O assédio da Premier League mais uma vez sobre um dos melhores jogadores da Serie A. Oumar Solet, de fato, entrou na mira do Crystal Palace que já teria pronta uma oferta por ele, após os problemas encontrados nos exames médicos de Ordonez.
Traduzido por
Udinese, atenção para Solet no fim da janela de transferências: o defensor pode ir para o Crystal Palace depois do caso Ordóñez
Uma oferta de 25 milhões de euros por Oumar Solet estaria prestes a chegar a Udine. A informação é dos franceses do FootMercato , segundo os quais o Crystal Palace teria voltado suas atenções para o ex-zagueiro do Salzburgo depois dos problemas apresentados por Joel Ordonez nos exames médicos. O defensor do Brugge estava prestes a se transferir para o Aston Villa, mas a entrada dos londrinos fez o negócio mudar de rumo. Em Selhurst Park, porém, o jogador não passou nos testes físicos e o negócio agora parece travado.
Por esse motivo, o time de Sage teria mudado de alvo e passado a mirar o francês de 26 anos. Os Eagles querem fechar o negócio nas próximas horas para cobrir o quanto antes a lacuna que têm no elenco após a saída de Lacroix, que se transferiu para o Chelsea. A primeira oferta de empréstimo com opção de compra já teria sido recusada, com o Palace agora se convencendo a contratá-lo em definitivo. Solet tem contrato com a Udinese até daqui a um ano e vem de uma temporada em que somou 35 jogos, 3 gols e 1 assistência.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.