Udinese, Zaniolo está perto de renovar: reajuste contratual, reunião positiva com a diretoria

A primeira reunião entre o jogador, seu agente e o clube transcorreu bem. Segundo informações da Sky, foram estabelecidas as bases para a renegociação do contrato que o convenceria a permanecer na equipe da Juventus. Nas próximas horas, haverá uma nova conversa entre as partes, com vistas a um acordo que satisfaça tanto o clube quanto o próprio jogador, que, nas redes sociais, demonstrou estar feliz com a solução encontrada.





Enquanto os bianconeri se reuniram, houve um avanço significativo na questão do número dez, que caminha para uma redefinição econômica do salário. Resgatado do clube dos Pozzo, o jogador e sua equipe haviam contestado a atuação dos bianconeri, que haviam renovado o contrato do jogador, mas com valores muito mais modestos em termos de salário. Agora, o acordo está cada vez mais próximo para o novo contrato com valores revisados.





Na temporada 2025/26, Nicolò Zaniolo, jogando pela Udinese, marcou 6 gols e deu 6 assistências em 34 partidas entre a Série A (32) e a Copa da Itália (2).