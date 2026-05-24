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Tyson Fury x Zlatan Ibrahimovic! O campeão mundial de boxe e a lenda do AC Milan traçam planos para se tornarem os próximos Ryan Reynolds e Rob Mac com um ambicioso projeto de aquisição de um clube fora da primeira divisão
Fury e Ibrahimovic são especulados para uma transferência para o Morecambe
Os dois, que se tornaram amigos durante a passagem de Ibrahimovic pelo Manchester United, estiveram recentemente juntos em Varsóvia durante as filmagens de um comercial da Copa do Mundo vinculado à marca Furocity, de Fury. De acordo com o jornal The Sun, a conversa rapidamente se voltou para o futuro do Morecambe, com a dupla explorando a possibilidade de assumir o controle do clube da National League, recém-rebaixado.
Um documentário proposto pela Netflix, intitulado Rise of Morecambe, também faria parte do projeto. A ideia parece fortemente influenciada pelo sucesso alcançado por Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham. Fury e Ibrahimovic acreditam que sua projeção global poderia ajudar a gerar atenção semelhante em torno do clube de Lancashire.
'Grandes novidades a caminho'
Fury gerou especulações nas redes sociais após postar uma foto ao lado do empresário Spencer Brown em frente a um jato particular com a legenda: "Venha voar comigo! Alguns dias a negócios. Grandes novidades a caminho."
Ibrahimovic alimentou ainda mais os rumores ao postar imagens de Varsóvia ao lado de Fury, fazendo referência a uma data em 1º de agosto em Dublin. O ex-atacante também confirmou recentemente seu novo papel como comentarista na cobertura da Copa do Mundo pelaFox, dizendo: “Trago boas notícias para o povo americano. Não só a Copa do Mundo da FIFA chegará à Fox neste verão… como também Zlatan. Até breve e de nada, América.”
O Morecambe já mantém laços estreitos com o Fury
O Morecambe já mantém laços estreitos com Fury. O principal centro de treinamento do campeão dos pesos pesados fica no Estádio Mazuma, do clube, em um prédio que ele adquiriu em 2020. O local também abriga a Fundação Tyson Fury, o que torna o suposto interesse na aquisição do clube um próximo passo lógico para o boxeador.
Ibrahimovic, por sua vez, se aposentou do futebol em 2023 e, desde então, passou a atuar na mídia, embora uma participação na propriedade do clube marcasse sua maior iniciativa no futebol desde o fim de sua carreira como jogador. O documentário proposto também poderia elevar significativamente o perfil global do Morecambe caso o negócio avance, especialmente considerando a atenção mundial gerada pela ascensão do Wrexham sob o comando de Reynolds e Mac.
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As negociações sobre a aquisição podem acelerar nas próximas semanas
Ainda não houve nenhuma confirmação oficial de uma oferta, mas as especulações continuam a crescer após as recentes aparições públicas da dupla e sua atividade nas redes sociais. Se as negociações avançarem, Fury e Ibrahimovic poderiam se tornar os mais recentes nomes de destaque a investir no futebol das divisões inferiores. A participação deles provavelmente colocaria o Morecambe sob os holofotes, tanto dentro quanto fora de campo, especialmente considerando que, segundo relatos, já estaria sendo discutido um projeto de documentário.