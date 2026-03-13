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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Francesco Guerrieri

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Udinese x Juventus: Vlahovic deve ficar de fora da lista de convocados; retorno é adiado

O atacante sérvio está fora de ação desde novembro, mas seu retorno foi adiado mais uma vez

Na Juventus, não há boas notícias na véspera da 29ª rodada do campeonato, na qual a equipe jogará fora de casa em Udine contra o time de Runjaic. Segundo informações que vazaram, Dusan Vlahovic ainda não está pronto para voltar aos gramados: o atacante sérvio ficará fora da lista de convocados de Luciano Spalletti para a próxima partida; apesar dos últimos treinos realizados com o restante do grupo nos últimos dias, ele terá que adiar mais uma vez seu retorno.

  • O CALVÁRIO DE VLAHOVIC

    Vlahovic não entra em campo desde novembro passado, quando sofreu uma lesão grave na junção músculo-tendinosa do adutor esquerdo, o que resultou em uma cirurgia realizada em Londres. Nos últimos meses, ele iniciou o processo de recuperação: por um período, treinou sozinho na Sérvia e, no início de fevereiro, voltou à Continassa para trabalhar com os preparadores físicos da Juventus. O atacante até antecipou o cronograma previsto, mas após o último exame realizado hoje, na véspera da partida contra a Udinese, foi decidido não convocá-lo.

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  • QUANDO VLAHOVIC PODE VOLTAR

    A primeira data em que Vlahovic poderá voltar a figurar na lista de convocados, portanto, poderá ser no domingo, 21 de março, quando a Juventus jogará em casa contra o Sassuolo, do ex-jogador da Bianconeri Fabio Grosso (partida marcada para as 20h45): o atacante sérvio será acompanhado de perto pelo técnico e — sobretudo — pela equipe médica para avaliar se ele poderá voltar a estar à disposição para essa partida após quatro meses de afastamento. Caso ele não consiga se recuperar até essa data, a próxima partida dos bianconeri será contra o Genoa, no dia 6 de abril, às 18h.

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