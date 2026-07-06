Este é o comunicado oficial do clube do Friuli, que apresenta assim sua nova contratação: “Selecionado pela Geórgia, Giorgi é um meio-campista dinâmico e moderno, com boa capacidade de finalização, capaz de atuar como meia-atacante e meio-campista central, mas também como ponta ofensiva. Um verdadeiro jogador versátil que vem enriquecer o elenco à disposição do técnico Runjaic. Nasceu em Tbilisi (Geórgia) em 29 de agosto de 1999 e se formou como jogador de futebol no Dinamo Tbilisi, clube pelo qual, aos 17 anos, já estreou na equipe principal na temporada 2015/2016. Em 2017, ele se destacou ao disputar 24 partidas no campeonato georgiano, marcando 5 gols e dando 9 assistências, conquistando o título de jogador do ano. Números muito expressivos que levaram o Gent a apostar nele com apenas 18 anos.





No primeiro ano na Bélgica, ele marcou um gol em 19 partidas no campeonato. Na temporada seguinte, Chakvetadze marcou 5 gols em 23 partidas no campeonato, além de um gol em 4 partidas da copa nacional. Ele também disputou 4 partidas na Liga Europa. Sua passagem pela Bélgica, onde contribuiu para a conquista da Copa Nacional de 2022 pelo Gent, seguiu até janeiro de 2022, quando se transferiu para o Hamburgo. Nos seis meses que passou por empréstimo na Alemanha, ele marcou um gol em 10 partidas na 2. Bundesliga. Na temporada 22/23, ele se transferiu, novamente por empréstimo do Gent, para o Slovan Bratislava, pelo qual disputou 25 partidas do campeonato eslovaco, marcando um gol e conquistando o título nacional com a equipe. Naquela temporada, Giorgi também entrou em campo 6 vezes na Copa Nacional, 4 vezes nas eliminatórias da Liga dos Campeões, 2 nas da Liga Europa e disputou 10 partidas, entre playoffs, fase de grupos e fase eliminatória, na Liga Conferência.





Ele chega ao Watford no verão de 2023 e, imediatamente, torna-se um dos pilares da equipe. No primeiro ano, disputa 34 partidas, marcando um gol, na Championship, além de somar 3 participações na FA Cup, demonstrando uma excelente continuidade de desempenho. No ano seguinte, suas participações na Championship somaram 39, com dois gols (e seis assistências), além de ter entrado em campo uma vez tanto na League Cup quanto na FA Cup. Na temporada que acaba de terminar, vestiu a camisa do Watford 29 vezes no campeonato. Desde 2018, é uma peça fundamental da seleção georgiana, pela qual estreou aos 18 anos e, até agora, acumulou 39 partidas, marcando 10 gols. Ele também conta com 3 partidas pela Seleção Sub-21, 14 (com um gol) pela Sub-19, 1 pela Sub-18 e 18, com 5 gols, pela Sub-17.”