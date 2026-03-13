Udinese x Juventus: Vlahovic deve ficar de fora da lista de convocados; retorno é adiado

A primeira data em que Vlahovic poderá voltar a figurar na lista de convocados, portanto, poderá ser no domingo, 21 de março, quando a Juventus jogará em casa contra o Sassuolo, do ex-jogador da Bianconeri Fabio Grosso (partida marcada para as 20h45): o atacante sérvio será acompanhado de perto pelo técnico e — sobretudo — pela equipe médica para avaliar se ele poderá voltar a estar à disposição para essa partida após quatro meses de afastamento. Caso ele não consiga se recuperar até essa data, a próxima partida dos bianconeri será contra o Genoa, no dia 6 de abril, às 18h.