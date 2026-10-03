A União das Associações Árabes de Futebol (UAFA) realizou sua 81ª reunião do conselho em Jeddah, na Arábia Saudita, onde as autoridades endossaram formalmente as medidas colaborativas em andamento da Fifa. A entidade recebeu com satisfação as medidas recentes adotadas pela liderança do futebol mundial para fortalecer a cooperação com associações nacionais, regionais e continentais.

Durante a cúpula, o conselho reafirmou especificamente seu apoio ao presidente da Fifa, Infantino. As autoridades elogiaram sua década no cargo, destacando seu sucesso em expandir a presença global do esporte, unir a comunidade internacional do futebol e servir aos interesses de jogadores e torcedores em todo o mundo.



