"Uau, muito bem!" - Thierry Henry reage ao ver Anthony Gordon falando espanhol e revela o que acha que o ponta inglês vai se dar no Barcelona

Henry destacou a capacidade de Gordon de atuar em toda a linha de frente como um ponto forte fundamental e acredita que essas características se encaixam no futebol ofensivo que se espera que o Barcelona pratique sob o comando de Hansi Flick.

Ao discutir o perfil futebolístico de Gordon, Henry disse à Betway: “Eu realmente acho que Anthony Gordon vai causar um grande impacto em um time que joga um futebol excepcional. Eles vão deixar você em situações de 1 contra 1; ele consegue abrir o campo porque corre por trás da defesa e tem faro de gol. Ele pode jogar pela esquerda, pela direita e pelo meio, como fez pelo Newcastle.

“É um sonho que se tornou realidade para ele, e ele acertou tudo antes da Copa do Mundo para poder se concentrar no que precisa fazer neste verão. É uma ótima contratação para o Barcelona também. Eles fecharam o negócio com antecedência porque, durante a Copa do Mundo, não é fácil conversar com os jogadores. Espero que ele tenha um impacto enorme e parece que tudo deve dar certo.”