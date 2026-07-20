Zaniolo e a Udinese estão acertando os últimos detalhes para a renovação do contrato, após as fortes tensões dos últimos dias. O anúncio oficial da renovação do contrato deve ocorrer ainda hoje, permitindo assim que o ex-jogador da Roma retome os treinos com o grupo e parta na quarta-feira com os companheiros para a pré-temporada em Lienz.
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Udinese, esclarecimentos sobre o caso Zaniolo: há acordo para a renovação, valores e detalhes. A posição do Milan
NÚMEROS E DETALHES
Os problemas surgiram há cerca de dez dias, quando o jogador, insatisfeito com os termos do contrato que lhe foi proposto, deixou Udine e foi se juntar à família em Forte dei Marmi. Dois dias depois, para justificar sua ausência, Zaniolo enviou um atestado médico ao clube da Juventus, no qual mencionava um mal-estar que o impedia de treinar.
O contrato que não agradava a Zaniolo previa um salário fixo de 1,5 milhão, mais 300 mil euros em bônus vinculados a partidas disputadas e gols marcados. As negociações das últimas horas entre Claudio Vigorelli e os Pozzo resultaram em um novo acordo de quase 2 milhões, incluindo bônus, com uma estrutura mais simples, por temporada, para um contrato de três anos com opção de renovação para a quarta temporada.
MILÃO FRIO
Claudio Vigorelli decidiu acelerar as negociações com a Udinese ao constatar que o Milan não iria levar adiante a contratação de Nicolò Zaniolo. Pelo menos não nesta fase, em que o clube rossonero tem outras prioridades para a posição de meia-atacante atrás do atacante, que será Gonçalo Ramos.
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