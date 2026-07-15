Udinese: reunião entre o agente de Zaniolo e a família Pozzo; o Milan está de olho

Zaniolo continua sem treinar com a Udinese, justificado por um atestado médico, e essa situação não pode se prolongar por muito tempo. Isso não é bom nem para o clube, muito menos para o jogador. Vigorelli, agente do camisa 10 da Udinese, espera um aumento na parte fixa e, portanto, um novo avanço em relação ao valor de 1 milhão e 500 mil euros que os Pozzo haviam oferecido na semana passada, após já terem aumentado em 200 mil euros o contrato ainda em vigor, de 1,3 por ano, válido até 2029. Nas próximas horas, haverá um novo contato para tentar chegar a uma solução mútua. De uma forma ou de outra...