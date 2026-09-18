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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Udinese, Runjaic: "Zaniolo estará, vamos ver se como titular ou no banco. Sobre Zanoli e Chakvetadze..."

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

O técnico da Udinese fala em vista do jogo contra o Cagliari

Kosta Runjaic, técnico da Udinese, fala em entrevista coletiva antes da partida contra o Cagliari.


SOBRE ZANIOLO

"Zaniolo vai estar à disposição, ainda não tomamos uma decisão definitiva sobre sua utilização, precisamos pensar nisso mais esta noite para definir se ele jogará como titular ou sairá do banco de reservas - relata o fantacalcio.it -. Amanhã tomaremos uma decisão todos juntos. Ele nos disse que está se sentindo muito bem, fez um par de treinos completos. Nesses casos, porém, também é preciso calcular um pouco o risco, visto o período em que ele ficou parado".



  • SOBRE ZANOLI

    "Só vamos escalar um jogador se tivermos segurança suficiente sobre suas condições. Isso vale tanto para Zaniolo quanto para Zanoli, que trabalhou duro depois da lesão no ligamento cruzado. Antes da Inter, decidimos deixá-los em casa para dar mais tempo a eles. Zaniolo estará conosco, Zanoli vamos ver, mas com certeza chegamos ao jogo com uma situação de lesionados melhor em relação à semana passada".


    Runjaic acrescenta: "Chakvetadze entrou bem contra a Inter e já demonstrou ter experiência. Eu gostaria de vê-lo em campo por mais minutos. Temos várias soluções para a posição de meia-atacante, e ele certamente é uma delas".

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