Tyson Fury x Zlatan Ibrahimovic! O campeão mundial de boxe e a lenda do AC Milan traçam planos para se tornarem os próximos Ryan Reynolds e Rob Mac com um ambicioso projeto de aquisição de um clube fora da primeira divisão

Os dois, que se tornaram amigos durante a passagem de Ibrahimovic pelo Manchester United, estiveram recentemente juntos em Varsóvia durante as filmagens de um comercial da Copa do Mundo vinculado à marca Furocity, de Fury. De acordo com o jornal The Sun, a conversa rapidamente se voltou para o futuro do Morecambe, com a dupla explorando a possibilidade de assumir o controle do clube da National League, recém-rebaixado.

Um documentário proposto pela Netflix, intitulado Rise of Morecambe, também faria parte do projeto. A ideia parece fortemente influenciada pelo sucesso alcançado por Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham. Fury e Ibrahimovic acreditam que sua projeção global poderia ajudar a gerar atenção semelhante em torno do clube de Lancashire.