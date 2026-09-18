Udinese, Runjaic: "Zaniolo estará à disposição, vamos ver se como titular ou no banco. Sobre Zanoli e Chakvetadze..."

SOBRE ZANOLI

"Só vamos escalar um jogador se estivermos razoavelmente seguros de suas condições. Isso vale para Zaniolo e também para Zanoli, que trabalhou duro depois da lesão no ligamento cruzado. Antes da Inter, decidimos deixá-los em casa para dar mais tempo a eles. Zaniolo estará conosco, Zanoli veremos, mas certamente chegamos para o jogo com uma situação de lesionados melhor em relação à semana passada".





Runjaic acrescenta: "Chakvetadze entrou bem contra a Inter e já demonstrou ter experiência. Eu gostaria de vê-lo em campo por mais tempo. Temos diversas opções para a posição de meia-atacante, e ele certamente é uma delas".