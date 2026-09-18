Udinese, Runjaic: "Zaniolo estará à disposição, vamos ver se como titular ou no banco. Sobre Zanoli e Chakvetadze..."

Kosta Runjaic, técnico da Udinese, falou em entrevista coletiva antes da partida contra o Cagliari.
SOBRE ZANIOLO
"Zaniolo estará à disposição, ainda não tomamos uma decisão definitiva sobre sua utilização, ainda precisamos pensar nisso nesta noite para definir se ele vai jogar desde o primeiro minuto ou sair do banco - relata o fantacalcio.it -. Amanhã tomaremos uma decisão todos juntos. Ele nos disse que está se sentindo muito bem, fez um par de treinos completos. Nesses casos, porém, também é preciso calcular um pouco o risco, visto o período em que ele ficou parado".