“Uau” – Gary Neville ficou completamente pasmo com a previsão de Paul Scholes sobre o jogo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League

A disputa pelo título entra em uma fase decisiva neste fim de semana, com o Arsenal visitando Manchester, mas Scholes acredita que o confronto será muito mais desigual do que muitos esperam. Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, o ex-meia descartou a ideia de uma batalha tática acirrada e, em vez disso, apostou que a equipe de Pep Guardiola vai derrotar os visitantes com facilidade.

“Acho que o City vai vencer com facilidade”, disse Scholes a um Neville visivelmente chocado. “Vai ser tranquilo. A menos que alguém seja expulso ou cometa alguma bobagem. Acho que eles vão vencer com facilidade. Dois ou três a zero.” A franqueza da previsão deixou Neville momentaneamente sem palavras, e o ex-lateral-direito limitou-se a responder: “Uau… uau!”, enquanto tentava assimilar a ideia de que o líder do campeonato seria derrotado de forma tão contundente.