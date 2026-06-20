'Uau' – Roy Keane ficou furioso com o que as WAGs estão vestindo na Copa do Mundo

Quando perguntaram o que ele mandaria para a “Sala 101”, Keane destacou imediatamente essa tendência.

“Ah, a camisa? A Copa do Mundo, quando todas as esposas e famílias dos jogadores vão ao jogo, e todas as esposas estão usando camisas com o nome dos jogadores nas costas, uau”, disse Keane. “As crianças, tudo bem, mas as esposas e companheiras usando as camisas deles, com o nome nas costas, uau.”

Wright apresentou uma visão diferente, respondendo: “Não me importo com isso.”

Keane então reforçou sua crítica, dizendo: “Você não concorda comigo nisso? Um ano depois, a maioria delas já está separada. E todas estão tirando fotos, apontando para um ‘Jimmy’ ou ‘Johnny’ nas costas, uau. A gente sabe com quem você é casada. As crianças, tudo bem; as parceiras, isso é ridículo. Todas sentadas na mesma área familiar: ‘Eu tenho minha camisa, você tem a sua?’ Não aceito isso.”

Wright voltou a defender a prática, acrescentando: “Não me importo com isso, Roy. O marido dela está jogando e ela tem orgulho dele e quer usar a camisa dele; parece tão simples quanto isso.”