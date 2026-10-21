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U.S. Soccer celebra recordes de público e audiência na TV, com mais de 165 mil torcedores nos primeiros jogos das seleções principais após a Copa do Mundo de 2026
Jogos após o torneio atraem multidões
A Federação de Futebol dos Estados Unidos registrou públicos expressivos nos estádios e altos índices de audiência nas transmissões dos seis primeiros jogos das seleções principais masculina e feminina após a Copa do Mundo. Todos os jogos realizados durante as datas internacionais de setembro e outubro tiveram ocupação de pelo menos 95% da capacidade dos estádios. Além disso, três dessas partidas tiveram ingressos esgotados em Orlando, Glendale e Washington D.C.
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Ingressos acessíveis impulsionam recordes de público nos estádios
Ingressos de entrada com preços entre US$ 25 e US$ 35 ajudaram a atrair grandes públicos em todo o país. Essa política de preços acessíveis levou a recordes históricos de público em jogos das seleções nacionais realizados no Energizer Park, no State Farm Stadium e no Allianz Field, enquanto os demais estádios registraram públicos entre os três maiores de sua história.
Ao comentar o aumento do envolvimento dos torcedores em um comunicado oficial da U.S. Soccer, o diretor de negócios David Wright afirmou: "Estamos vendo mais torcedores se conectarem com nossas seleções nacionais, e a demanda é clara. Os torcedores lotaram estádios, acompanharam as transmissões e interagiram em números recordes. Essa energia reflete a crescente conexão entre nossas equipes e os torcedores de todo o país. Temos uma oportunidade real de aproveitar esse impulso enquanto buscamos promover um crescimento duradouro do futebol."
Transmissões de TV atingem marcas históricas
O entusiasmo também se traduziu em marcas expressivas de audiência na televisão durante o confronto masculino contra o rival México, em 3 de outubro. A cobertura em inglês da TNT Sports registrou média combinada de 626 mil espectadores, um aumento de 97% em relação ao encontro anterior entre as seleções, em outubro de 2024.
Enquanto isso, a cobertura em espanhol da Telemundo teve média de 1,7 milhão de espectadores e pico de 2,22 milhões. Foi a transmissão esportiva em espanhol mais assistida da semana e o jogo de seleção masculina de maior audiência da emissora desde que ela adquiriu os direitos, em 2023.
Ao destacar o impacto dos preços acessíveis dos ingressos em declaração divulgada pela federação, o vice-presidente de eventos da U.S. Soccer, John Terry, acrescentou: “Quando analisamos os números, fica claro que a procura por futebol neste país é incrivelmente alta. Nosso principal objetivo é fazer o futebol crescer neste país. Queremos que todos possam assistir à nossa seleção e, ao oferecer ingressos a preços acessíveis aos torcedores para nossas partidas, estamos conquistando mais fãs de futebol a cada jogo que sediamos.”
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Receita comercial financia o desenvolvimento do futebol de base
A receita significativa gerada com a venda de ingressos e produtos oficiais ao longo da série de seis jogos apoiará diretamente as iniciativas mais amplas da federação sem fins lucrativos no país. Esses recursos estão destinados a ser reinvestidos nas estruturas das seleções nacionais e em programas de desenvolvimento para jogadores, treinadores e árbitros em todo o país. Agora, os dirigentes da federação buscarão manter o impulso obtido após a Copa do Mundo nas próximas datas internacionais.
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