Tuttosport - Muharemovic está a um passo da Juventus por 18 milhões de euros: a pressão de Yildiz foi decisiva. A Inter ficou de fora

Tarik Muharemovic está prestes a assinar com a Juventus. Segundo o que publica hoje o Tuttosport, ainda há alguns detalhes a serem acertados antes da assinatura, mas o zagueiro bósnio está perto de voltar a Turim, onde já jogou pela Primavera da Juventus e pela Next Gen. As negociações com o Sassuolo, detentor dos direitos do jogador, avançam rapidamente; o negócio pode ser fechado entre o final desta semana e o início da próxima. A Juventus superou a forte concorrência do Inter, que há meses estava de olho no zagueiro central nascido em 2003 em Liubliana, mas sem conseguir fechar o negócio. A Juve vence o primeiro “derby d’Italia” da temporada 2026-27, e Spalletti terá o reforço na defesa que buscava.