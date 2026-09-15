A entidade que governa o futebol europeu confirmou oficialmente que a Munich Football Arena e o Spotify Camp Nou, em Barcelona, receberão as finais da Liga dos Campeões de 2028 e 2029, respectivamente. O anúncio, feito na terça-feira, marca um retorno significativo a duas das mais celebradas catedrais do futebol na Europa.

A Allianz Arena não é estranha aos holofotes, tendo sediado a final da Liga dos Campeões em 2012 e 2025. No entanto, para a capital catalã, a final de 2029 será a primeira vez em exatamente 30 anos que o Camp Nou servirá como palco do maior jogo do futebol de clubes. A ocasião anterior aconteceu em 1999, quando o Manchester United derrotou dramaticamente o Bayern de Munique por 2 a 1 com dois gols no fim para garantir seu segundo título da Copa da Europa.



