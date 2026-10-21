O entusiasmo também se traduziu em marcas expressivas de audiência na televisão durante o confronto masculino contra o rival México, em 3 de outubro. A cobertura em inglês da TNT Sports registrou média combinada de 626 mil espectadores, um aumento de 97% em relação ao encontro anterior entre as seleções, em outubro de 2024.

Enquanto isso, a cobertura em espanhol da Telemundo teve média de 1,7 milhão de espectadores e pico de 2,22 milhões. Foi a transmissão esportiva em espanhol mais assistida da semana e o jogo de seleção masculina de maior audiência da emissora desde que ela adquiriu os direitos, em 2023.

Ao destacar o impacto dos preços acessíveis dos ingressos em declaração divulgada pela federação, o vice-presidente de eventos da U.S. Soccer, John Terry, acrescentou: “Quando analisamos os números, fica claro que a procura por futebol neste país é incrivelmente alta. Nosso principal objetivo é fazer o futebol crescer neste país. Queremos que todos possam assistir à nossa seleção e, ao oferecer ingressos a preços acessíveis aos torcedores para nossas partidas, estamos conquistando mais fãs de futebol a cada jogo que sediamos.”