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'Uau' – Roy Keane ficou furioso com o que as WAGs estão vestindo na Copa do Mundo
Keane critica as WAGs
A vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia gerou comemorações entre os torcedores e as famílias dos jogadores, mas, um dia após a partida, Keane estava focado em algo totalmente diferente. Em participação no programa “The Overlap”, durante uma conversa com Gary Neville, o ex-jogador da seleção da República da Irlanda revelou uma de suas maiores frustrações relacionadas ao futebol.
Keane destacou a imagem das esposas e companheiras dos jogadores vestindo camisetas personalizadas com os nomes de seus entes queridos. Seus comentários rapidamente geraram debate entre os participantes do programa, com Wright discordando e argumentando que não havia nada de errado em familiares demonstrarem apoio durante um grande torneio internacional.
- AFP
Keane e Wright entram em conflito sobre a tradição das camisas
Quando perguntaram o que ele mandaria para a “Sala 101”, Keane destacou imediatamente essa tendência.
“Ah, a camisa? A Copa do Mundo, quando todas as esposas e famílias dos jogadores vão ao jogo, e todas as esposas estão usando camisas com o nome dos jogadores nas costas, uau”, disse Keane. “As crianças, tudo bem, mas as esposas e companheiras usando as camisas deles, com o nome nas costas, uau.”
Wright apresentou uma visão diferente, respondendo: “Não me importo com isso.”
Keane então reforçou sua crítica, dizendo: “Você não concorda comigo nisso? Um ano depois, a maioria delas já está separada. E todas estão tirando fotos, apontando para um ‘Jimmy’ ou ‘Johnny’ nas costas, uau. A gente sabe com quem você é casada. As crianças, tudo bem; as parceiras, isso é ridículo. Todas sentadas na mesma área familiar: ‘Eu tenho minha camisa, você tem a sua?’ Não aceito isso.”
Wright voltou a defender a prática, acrescentando: “Não me importo com isso, Roy. O marido dela está jogando e ela tem orgulho dele e quer usar a camisa dele; parece tão simples quanto isso.”
Keane questiona a cultura da Copa do Mundo
O principal argumento de Keane girou em torno do fato de que essa tendência parece ser muito mais comum durante torneios internacionais do que no futebol de clubes. O ex-meio-campista questionou por que os parceiros usam camisas personalizadas quando os jogadores representam a Inglaterra, mas raramente fazem o mesmo durante a temporada nacional.
“Eles só fazem isso na Copa do Mundo; você não vê isso no Old Trafford ou em Anfield toda semana”, acrescentou Keane. “Então, o que há com a Copa do Mundo? Imagine uma mulher dizendo: ‘Hoje vou vestir uma camisa de futebol com o nome do meu marido nas costas’.”
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A Inglaterra dá continuidade à sua campanha na Copa do Mundo
A discussão ocorre em meio a um clima diferente no elenco da Inglaterra, sob o comando de Thomas Tuchel. O técnico teria flexibilizado algumas das restrições que existiam sob o comando de Gareth Southgate, permitindo que os cônjuges visitassem o centro de treinamento da equipe durante o torneio. Jogadores dos “Três Leões” foram vistos comemorando com familiares após a vitória sobre a Croácia. No entanto, eles agora vão concentrar-se no confronto contra Gana, na segunda rodada do Grupo L, no Boston Stadium, na terça-feira.