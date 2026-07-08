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grafica ZanioloGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Udinese x Zaniolo: Inler confirma: “Ele vai ficar. Ele enfrenta pressão diária, mas tem fogo dentro de si”

Udinese
Mercado da bola
Campeonato Italiano
N. Zaniolo

Gokhan Inler, diretor técnico da Udinese, concedeu entrevista à Sky Sport e, entre os assuntos abordados, esclareceu a situação de Nicolò Zaniolo. O atacante permanecerá na equipe bianconera depois que o clube dos Pozzo resgatou seu contrato do Galatasaray. Após alguns desentendimentos em relação ao novo contrato, nos últimos dias houve uma reunião positiva que esclareceu a situação e levou à renovação, com um reajuste salarial para Zaniolo, que passará a receber cerca de 1 milhão e 800 mil euros nos próximos anos. Veja a seguir o que o ex-meio-campista disse a respeito.


  • “Confirmo que Zaniolo vai ficar, mas ainda precisamos resolver alguns pequenos detalhes”

    Ao falar sobre a temporada de recuperação que Zaniolo viveu na Udinese, Inler explica os segredos da gestão do clube friulano: “Estivemos ao lado dele com uma pressão diária, mas positiva. Ele sempre teve essa garra interior que eu gosto”.

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