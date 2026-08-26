UEFA deve encerrar ameaça de boicote à Fifa após garantias sobre plano descartado de Infantino

A entidade que rege o futebol europeu deve recuar oficialmente de uma ruptura histórica com a FIFA durante uma reunião das federações filiadas em Mônaco nesta quinta-feira. O encontro, realizado antes do sorteio da Champions League, provavelmente fará com que os membros da UEFA votem para encerrar a ameaça de boicote que paira sobre o futebol internacional há semanas, de acordo com uma pessoa familiarizada com a proposta que falou à The Associated Press na quarta-feira.

A resolução desse conflito representa um alívio significativo para o futebol mundial, já que abre caminho para que várias seleções de destaque possam disputar os próximos torneios sem a sombra de uma retirada política. Especificamente, isso garante que seis equipes europeias possam dar sequência aos preparativos finais para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA, que está programada para começar em 5 de setembro, na Polônia.