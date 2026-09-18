SOBRE ZANOLI

"Só vamos escalar um jogador se tivermos segurança suficiente sobre suas condições. Isso vale tanto para Zaniolo quanto para Zanoli, que trabalhou duro depois da lesão no ligamento cruzado. Antes da Inter, decidimos deixá-los em casa para dar mais tempo a eles. Zaniolo estará conosco, Zanoli vamos ver, mas com certeza chegamos ao jogo com uma situação de lesionados melhor em relação à semana passada".





Runjaic acrescenta: "Chakvetadze entrou bem contra a Inter e já demonstrou ter experiência. Eu gostaria de vê-lo em campo por mais minutos. Temos várias soluções para a posição de meia-atacante, e ele certamente é uma delas".