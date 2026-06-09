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GordonGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

"Uau, muito bem!" - Thierry Henry reage ao ver Anthony Gordon falando espanhol e revela o que acha que o ponta inglês vai se dar no Barcelona

A. Gordon
Barcelona
La Liga

Thierry Henry elogiou os esforços de Anthony Gordon para aprender espanhol após sua chegada ao Barcelona e acredita que o ponta inglês se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do clube. A lenda do Arsenal também destacou a importância de concluir a transferência antes da Copa do Mundo, apostando que Gordon causará um grande impacto na Catalunha.

  • Henry acredita que Gordon se encaixa no estilo do Barcelona

    Henry acredita que Gordon possui as qualidades necessárias para ter sucesso no Barcelona, após a transferência do ponta do Newcastle para o clube catalão por um valor estimado em 80 milhões de euros (69,3 milhões de libras). O ex-jogador do Barcelona destacou que a velocidade, a versatilidade e a capacidade de Gordon de enfrentar os defensores em situações de um contra um reforçariam o ataque do Blaugrana.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Henry elogia as qualidades e o profissionalismo de Gordon

    Henry destacou a capacidade de Gordon de atuar em toda a linha de frente como um ponto forte fundamental e acredita que essas características se encaixam no futebol ofensivo que se espera que o Barcelona pratique sob o comando de Hansi Flick.

    Ao discutir o perfil futebolístico de Gordon, Henry disse à Betway: “Eu realmente acho que Anthony Gordon vai causar um grande impacto em um time que joga um futebol excepcional. Eles vão deixar você em situações de 1 contra 1; ele consegue abrir o campo porque corre por trás da defesa e tem faro de gol. Ele pode jogar pela esquerda, pela direita e pelo meio, como fez pelo Newcastle.

    “É um sonho que se tornou realidade para ele, e ele acertou tudo antes da Copa do Mundo para poder se concentrar no que precisa fazer neste verão. É uma ótima contratação para o Barcelona também. Eles fecharam o negócio com antecedência porque, durante a Copa do Mundo, não é fácil conversar com os jogadores. Espero que ele tenha um impacto enorme e parece que tudo deve dar certo.”

  • Impressionado com a transição linguística

    Fora do campo, Gordon chamou a atenção ao falar espanhol durante parte de sua coletiva de imprensa de apresentação. Henry considerou o gesto um passo importante para se adaptar ao novo ambiente e se aproximar dos torcedores.

    "Sim, mas também é isso que se deve fazer – chegar a um lugar e se adaptar", acrescentou Henry. "É um sinal de que ele já entende onde está.

    "Sempre achei que, quando você chega a um lugar, precisa se esforçar para falar o idioma para a imprensa e para que os torcedores possam entendê-lo. Quando vi isso, pensei: ‘uau, muito bem, cara’."

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Vamos nos concentrar primeiro na Copa do Mundo

    A atenção agora se voltará para a adaptação de Gordon ao futebol espanhol e seu papel no esquema ofensivo de Flick. Espera-se que o ponta se integre rapidamente, tanto dentro quanto fora de campo.

    No entanto, antes de iniciar sua carreira na Catalunha, Gordon se concentrará primeiro em suas responsabilidades com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Os Três Leões disputarão seu último amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira, antes de estrearem no torneio contra a Croácia no Grupo L na próxima semana, grupo que também conta com Gana e Panamá.