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"Uau, muito bem!" - Thierry Henry reage ao ver Anthony Gordon falando espanhol e revela o que acha que o ponta inglês vai se dar no Barcelona
Henry acredita que Gordon se encaixa no estilo do Barcelona
Henry acredita que Gordon possui as qualidades necessárias para ter sucesso no Barcelona, após a transferência do ponta do Newcastle para o clube catalão por um valor estimado em 80 milhões de euros (69,3 milhões de libras). O ex-jogador do Barcelona destacou que a velocidade, a versatilidade e a capacidade de Gordon de enfrentar os defensores em situações de um contra um reforçariam o ataque do Blaugrana.
- AFP
Henry elogia as qualidades e o profissionalismo de Gordon
Henry destacou a capacidade de Gordon de atuar em toda a linha de frente como um ponto forte fundamental e acredita que essas características se encaixam no futebol ofensivo que se espera que o Barcelona pratique sob o comando de Hansi Flick.
Ao discutir o perfil futebolístico de Gordon, Henry disse à Betway: “Eu realmente acho que Anthony Gordon vai causar um grande impacto em um time que joga um futebol excepcional. Eles vão deixar você em situações de 1 contra 1; ele consegue abrir o campo porque corre por trás da defesa e tem faro de gol. Ele pode jogar pela esquerda, pela direita e pelo meio, como fez pelo Newcastle.
“É um sonho que se tornou realidade para ele, e ele acertou tudo antes da Copa do Mundo para poder se concentrar no que precisa fazer neste verão. É uma ótima contratação para o Barcelona também. Eles fecharam o negócio com antecedência porque, durante a Copa do Mundo, não é fácil conversar com os jogadores. Espero que ele tenha um impacto enorme e parece que tudo deve dar certo.”
Impressionado com a transição linguística
Fora do campo, Gordon chamou a atenção ao falar espanhol durante parte de sua coletiva de imprensa de apresentação. Henry considerou o gesto um passo importante para se adaptar ao novo ambiente e se aproximar dos torcedores.
"Sim, mas também é isso que se deve fazer – chegar a um lugar e se adaptar", acrescentou Henry. "É um sinal de que ele já entende onde está.
"Sempre achei que, quando você chega a um lugar, precisa se esforçar para falar o idioma para a imprensa e para que os torcedores possam entendê-lo. Quando vi isso, pensei: ‘uau, muito bem, cara’."
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Vamos nos concentrar primeiro na Copa do Mundo
A atenção agora se voltará para a adaptação de Gordon ao futebol espanhol e seu papel no esquema ofensivo de Flick. Espera-se que o ponta se integre rapidamente, tanto dentro quanto fora de campo.
No entanto, antes de iniciar sua carreira na Catalunha, Gordon se concentrará primeiro em suas responsabilidades com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Os Três Leões disputarão seu último amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira, antes de estrearem no torneio contra a Croácia no Grupo L na próxima semana, grupo que também conta com Gana e Panamá.