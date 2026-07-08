Udinese x Zaniolo: Inler confirma: “Ele vai ficar. Ele enfrenta pressão diária, mas tem fogo dentro de si”

Gokhan Inler, diretor técnico da Udinese, concedeu entrevista à Sky Sport e, entre os assuntos abordados, esclareceu a situação de Nicolò Zaniolo. O atacante permanecerá na equipe bianconera depois que o clube dos Pozzo resgatou seu contrato do Galatasaray. Após alguns desentendimentos em relação ao novo contrato, nos últimos dias houve uma reunião positiva que esclareceu a situação e levou à renovação, com um reajuste salarial para Zaniolo, que passará a receber cerca de 1 milhão e 800 mil euros nos próximos anos. Veja a seguir o que o ex-meio-campista disse a respeito.



