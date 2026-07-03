Tarik Muharemovic está prestes a assinar com a Juventus. Segundo o que publica hoje o Tuttosport, ainda há alguns detalhes a serem acertados antes da assinatura, mas o zagueiro bósnio está perto de voltar a Turim, onde já jogou pela Primavera da Juventus e pela Next Gen. As negociações com o Sassuolo, detentor dos direitos do jogador, avançam rapidamente; o negócio pode ser fechado entre o final desta semana e o início da próxima. A Juventus superou a forte concorrência do Inter, que há meses estava de olho no zagueiro central nascido em 2003 em Liubliana, mas sem conseguir fechar o negócio. A Juve vence o primeiro “derby d’Italia” da temporada 2026-27, e Spalletti terá o reforço na defesa que buscava.
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Tuttosport - Muharemovic está a um passo da Juventus por 18 milhões de euros: a pressão de Yildiz foi decisiva. A Inter ficou de fora
OS CUSTOS DA OPERAÇÃO
Pelo Muharemovic, a Juventus pagará cerca de metade do seu valor real, considerando que, quando o transferiu para o Sassuolo, ficou com 50% dos direitos de revenda: o valor de transferência prevê um pagamento de 16 milhões mais 2 em bônus. O bósnio, que se despediu da Copa do Mundo após a derrota para os Estados Unidos, assinará um contrato de cinco anos a pouco mais de 2 milhões de euros líquidos por temporada. Ele é esperado em Turim com seus agentes nos próximos dias, fará os exames médicos e assinará os documentos, depois partirá de férias. Ele deve estar à disposição de Spalletti no final do mês.
YILDIZ, O DECISIVO
Muharemovic, que encerrou a última temporada com 2 gols e 2 assistências em 32 partidas pelo Sassuolo (e 7 cartões amarelos), inicialmente tinha muitas dúvidas quanto ao retorno à Juventus. Era uma questão de orgulho e decepção, o que ele sentiu por ter sido dispensado precipitadamente no verão de 2024. Ele mudou de ideia também graças ao trabalho de Kenan Yildiz ao seu lado. Os dois são amigos, jogaram juntos por um período na Primavera e na Next Gen; a influência do número 10 na decisão de “Muha” é evidente. Há também o aspecto hierárquico: Spalletti o quis e o tranquilizou, ele estará no centro do projeto. De uma Juve que, depois de Ekhator, está pronta para dar o segundo golpe.
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