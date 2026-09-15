Getty Images Sport
Traduzido por
Uefa confirma sedes das finais da Champions League de 2028 e 2029, com o Camp Nou, do Barcelona, de volta ao grande palco
- Getty Images Sport
Locais icônicos selecionados para futuras finais
A entidade que governa o futebol europeu confirmou oficialmente que a Munich Football Arena e o Spotify Camp Nou, em Barcelona, receberão as finais da Liga dos Campeões de 2028 e 2029, respectivamente. O anúncio, feito na terça-feira, marca um retorno significativo a duas das mais celebradas catedrais do futebol na Europa.
A Allianz Arena não é estranha aos holofotes, tendo sediado a final da Liga dos Campeões em 2012 e 2025. No entanto, para a capital catalã, a final de 2029 será a primeira vez em exatamente 30 anos que o Camp Nou servirá como palco do maior jogo do futebol de clubes. A ocasião anterior aconteceu em 1999, quando o Manchester United derrotou dramaticamente o Bayern de Munique por 2 a 1 com dois gols no fim para garantir seu segundo título da Copa da Europa.
- Getty Images Sport
A corrida do Barcelona contra o tempo pela reurbanização
Enquanto a Allianz Arena, com capacidade para 70 mil pessoas, está pronta para receber jogos, a situação na Espanha é um pouco mais complexa, já que o Barcelona segue com um enorme projeto de infraestrutura. O Camp Nou passa atualmente por uma reforma completa como parte de uma modernização iniciada em 2023. Embora o clube catalão tenha voltado ao seu estádio histórico em novembro passado, após uma ausência de dois anos, as obras seguem em andamento.
No momento, a capacidade do Camp Nou está limitada a 62 mil torcedores, com o terceiro nível da estrutura ainda por ser concluído e o estádio ainda sem cobertura. Dirigentes do Barcelona estimam que a versão final do estádio, projetada para receber impressionantes 105 mil espectadores, estará totalmente concluída no fim de 2027 ou, no mais tardar, no início de 2028.
Um calendário completo das grandes finais europeias
Além da principal competição masculina, a Uefa também finalizou os detalhes das finais da Liga dos Campeões Feminina, da Liga Europa e da Conference League para os próximos anos. A final da Liga dos Campeões Feminina de 2028 será realizada na França, no Parc Olympic Lyonnais, enquanto a edição de 2029 acontecerá no National Stadium of Wales, em Cardiff.
As competições masculinas secundária e terciária também estão programadas para uma grande turnê pelo Leste e pelo Sul da Europa. As finais da Liga Europa de 2028 e 2029 serão disputadas na National Arena, em Bucareste, e no National Stadium Serbia, em Belgrado. Além disso, as finais da Conference League nesses respectivos anos foram atribuídas ao Juventus Stadium, em Turim, e à Puskas Arena, localizada em Budapeste.
- Getty Images Sport
Metropolitano é o próximo na fila para a glória
Antes dessas datas futuras, o foco imediato segue sendo a atual campanha, que está programada para terminar na capital espanhola. A final da Champions League desta temporada está marcada para ser disputada no estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid. Depois disso, o torneio seguirá seu ciclo pré-selecionado, incluindo o evento de Munique em 2028, enquanto a Uefa continua a alternar suas partidas de destaque entre arenas modernas e de alta tecnologia e estádios históricos que estão sendo modernizados para o futuro.
Os locais da Supercopa da Uefa também foram confirmados, com a edição de 2027 indo para a Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. No ano seguinte, a Supercopa de 2028 será sediada pela Astana Arena, no Cazaquistão. Esses anúncios oferecem a clubes e torcedores um panorama claro para as próximas várias temporadas, destacando um período em que potências tradicionais do futebol, como Barcelona e Munique, voltarão mais uma vez ao centro da narrativa esportiva global.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.