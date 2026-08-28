Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
grafica udinese solet 2026Getty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Udinese, atenção para Solet no fim da janela de transferências: o defensor pode ir para o Crystal Palace depois do caso Ordóñez

Udinese
Mercado da bola
Campeonato Italiano
O. Solet
Crystal Palace
Premier League

O assédio da Premier League mais uma vez sobre um dos melhores jogadores da Serie A. Oumar Solet, de fato, entrou na mira do Crystal Palace que já teria pronta uma oferta por ele, após os problemas encontrados nos exames médicos de Ordonez.


  • Uma oferta de 25 milhões de euros por Oumar Solet estaria prestes a chegar a Udine. A informação é dos franceses do FootMercato , segundo os quais o Crystal Palace teria voltado suas atenções para o ex-zagueiro do Salzburgo depois dos problemas apresentados por Joel Ordonez nos exames médicos. O defensor do Brugge estava prestes a se transferir para o Aston Villa, mas a entrada dos londrinos fez o negócio mudar de rumo. Em Selhurst Park, porém, o jogador não passou nos testes físicos e o negócio agora parece travado.


    Por esse motivo, o time de Sage teria mudado de alvo e passado a mirar o francês de 26 anos. Os Eagles querem fechar o negócio nas próximas horas para cobrir o quanto antes a lacuna que têm no elenco após a saída de Lacroix, que se transferiu para o Chelsea. A primeira oferta de empréstimo com opção de compra já teria sido recusada, com o Palace agora se convencendo a contratá-lo em definitivo. Solet tem contrato com a Udinese até daqui a um ano e vem de uma temporada em que somou 35 jogos, 3 gols e 1 assistência.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
Udinese crest
Udinese
UDI
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY