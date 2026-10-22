Momento muito difícil para a Udinese, que enfrenta um início de temporada de pesadelo, com inúmeras lesões e uma posição preocupante na tabela: começa hoje o período de concentração da equipe de Udine, e o técnico Kosta Runjaic agora corre o risco de perder o cargo após o 3 a 0 em casa contra o Lecce.





Segundo o TuttoUdinese, após as vaias no Bluenergy Stadium, a Curva Nord enviou uma delegação para conversar com os jogadores. No encontro, deixou claro que é preciso mudar a postura e mostrar mais determinação. Os torcedores não vão mais tolerar erros e, se a equipe tiver uma atuação ruim contra o Milan, poderão deixar de apoiá-la e protestar duramente.





O Milan terá pela frente um jogo delicado por causa do ambiente: no domingo, às 20h45, enfrenta a Udinese em Udine, em meio a várias ausências por lesão. Encontrará uma equipe sedenta por resultados e disposta a se recuperar.