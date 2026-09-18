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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Udinese, Runjaic: "Zaniolo estará à disposição, vamos ver se como titular ou no banco. Sobre Zanoli e Chakvetadze..."

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

O técnico do Udinese fala antes da partida contra o Cagliari

Kosta Runjaic, técnico da Udinese, falou em entrevista coletiva antes da partida contra o Cagliari.


SOBRE ZANIOLO

"Zaniolo estará à disposição, ainda não tomamos uma decisão definitiva sobre sua utilização, ainda precisamos pensar nisso nesta noite para definir se ele vai jogar desde o primeiro minuto ou sair do banco - relata o fantacalcio.it -. Amanhã tomaremos uma decisão todos juntos. Ele nos disse que está se sentindo muito bem, fez um par de treinos completos. Nesses casos, porém, também é preciso calcular um pouco o risco, visto o período em que ele ficou parado".



  • SOBRE ZANOLI

    "Só vamos escalar um jogador se estivermos razoavelmente seguros de suas condições. Isso vale para Zaniolo e também para Zanoli, que trabalhou duro depois da lesão no ligamento cruzado. Antes da Inter, decidimos deixá-los em casa para dar mais tempo a eles. Zaniolo estará conosco, Zanoli veremos, mas certamente chegamos para o jogo com uma situação de lesionados melhor em relação à semana passada".


    Runjaic acrescenta: "Chakvetadze entrou bem contra a Inter e já demonstrou ter experiência. Eu gostaria de vê-lo em campo por mais tempo. Temos diversas opções para a posição de meia-atacante, e ele certamente é uma delas".

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