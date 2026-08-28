Uma oferta de 25 milhões de euros por Oumar Solet estaria prestes a chegar a Udine. A informação é dos franceses do FootMercato , segundo os quais o Crystal Palace teria voltado suas atenções para o ex-zagueiro do Salzburgo depois dos problemas apresentados por Joel Ordonez nos exames médicos. O defensor do Brugge estava prestes a se transferir para o Aston Villa, mas a entrada dos londrinos fez o negócio mudar de rumo. Em Selhurst Park, porém, o jogador não passou nos testes físicos e o negócio agora parece travado.





Por esse motivo, o time de Sage teria mudado de alvo e passado a mirar o francês de 26 anos. Os Eagles querem fechar o negócio nas próximas horas para cobrir o quanto antes a lacuna que têm no elenco após a saída de Lacroix, que se transferiu para o Chelsea. A primeira oferta de empréstimo com opção de compra já teria sido recusada, com o Palace agora se convencendo a contratá-lo em definitivo. Solet tem contrato com a Udinese até daqui a um ano e vem de uma temporada em que somou 35 jogos, 3 gols e 1 assistência.