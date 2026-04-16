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“Uau” – Gary Neville ficou completamente pasmo com a previsão de Paul Scholes sobre o jogo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League
Scholes prevê goleada no Etihad
A disputa pelo título entra em uma fase decisiva neste fim de semana, com o Arsenal visitando Manchester, mas Scholes acredita que o confronto será muito mais desigual do que muitos esperam. Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, o ex-meia descartou a ideia de uma batalha tática acirrada e, em vez disso, apostou que a equipe de Pep Guardiola vai derrotar os visitantes com facilidade.
“Acho que o City vai vencer com facilidade”, disse Scholes a um Neville visivelmente chocado. “Vai ser tranquilo. A menos que alguém seja expulso ou cometa alguma bobagem. Acho que eles vão vencer com facilidade. Dois ou três a zero.” A franqueza da previsão deixou Neville momentaneamente sem palavras, e o ex-lateral-direito limitou-se a responder: “Uau… uau!”, enquanto tentava assimilar a ideia de que o líder do campeonato seria derrotado de forma tão contundente.
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Neville mantém a posição sobre o empate
Neville, que tem se manifestado frequentemente sobre a resiliência do Arsenal nesta temporada, adotou uma abordagem mais cautelosa quando questionado sobre o resultado. Ele acredita que a pressão do momento levará a um empate que manterá viva a disputa pelo título, em vez de entregar a vantagem aos jogadores de Guardiola. Neville disse: “Acho que vai ser um empate no domingo e acho que vai acabar em 1 a 1.”
Apesar do otimismo de Neville em relação a uma partida acirrada, as estatísticas sugerem que os jogadores de Mikel Arteta enfrentarão o maior desafio da campanha. Os Gunners venceram apenas uma das últimas cinco partidas e sofreram três derrotas, incluindo uma prejudicante derrota por 2 a 1 para o Bournemouth. Essa queda de rendimento no campeonato nacional permitiu que o City diminuísse a diferença, mantendo um jogo a menos, o que coloca uma pressão imensa na viagem ao Etihad.
Arteta busca um trampolim para a Europa
Enquanto os especialistas debatem o resultado, Mikel Arteta espera que a classificação do Arsenal para as semifinais da Liga dos Campeões dê o impulso mental necessário para superar o City. Após um empate por 0 a 0 contra o Sporting CP, que garantiu a vaga entre os quatro finalistas, o espanhol afirmou com convicção que o resultado serviria como um incentivo psicológico para sua equipe.
“Cem por cento”, disse o espanhol quando questionado se o resultado poderia servir de trampolim. “Este é um grande impulso para vencer a semifinal da Liga dos Campeões. É extremamente difícil e sabemos o que fizemos. Nós merecemos, merecemos plenamente, e vamos aproveitar porque merecemos. Minha mensagem [aos jogadores] foi de gratidão a eles. Sei do esforço e do comprometimento que eles demonstraram.”
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Rice lança mensagem de vitória desafiadora
O vestiário do Arsenal continua confiante, apesar do veredicto contundente de Scholes, com Declan Rice liderando o grito de guerra. Ele enfatizou que o grupo está preparado para dar tudo de si pela vitória no domingo.
“É claro que temos que vencer todos os jogos, queremos vencer todos os jogos da Premier League”, disse o jogador de 27 anos. “Nosso histórico este ano tem sido incrível em todas as competições... [É uma questão de] quanto você quer isso, então sei que estarei pronto, sei que os rapazes estarão prontos, então vamos lá.” Resta saber se essa determinação será suficiente para provar que Scholes está errado no que é, sem dúvida, o maior jogo da temporada.