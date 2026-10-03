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UAFA Jeddah meetingUAFA
Muhammad Zaki
Traduzido por

UAFA apoia o presidente da Fifa, Gianni Infantino, enquanto o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal preside reunião importante do conselho em Jeddah

FIFA Arab Cup
Copa do Mundo

A União das Associações Árabes de Futebol oficialmente declarou apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, após uma cúpula de alto nível na Arábia Saudita. Presidido pelo príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, o conselho se reuniu para delinear o futuro do futebol em toda a região, ao mesmo tempo em que elogiou a atual liderança global por promover a união.

  • Infantino recebe apoio da UAFA

    A União das Associações Árabes de Futebol (UAFA) realizou sua 81ª reunião do conselho em Jeddah, na Arábia Saudita, onde as autoridades endossaram formalmente as medidas colaborativas em andamento da Fifa. A entidade recebeu com satisfação as medidas recentes adotadas pela liderança do futebol mundial para fortalecer a cooperação com associações nacionais, regionais e continentais.

    Durante a cúpula, o conselho reafirmou especificamente seu apoio ao presidente da Fifa, Infantino. As autoridades elogiaram sua década no cargo, destacando seu sucesso em expandir a presença global do esporte, unir a comunidade internacional do futebol e servir aos interesses de jogadores e torcedores em todo o mundo.


  • UAFA Jeddah meetingUAFA

    Foco em tecnologia e inovação

    Embora a cúpula tenha destacado a união global, o progresso regional continuou sendo um foco principal. O secretário-geral da UAFA, Dr. Raja Allah Al Sulami, apresentou um relatório abrangente detalhando a atual situação técnica e administrativa da organização.

    Um elemento-chave da pauta foi a avaliação de novos modelos de desenvolvimento. O conselho analisou diversas medidas progressistas, com destaque para a 'Iniciativa de Desafio e Inovação'. Esse programa específico foi criado para integrar tecnologia moderna a várias áreas do futebol árabe por meio de competições de desenvolvimento recém-introduzidas.


  • Mapeando o calendário regional

    O príncipe Abdulaziz abriu o encontro de alto nível ao expor sua visão para o avanço contínuo do futebol árabe em todos os níveis. Para garantir essa progressão, o conselho aprovou formalmente a criação de comitês de apoio dedicados, encarregados de orientar a organização durante o próximo mandato administrativo de 2025 a 2029.

    A atenção também se voltou para o campo, com dirigentes avaliando o calendário de jogos de longo prazo. A entidade revisou o calendário estrutural abrangente para a temporada esportiva 2026/27, que engloba tanto torneios de seleções quanto competições de clubes.


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  • Gianni InfantinoGetty

    Preparando-se para o próximo ciclo

    Com os comitês de apoio estabelecidos para o próximo ciclo de quatro anos, a UAFA agora está pronta para implementar suas iniciativas tecnológicas e estruturais. O apoio público da organização a Infantino também garante a continuidade de uma relação de cooperação com a Fifa, à medida que o futebol árabe busca mais crescimento e integração no cenário global.