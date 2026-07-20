Udinese, esclarecimentos sobre o caso Zaniolo: há acordo para a renovação, valores e detalhes. A posição do Milan

Os problemas surgiram há cerca de dez dias, quando o jogador, insatisfeito com os termos do contrato que lhe foi proposto, deixou Udine e foi se juntar à família em Forte dei Marmi. Dois dias depois, para justificar sua ausência, Zaniolo enviou um atestado médico ao clube da Juventus, no qual mencionava um mal-estar que o impedia de treinar.

O contrato que não agradava a Zaniolo previa um salário fixo de 1,5 milhão, mais 300 mil euros em bônus vinculados a partidas disputadas e gols marcados. As negociações das últimas horas entre Claudio Vigorelli e os Pozzo resultaram em um novo acordo de quase 2 milhões, incluindo bônus, com uma estrutura mais simples, por temporada, para um contrato de três anos com opção de renovação para a quarta temporada.







