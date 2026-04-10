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GettyRichard Pelham

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Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Quando será a luta? Data, horário, local, pay-per-view, preço, custo, transmissão ao vivo pela TV aberta e livestream

O ex-campeão mundial de boxe Tyson Fury volta ao ringue para enfrentar Arslanbek Makhmudov. O SPOX traz todas as informações sobre a luta.

Tyson Fury quer tentar mais uma vez. O boxeador de 37 anos havia anunciado sua aposentadoria do esporte após sua última luta, há cerca de 13 meses, contra Oleksandr Usyk. No entanto, há algumas semanas foi confirmado que o ex-bicampeão mundial dos pesos pesados fará seu retorno aos ringues no dia 11 de abril. Nessa luta, Fury voltará ao ringue para enfrentar Arslanbek Makhmudov.

Todas as informações sobre o evento estão disponíveis neste artigo.

  • Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Quando será a luta? Horário, data, local

    A luta entre Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov será realizada no sábado, 11 de abril de 2026. O estádio do clube da Premier League Tottenham Hotspur foi escolhido como local do evento; a luta acontecerá, portanto, na capital inglesa, Londres.

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  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Quando será a luta? Horário e início

    A luta principal entre Fury e Makhmudov está marcada para sábado, às 23h, horário da Alemanha. Antes disso, haverá algumas lutas preliminares, e o card principal deve começar às 20h.

    Assim que a última luta preliminar terminar, Fury e Makhmudov entrarão em ação em até onze rounds. O Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para até 70.000 espectadores para a luta.

  • Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Pay-per-view, preço, custo, transmissão ao vivo na TV aberta e streaming ao vivo

    A luta entre Fury e Makhmudov está sendo promovida como o evento “Ring” e será transmitida com exclusividade pela Netflix. Portanto, você precisa de uma assinatura da gigante do streaming para assistir ao vivo a Fury vs. Makhmudov. A boa notícia é que, como assinante da Netflix, você não terá custos adicionais para assistir à luta; basta uma assinatura regular. A transmissão começa já às 20h com as lutas preliminares do Main Card, e a partir das 23h é que a luta entre Fury e Makhmudov começa.

    Já na última luta de boxe transmitida pela Netflix até o momento, em dezembro de 2025, entre Jake Paul e Anthony Joshua, não foi cobrada nenhuma taxa adicional à assinatura ativa. A transmissão não foi oferecida como pay-per-view. O mesmo vale agora para Fury x Makhmudov.

  • Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov, Boxe: Quando será a luta? Data, horário, local, pay-per-view, preço, custo, transmissão ao vivo pela TV aberta e livestream – Informações importantes

    • Luta: Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov
    • Data: sábado, 11 de abril de 2026
    • Horário: 23h (horário da Alemanha)
    • Local: Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra)
    • Transmissão:Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    Tyson Fury x Arslanbek Makhmudov: Confronto direto

     Tyson FuryArslanbek Makhmudov
    Apelido"The Gypsy King""O Leão"
    Idade37 anos36 anos
    Altura2,06 m1,98 m
    Envergadura216 cmaprox. 198 cm
    Categoria de pesoPeso pesadoPeso pesado
    NacionalidadeGrã-BretanhaRússia
    EstiloPosição de direitaLateral direito
    Balanço profissional34–1–119–1
    Nocaute2418
    Índice de nocaute71%95%
    Maiores conquistasBicampeão mundial dos pesos pesados, com vitórias, entre outros, contra Wladimir Klitschko e Deontay Wilder Várias vezes detentor do título da WBA-NABA, considerado um dos pugilistas mais fortes da categoria peso pesado
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    O retorno de Tyson Fury

    Tyson Fury é considerado um dos pugilistas de peso pesado mais marcantes de sua geração. Em 2015, o britânico conseguiu tirar vários cinturões mundiais do há muito tempo dominante Wladimir Klitschko, encerrando assim toda uma era no peso pesado. No entanto, após esse triunfo, seguiu-se uma profunda ruptura na carreira de Fury. “The Gypsy King” lutou contra graves problemas pessoais, incluindo depressão, abuso de drogas e forte excesso de peso. Consequentemente, ele abriu mão de seus títulos e desapareceu temporariamente do boxe profissional.

    Em 2018, Fury finalmente comemorou seu tão esperado retorno. Passo a passo, ele voltou ao topo mundial e se estabeleceu novamente como um dos melhores pesos pesados do mundo – até chegar o tão esperado duelo com Oleksandr Usyk...

    No primeiro confronto, estava em jogo a unificação dos quatro grandes títulos mundiais. Fury partiu como favorito, mas acabou sendo derrotado por pontos. Na revanche, ele tentou virar o jogo com ajustes táticos, mas acabou sendo derrotado novamente ao fim dos assaltos. As duas derrotas contra Usyk marcaram um ponto de virada na carreira de Fury. Ele não só perdeu seus títulos, mas também a aura de invencibilidade. Algumas semanas depois, ele anunciou sua aposentadoria do boxe.

    O fato de Fury estar agora voltando aos ringues, no entanto, mostra que ele ainda está longe de estar pronto para pendurar as luvas. No Instagram, o britânico declarou emocionado: “Agora é oficial: estou voltando a fazer o que amo e o que devo fazer.”