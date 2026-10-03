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UAFA apoia o presidente da Fifa, Gianni Infantino, enquanto o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal preside reunião importante do conselho em Jeddah
Infantino recebe apoio da UAFA
A União das Associações Árabes de Futebol (UAFA) realizou sua 81ª reunião do conselho em Jeddah, na Arábia Saudita, onde as autoridades endossaram formalmente as medidas colaborativas em andamento da Fifa. A entidade recebeu com satisfação as medidas recentes adotadas pela liderança do futebol mundial para fortalecer a cooperação com associações nacionais, regionais e continentais.
Durante a cúpula, o conselho reafirmou especificamente seu apoio ao presidente da Fifa, Infantino. As autoridades elogiaram sua década no cargo, destacando seu sucesso em expandir a presença global do esporte, unir a comunidade internacional do futebol e servir aos interesses de jogadores e torcedores em todo o mundo.
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Foco em tecnologia e inovação
Embora a cúpula tenha destacado a união global, o progresso regional continuou sendo um foco principal. O secretário-geral da UAFA, Dr. Raja Allah Al Sulami, apresentou um relatório abrangente detalhando a atual situação técnica e administrativa da organização.
Um elemento-chave da pauta foi a avaliação de novos modelos de desenvolvimento. O conselho analisou diversas medidas progressistas, com destaque para a 'Iniciativa de Desafio e Inovação'. Esse programa específico foi criado para integrar tecnologia moderna a várias áreas do futebol árabe por meio de competições de desenvolvimento recém-introduzidas.
Mapeando o calendário regional
O príncipe Abdulaziz abriu o encontro de alto nível ao expor sua visão para o avanço contínuo do futebol árabe em todos os níveis. Para garantir essa progressão, o conselho aprovou formalmente a criação de comitês de apoio dedicados, encarregados de orientar a organização durante o próximo mandato administrativo de 2025 a 2029.
A atenção também se voltou para o campo, com dirigentes avaliando o calendário de jogos de longo prazo. A entidade revisou o calendário estrutural abrangente para a temporada esportiva 2026/27, que engloba tanto torneios de seleções quanto competições de clubes.
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Preparando-se para o próximo ciclo
Com os comitês de apoio estabelecidos para o próximo ciclo de quatro anos, a UAFA agora está pronta para implementar suas iniciativas tecnológicas e estruturais. O apoio público da organização a Infantino também garante a continuidade de uma relação de cooperação com a Fifa, à medida que o futebol árabe busca mais crescimento e integração no cenário global.
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