura, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) divulgou um comunicado na quarta-feira retirando formalmente seu apoio ao pressionado presidente da Fifa, reforçando seu compromisso de se alinhar à Uefa e a suas contrapartes europeias na promoção de um modelo de futebol baseado no mérito, na sustentabilidade e no foco no torcedor.
As consequências do plano de investidores prejudicaram inegavelmente a posição de Infantino entre seus constituintes mais poderosos. O cronograma para a próxima eleição já foi definido, com prazo até 18 de novembro para que os candidatos entrem na disputa presidencial. A votação final está marcada para acontecer quatro meses depois, no Congresso da Fifa, em Rabat, no Marrocos.
- Getty Images
O foco volta para o campo
Para as jogadoras e treinadoras envolvidas nas estruturas das seleções europeias, o fim da ameaça de boicote traz a tão necessária clareza. Ao lado das potências França e Espanha, Inglaterra, Itália, Portugal e a anfitriã Polônia agora podem voltar totalmente o foco para a Copa do Mundo Feminina Sub-20.
Após o torneio Sub-20, os próximos compromissos na Europa sob gestão da Fifa serão os playoffs das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, entre 9 e 13 de outubro. Enquanto isso, as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo masculina seguinte não estão previstas para começar até 2029.
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