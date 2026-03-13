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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Francesco Guerrieri

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Udinese x Juventus: Vlahovic deve ficar de fora da lista de convocados; retorno é adiado

O atacante sérvio, afastado desde novembro, não será convocado para a partida de amanhã, apesar de ter voltado aos treinos com o time

Na Juventus, não há boas notícias na véspera da 29ª rodada do campeonato, na qual a equipe jogará fora de casa em Udine contra o time de Runjaic. Segundo informações que vazaram, Dusan Vlahovic ainda não está pronto para voltar aos gramados: o atacante sérvio ficará fora da lista de convocados de Luciano Spalletti para a próxima partida; apesar dos últimos treinos realizados com o restante do grupo nos últimos dias, ele terá que adiar mais uma vez seu retorno.

  • O CALVÁRIO DE VLAHOVIC

    Vlahovic não entra em campo desde novembro passado, quando sofreu uma lesão grave na junção músculo-tendinosa do adutor esquerdo, o que resultou em uma cirurgia realizada em Londres. Nos últimos meses, ele iniciou o processo de recuperação: por um período, treinou sozinho na Sérvia e, no início de fevereiro, voltou à Continassa para trabalhar com os preparadores físicos da Juventus. O atacante até antecipou o cronograma previsto, mas após o último exame realizado hoje, na véspera da partida contra a Udinese, foi decidido não convocá-lo.

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  • QUANDO VLAHOVIC PODE VOLTAR

    A primeira data em que Vlahovic poderá voltar a figurar na lista de convocados, portanto, poderá ser no domingo, 21 de março, quando a Juventus jogará em casa contra o Sassuolo, do ex-jogador da Bianconeri Fabio Grosso (partida marcada para as 20h45): o atacante sérvio será acompanhado de perto pelo técnico e — sobretudo — pela equipe médica para avaliar se ele poderá voltar a estar à disposição para essa partida após quatro meses de afastamento. Caso ele não consiga se recuperar até essa data, a próxima partida dos bianconeri será contra o Genoa, no dia 6 de abril, às 18h.

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