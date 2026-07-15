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grafica ZanioloGetty Images

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Udinese: reunião entre o agente de Zaniolo e a família Pozzo; o Milan está de olho

Milan
Mercado da bola

São momentos decisivos para o futuro de Nicolò Zaniolo na Udinese: ainda não há acordo sobre o salário com o clube bianconero

As tensões entre Nicolò Zaniolo e a Udinese não dão trégua. Após a rescisão do contrato com o Galatasaray, o que parecia ser um capítulo já encerrado se transformou em um novo caso relacionado aos detalhes financeiros do contrato assinado pelo atacante. O principal ponto a ser resolvido diz respeito à estrutura do acordo financeiro. O acordo previa um aumento do salário para até 1,8 milhão de euros por temporada, mas uma parte do salário – cerca de 300 mil euros – está vinculada ao cumprimento de determinados bônus. Foi justamente a análise dessas cláusulas que teria deixado Zaniolo furioso.

  • NOVA CIMEIRA

    Zaniolo continua sem treinar com a Udinese, justificado por um atestado médico, e essa situação não pode se prolongar por muito tempo. Isso não é bom nem para o clube, muito menos para o jogador. Vigorelli, agente do camisa 10 da Udinese, espera um aumento na parte fixa e, portanto, um novo avanço em relação ao valor de 1 milhão e 500 mil euros que os Pozzo haviam oferecido na semana passada, após já terem aumentado em 200 mil euros o contrato ainda em vigor, de 1,3 por ano, válido até 2029. Nas próximas horas, haverá um novo contato para tentar chegar a uma solução mútua. De uma forma ou de outra...

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  • OFERECIDO AO MILAN

    Nas últimas horas, a equipe de Zaniolo, após ter conversado também com a Juventus, voltou a oferecer o jogador ao Milan. A diretoria do Milan tomou nota das condições para uma eventual transferência; Nicolò seria um jogador com todas as características adequadas para atuar no meio-campo ofensivo ao lado de Amorim. Não há nenhum passo oficial até o momento, mas a negociação entre Zaniolo e o Milan pode se tornar uma possibilidade concreta caso as negociações com a Udinese cheguem a um impasse definitivo.

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