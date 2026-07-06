A Udinese oficializou a primeira contratação deste verão. O meio-campista ofensivo Giorgi Chakvetadze, nascido em 1999, chega do Watford em transferência definitiva. O jogador georgiano assinou um contrato válido até 30 de junho de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada.
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Udinese: é oficial a contratação de Chakvetadze do Watford: veja quem é e como joga o outro Kvaratskhelia, que já foi especulado no Milan no passado
EXPLODIU NA BÉLGICA
Este é o comunicado oficial do clube do Friuli, que apresenta assim sua nova contratação: “Selecionado pela Geórgia, Giorgi é um meio-campista dinâmico e moderno, com boa capacidade de finalização, capaz de atuar como meia-atacante e meio-campista central, mas também como ponta ofensiva. Um verdadeiro jogador versátil que vem enriquecer o elenco à disposição do técnico Runjaic. Nasceu em Tbilisi (Geórgia) em 29 de agosto de 1999 e se formou como jogador de futebol no Dinamo Tbilisi, clube pelo qual, aos 17 anos, já estreou na equipe principal na temporada 2015/2016. Em 2017, ele se destacou ao disputar 24 partidas no campeonato georgiano, marcando 5 gols e dando 9 assistências, conquistando o título de jogador do ano. Números muito expressivos que levaram o Gent a apostar nele com apenas 18 anos.
No primeiro ano na Bélgica, ele marcou um gol em 19 partidas no campeonato. Na temporada seguinte, Chakvetadze marcou 5 gols em 23 partidas no campeonato, além de um gol em 4 partidas da copa nacional. Ele também disputou 4 partidas na Liga Europa. Sua passagem pela Bélgica, onde contribuiu para a conquista da Copa Nacional de 2022 pelo Gent, seguiu até janeiro de 2022, quando se transferiu para o Hamburgo. Nos seis meses que passou por empréstimo na Alemanha, ele marcou um gol em 10 partidas na 2. Bundesliga. Na temporada 22/23, ele se transferiu, novamente por empréstimo do Gent, para o Slovan Bratislava, pelo qual disputou 25 partidas do campeonato eslovaco, marcando um gol e conquistando o título nacional com a equipe. Naquela temporada, Giorgi também entrou em campo 6 vezes na Copa Nacional, 4 vezes nas eliminatórias da Liga dos Campeões, 2 nas da Liga Europa e disputou 10 partidas, entre playoffs, fase de grupos e fase eliminatória, na Liga Conferência.
Ele chega ao Watford no verão de 2023 e, imediatamente, torna-se um dos pilares da equipe. No primeiro ano, disputa 34 partidas, marcando um gol, na Championship, além de somar 3 participações na FA Cup, demonstrando uma excelente continuidade de desempenho. No ano seguinte, suas participações na Championship somaram 39, com dois gols (e seis assistências), além de ter entrado em campo uma vez tanto na League Cup quanto na FA Cup. Na temporada que acaba de terminar, vestiu a camisa do Watford 29 vezes no campeonato. Desde 2018, é uma peça fundamental da seleção georgiana, pela qual estreou aos 18 anos e, até agora, acumulou 39 partidas, marcando 10 gols. Ele também conta com 3 partidas pela Seleção Sub-21, 14 (com um gol) pela Sub-19, 1 pela Sub-18 e 18, com 5 gols, pela Sub-17.”
LIGADO AO MILAN
Jogador destro, Chakvetadze é um meio-campista com boas qualidades técnicas, que pode atuar tanto na linha de ataque, atrás de um atacante, quanto em uma posição mais aberta, preferencialmente partindo da direita para depois convergir para o centro. No 3-5-2 utilizado pela Udinese como esquema tático nas últimas temporadas, ele pode atuar como segundo atacante ao lado de Devis ou como meio-campista central com liberdade para avançar na fase ofensiva. Em 2024, quando defendia o Watford, seu nome também foi associado ao Milan.
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