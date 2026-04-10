Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Quando será a luta? Data, horário, local, pay-per-view, preço, custo, transmissão ao vivo pela TV aberta e livestream

Tyson Fury é considerado um dos pugilistas de peso pesado mais marcantes de sua geração. Em 2015, o britânico conseguiu tirar vários cinturões mundiais do há muito tempo dominante Wladimir Klitschko, encerrando assim toda uma era no peso pesado. No entanto, após esse triunfo, seguiu-se uma profunda ruptura na carreira de Fury. “The Gypsy King” lutou contra graves problemas pessoais, incluindo depressão, abuso de drogas e forte excesso de peso. Consequentemente, ele abriu mão de seus títulos e desapareceu temporariamente do boxe profissional.

Em 2018, Fury finalmente comemorou seu tão esperado retorno. Passo a passo, ele voltou ao topo mundial e se estabeleceu novamente como um dos melhores pesos pesados do mundo – até chegar o tão esperado duelo com Oleksandr Usyk...

No primeiro confronto, estava em jogo a unificação dos quatro grandes títulos mundiais. Fury partiu como favorito, mas acabou sendo derrotado por pontos. Na revanche, ele tentou virar o jogo com ajustes táticos, mas acabou sendo derrotado novamente ao fim dos assaltos. As duas derrotas contra Usyk marcaram um ponto de virada na carreira de Fury. Ele não só perdeu seus títulos, mas também a aura de invencibilidade. Algumas semanas depois, ele anunciou sua aposentadoria do boxe.

O fato de Fury estar agora voltando aos ringues, no entanto, mostra que ele ainda está longe de estar pronto para pendurar as luvas. No Instagram, o britânico declarou emocionado: “Agora é oficial: estou voltando a fazer o que amo e o que devo fazer.”